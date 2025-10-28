Δολοφονία στην Κίσσαμο: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο στην ανακρίτρια έλαβε ο 22χρονος για το φονικό στο Έλος, ο οποίος νωρίτερα οδηγήθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στον Εισαγγελέα Χανίων.

Ο 22χρονος θα απολογηθεί το πρωί του Σαββάτου. Οι κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν είναι ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία σε χώρο δημόσιας συνάθροισης και οπλοχρησία.

Την ίδια ώρα η ιατροδικαστική εξέταση του 51χρονου έδειξε ότι μία σφαίρα στην καρδιά, ήταν αυτή που του αφαίρεσε τη ζωή μετά την επίθεση σε βάρος του το βράδυ της Κυριακής.

Ο 51χρονος έφερε δύο διαμπερή τραύματα, ένα στο στέρνο το οποίο ήταν διαδερμικό και ένα στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού χεριού.

Εκείνο όμως που του στέρησε τη ζωή ήταν ένα τυφλό τραύμα στο στήθος που τον βρήκε κατευθείαν στην καρδιά.

Ο 51χρόνος δέχτηκε συνολικά τρεις σφαίρες από το όπλο του 23χρόνου, ένα 22αρι, το οποίο εντοπίστηκε πεταμένο στο Ελαφονήσι σε σημείο που υπέδειξε ο δράστης στις αστυνομικές Αρχές.

Σήμερα ο 23χρόνος που παραδόθηκε στις αρχές, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και μετά τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο.

