Λαμία: Σοβαρό τροχαίο με μηχανάκι σε κεντρική οδό της πόλης

Τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανάκι, κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες, σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης (28/10/25) λίγα λεπτά πριν τις 19:00’, στην οδό Καποδιστρίου λίγο πιο κάτω από τα Δικαστήρια.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να βρεθεί στο οδόστρωμα ο οδηγός του δικύκλου και να τραυματιστεί.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε γρήγορα στο σημείο και παρέλαβε τον τραυματία για τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Με πληροφορίες από lamiareport.gr

