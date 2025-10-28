Σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα: Σφοδρή σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο – Στο νοσοκομείο μία γυναίκα
Η τραυματίας διακομίσθηκε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην οδό Κοζάνης, στο ύψος του σούπερ μάρκετ όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανάκι υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε μία νεαρή γυναίκα, η οποία επέβαινε στο δίκυκλο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κοπέλα φέρεται να έχει τραυματιστεί στα κάτω άκρα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας μαζί με τον οδηγό του αυτοκινήτου ο οποίος κατά τις πρώτες πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του.
Με πληροφορίες από onlarissa.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:45 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
North Evia Pass 2025: Μέχρι αύριο οι αιτήσεις για την κάρτα των 150 ευρώ
23:03 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τραγωδία στη Λαμία: 62χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του
22:40 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι: Νέα ατυχία για Χολμς
22:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Μία σύλληψη στο Κιλκίς για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών
15:47 ∙ LIFESTYLE
Ευδοκία Ρουμελιώτη: Η εξομολόγηση για το αυτοάνοσο λόγω άγχους
20:07 ∙ LIFESTYLE
Η Γη της ελιάς spoiler: Δύο φόνοι φέρνουν σαρωτικές αποκαλύψεις
20:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ