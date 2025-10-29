Τροχαίο στην Εύβοια: Αναποδογύρισε ΙΧ – Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του οδηγού (εικόνα)

Ο οδηγός μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Χαλκίδας

Τροχαίο στην Εύβοια: Αναποδογύρισε ΙΧ – Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του οδηγού (εικόνα)
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 29/10 στους Ταξιάρχες του του Δήμου Κύμης Αλιβερίου, στην Εύβοια, με ένα αυτοκίνητο το οποίο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό και τον τραυματισμό του οδηγού.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής που πραγματοποίησαν επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του 73χρονου, ο οποίος στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, φέροντας τραύματα στο κεφάλι.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την αστυνομία.

