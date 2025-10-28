Λαμία: Σοβαρό τροχαίο με μηχανάκι σε κεντρική οδό της πόλης
Ο τραυματίας δικυκλιστής διακομίσθηκε στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείυο Λαμίας
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανάκι, κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες, σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης (28/10/25) λίγα λεπτά πριν τις 19:00’, στην οδό Καποδιστρίου λίγο πιο κάτω από τα Δικαστήρια.
Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να βρεθεί στο οδόστρωμα ο οδηγός του δικύκλου και να τραυματιστεί.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε γρήγορα στο σημείο και παρέλαβε τον τραυματία για τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Λαμίας.
Με πληροφορίες από lamiareport.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:40 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι: Νέα ατυχία για Χολμς
22:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Μία σύλληψη στο Κιλκίς για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών
22:00 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η Uber επενδύει σε στόλο 100.000 ρομποταξί – Πότε θα τα δούμε στους δρόμους
21:20 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Λαμία: Σοβαρό τροχαίο με μηχανάκι σε κεντρική οδό της πόλης
20:47 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η Apple «σαρώνει» στο χρηματιστήριο, ξεπέρασε τα 4 τρισ. δολάρια σε αξία
20:41 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Πάτρα: Τρεις συλλήψεις ανηλίκων για το επεισόδιο οπαδικής βίας
15:47 ∙ LIFESTYLE
Ευδοκία Ρουμελιώτη: Η εξομολόγηση για το αυτοάνοσο λόγω άγχους
17:05 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
ΗΠΑ: Καταδίωξη με τραγική κατάληξη στο Λος Άντζελες
18:50 ∙ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ