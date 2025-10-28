Φόβοι για ένταση ενόψει των αυριανών κινητοποιήσεων των αγροτών στην Κρήτη

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους

Newsbomb

Φόβοι για ένταση ενόψει των αυριανών κινητοποιήσεων των αγροτών στην Κρήτη
INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ανησυχία επικρατεί στην Κρήτη ενόψει των κινητοποιήσεων που προγραμματίζουν για αύριο, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι του νησιού, οι οποίοι ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης, καθώς και την άμεση καταβολή των επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως αποφασίστηκε στην χθεσινοβραδινή γενική συνέλευση του κτηνοτροφικού συλλόγου του νομού Χανίων που πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο, οι κτηνοτρόφοι θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις μακράς διάρκειας.

Οι κτηνοτρόφοι το μεσημέρι της Τετάρτης (29/10) στις 12 θα πραγματοποιήσουν προσυγκέντρωση στη γέφυρα Μουρνιών και στη συνέχεια με τα αγροτικά τους οχήματα θα αποκλείσουν τον ΒΟΑΚ στο ύψος Νεοκούρου, και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας του ΒΟΑΚ, από/προς κόμβο Μουρνιών και απο/προς κόμβο Σούδας.

«Η Κρήτη πρέπει να παραμείνει τόπος φιλοξενίας και όχι ταλαιπωρίας»

Στο μεταξύ ο Γιώργος Πελεκανάκης με αφορμή τις αυριανές κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων έκανε και νέα παρέμβαση με επιστολή προς τον αγροτικό κόσμο του νησιού, εκφράζοντας ανησυχία για τις επιπτώσεις των κινητοποιήσεων στον τουρισμό, αλλά και σεβασμό στα δίκαια αιτήματά τους.

Στην ανάρτηση-επιστολή του ο κ. Πελεκανάκης υπενθυμίζει ότι κατά την προηγούμενη κινητοποίηση, με τον αποκλεισμό του αεροδρομίου και τμημάτων του ΒΟΑΚ, σημειώθηκαν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις χιλιάδων επισκεπτών, με αποτέλεσμα να πληγεί η εικόνα της Κρήτης στο εξωτερικό. Όπως αναφέρει, «η ανοχή έχει εξαντληθεί» και σε περίπτωση νέων αποκλεισμών ξεκαθαρίζει ότι «όλες οι νόμιμες διαδικασίες θα κινηθούν κανονικά και οι υπεύθυνοι θα κληθούν να λογοδοτήσουν για τις συνέπειες».

«Δεν είμαστε απέναντι σας. Είμαστε δίπλα σας» τονίζει την ίδια ώρα και παράλληλα καλεί την Πολιτεία να ξεκινήσει ουσιαστικό και έντιμο διάλογο με τους αγρότες για ρεαλιστικές λύσεις στα προβλήματα του κλάδου, χωρίς αντιπαραθέσεις που διχάζουν το νησί.

«Η Κρήτη αξίζει καλύτερα. Η Κρήτη πρέπει να παραμείνει τόπος φιλοξενίας και όχι ταλαιπωρίας», τονίζει ο κ. Πελεκανάκης, απευθύνοντας μήνυμα ενότητας και συνεργασίας μεταξύ των δύο βασικών πυλώνων της κρητικής οικονομίας – του αγροτικού και του τουριστικού τομέα.

Αναλυτικά η επιστολή του κ. Πελεκανάκη

«Ανοιχτή επιστολή (δεύτερη) προς τους αγρότες της Κρήτης

Με σεβασμό στον κόπο, στις αγωνίες και στα δίκαια αιτήματά σας, αισθάνομαι την ανάγκη να μοιραστούμε μια ειλικρινή ανησυχία.

Η Κρήτη είναι ένας τόπος που ζει από τη γη και από τη φιλοξενία. Αγρότες και επαγγελματίες του τουρισμού είμαστε οι δύο πυλώνες που στηρίζουν την οικονομία και την ταυτότητα του νησιού μας.

Όμως τις τελευταίες εβδομάδες αυτή η κοινή μας προσπάθεια κινδυνεύει να πληγεί ανεπανόρθωτα.

Η προηγούμενη κινητοποίηση, με το κλείσιμο του αεροδρομίου και τμημάτων του ΒΟΑΚ, προκάλεσε σοβαρές δυσκολίες σε χιλιάδες επισκέπτες. Ίσως εσείς δεν το καταλάβατε, το καταλάβαμε όμως εμείς οι άνθρωποι του τουρισμού.
Άνθρωποι που είχαν επιλέξει την Κρήτη για τις διακοπές τους έχασαν πτήσεις, υπέστησαν ταλαιπωρία και οικονομικές απώλειες, ενώ αρκετοί έχουν ήδη προχωρήσει σε νομικές ενέργειες.

Το αποτέλεσμα ήταν να πληγεί η εικόνα του νησιού στο εξωτερικό, κάτι που όλοι γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι να αποκατασταθεί και πόσα χρήματα και χρόνο έχουμε ξοδέψει εμείς οι άνθρωποι του τουρισμού για την ανάδειξη της Κρήτης .

Στην προηγούμενη κρίση επιλέξαμε την υπευθυνότητα και την κατανόηση, αναστέλλοντας κάθε νομική ενέργεια πιστεύοντας ότι θα δοθεί μια οριστική λύση.
Αυτή τη φορά όμως η ανοχή έχει εξαντληθεί. Αν υπάρξουν ξανά αποκλεισμοί που παραλύουν τη μετακίνηση και τον τουρισμό, όλες οι νόμιμες διαδικασίες θα κινηθούν κανονικά, και οι υπεύθυνοι θα κληθούν να λογοδοτήσουν για τις συνέπειες.

Δεν είμαστε απέναντι σας. Είμαστε δίπλα σας.

Γνωρίζουμε πως ο αγροτικός τομέας περνά δυσκολίες και αξίζει στήριξη. Το τονίζω για άλλη μια φορά: και εμείς από αγροτικές οικογένειες είμαστε.

Ζητούμε όμως, παράλληλα, σεβασμό στην εργασία όλων όσοι υπηρετούμε τον τουρισμό, ενός τομέα που συντηρεί χιλιάδες οικογένειες, στηρίζει το εισόδημα των παραγωγών και διαφημίζει τον τόπο μας σε όλο τον κόσμο.

Καλούμε λοιπόν την Πολιτεία να ανοίξει ουσιαστικό και έντιμο διάλογο μαζί σας, με στόχο ρεαλιστικές και δίκαιες λύσεις στα αιτήματά σας, χωρίς αποκλεισμούς και αντιπαραθέσεις που πληγώνουν το νησί μας.

Καλούμε επίσης τη Δικαιοσύνη να διασφαλίσει την τήρηση της νομιμότητας και την προστασία του κοινωνικού συνόλου.

Ας δείξουμε όλοι ότι μπορούμε να διεκδικούμε, να συζητάμε και να προχωρούμε με σεβασμό, συνεργασία και ενότητα.

Η Κρήτη αξίζει καλύτερα.

Η Κρήτη πρέπει να παραμείνει τόπος φιλοξενίας και όχι ταλαιπωρίας».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:45ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα: Σφοδρή σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο – Στο νοσοκομείο μία γυναίκα

22:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι: Νέα ατυχία για Χολμς

22:36ΕΛΛΑΔΑ

Μία σύλληψη στο Κιλκίς για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

22:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κηφισιά – Athens Kallithea 2-1: Πρώτο «τρίποντο» με ανατροπή στο Κύπελλο Ελλάδας!

22:25ΚΟΣΜΟΣ

Αλλαγή σελίδας στην Amazon: Απολύει 14.000 υπαλλήλους λόγω τεχνητής νοημοσύνης

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Φόβοι για ένταση ενόψει των αυριανών κινητοποιήσεων των αγροτών στην Κρήτη

22:09ΚΟΣΜΟΣ

Ο τυφώνας «Μελίσσα» χτυπάει την Τζαμάικα - Αποκολλήθηκε στέγη νοσοκομείου - Χωρίς ρεύμα το μισό νησί - Προειδοποίηση για κροκόδειλους

22:07ΕΛΛΑΔΑ

Με λαμπρότητα και υπερηφάνεια γιόρτασε το Ρέθυμνο την 28η Οκτωβρίου

22:00ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Uber επενδύει σε στόλο 100.000 ρομποταξί – Πότε θα τα δούμε στους δρόμους

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: 20 νεκροί σε αστυνομική έφοδο για ναρκωτικά και trafficking στο Ρίο ντε Τζανέιρο – Βίντεο

21:40ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot (28/10): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 24 εκατομμύρια ευρώ

21:29ΕΛΛΑΔΑ

Νέα συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τα Τέμπη: Λουλούδια και κεριά στα γραμμένα ονόματα των θυμάτων

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Σοβαρό τροχαίο με μηχανάκι σε κεντρική οδό της πόλης

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 117 μετανάστες έφτασαν στο νησί ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου

21:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Λεβίτσε – ΑΕΚ 69-71: Έκανε το «3 στα 3» στο BCL με καθοριστικό Μπάρτλεϊ

21:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Το διαχρονικό “ΟΧΙ” των Ελλήνων μας δείχνει τον δρόμο της ευθύνης»

21:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ: LIVE ο αγώνας του «τριφυλλιού» στη Euroleague

20:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Apple «σαρώνει» στο χρηματιστήριο, ξεπέρασε τα 4 τρισ. δολάρια σε αξία

20:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Τρεις συλλήψεις ανηλίκων για το επεισόδιο οπαδικής βίας

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Κίσσαμο: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:09ΚΟΣΜΟΣ

Ο τυφώνας «Μελίσσα» χτυπάει την Τζαμάικα - Αποκολλήθηκε στέγη νοσοκομείου - Χωρίς ρεύμα το μισό νησί - Προειδοποίηση για κροκόδειλους

21:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ: LIVE ο αγώνας του «τριφυλλιού» στη Euroleague

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

06:46ΥΓΕΙΑ

Γκρίζα μαλλιά; Ίσως τελικά δεν είναι «κακά μαντάτα», αλλά σημάδι προστασίας

14:14ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου 1940: Πώς φτάσαμε στο «Όχι» και στην ελληνική εποποιία

15:39ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Συγκίνησε στην παρέλαση η μικρή Αλεξία που πυροβολήθηκε στο κεφάλι πριν 6χρόνια - Εικόνες

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο σοκ από δολοφονικό ξυλοδαρμό το 2024 σε νυχτερινό μαγαζί στο Ναύπλιο 

18:34LIFESTYLE

Viral μελισσοκόμος σε Καραμήτρου: «Δεν περίμενα να επικοινωνήσετε μαζί μου» - Η νέα συνάντηση

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Κίσσαμο: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

15:47LIFESTYLE

Ευδοκία Ρουμελιώτη: Η εξομολόγηση για το αυτοάνοσο λόγω άγχους

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Φόβοι για ένταση ενόψει των αυριανών κινητοποιήσεων των αγροτών στην Κρήτη

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Κύμα ισραηλινών επιθέσεων με εντολή Νετανιάχου - Βανς: Αψιμαχίες

19:23ΚΟΣΜΟΣ

Ο τυφώνας «Μελίσσα», η «καταιγίδα του αιώνα» χτυπάει την Τζαμάικα με ριπές ανέμου 300 χλμ

17:05ΕΛΛΑΔΑ

ΗΠΑ: Καταδίωξη με τραγική κατάληξη στο Λος Άντζελες

17:44LIFESTYLE

Γιώργος Κακοσαίος: «Η μητέρα μου, μου φτιάχνει το καμαρίνι, όπως έκανε και στον πατέρα μου»

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

21:29ΕΛΛΑΔΑ

Νέα συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τα Τέμπη: Λουλούδια και κεριά στα γραμμένα ονόματα των θυμάτων

18:50ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

28η Οκτωβρίου: Η γκάφα του Στέλιου Πέτσα με την ελληνική σημαία που έγινε viral

16:14ΕΘΝΙΚΑ

Ο πιλότος της ομάδας ΖΕΥΣ μιλά αποκλειστικά στο Newsbomb: «Τιμώ αυτούς που πέταξαν πάνω από κάθε φόβο και ξεπέρασαν τα ανθρώπινα όρια για την ελευθερία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ