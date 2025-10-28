Δολοφονία στην Κίσσαμο: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 23χρονο

Το ερχόμενο Σάββατο θα απολογηθεί ο 23χρονος για τη δολοφονία του 52χρονου ξαδέρφου του στο Έλος Κισσάμου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αφού προηγουμένως του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και οπλοφορία.

Η απολογία του 23χρονου δράστη για την εν ψυχρώ δολοφονία στα Χανιά αναμένεται να γίνει το Σάββατο (01/11).

Ο συνήγορος του καθ’ ομολογία δράστη, Γιώργος Φραντζεσκάκης δήλωσε πως ο 23χρονος είναι συγκλονισμένος και δηλώνει βαθιά μετανιωμένος για την πράξη του. Μάλιστα, όπως είπε ο δικηγόρος, ο ίδιος ο δράστης ήταν αυτός που υπέδειξε το σημείο στο οποίο είχε αφήσει το 22άρι όπλο του εγκλήματος.

Ο 23χρονος οδηγήθηκε στα δικαστήρια Χανίων στις 14:00 μετά το μεσημέρι φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, συνοδευόμενος από πάνοπλους αστυνομικούς. Προηγουμένως, η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε ότι βρέθηκε το όπλο του εγκλήματος.

Υπενθυμίζεται ότι το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο Έλος Κισσάμου Χανίων, κατά τη διάρκεια της Γιορτής Κάστανου. Ένας 51χρονος άνδρας, ο οποίος γιόρταζε την ονομαστική του εορτή, δέχθηκε τρεις σφαίρες στο στήθος από 22άρι όπλο, λίγα λεπτά μετά τις 18:00, μπροστά σε δεκάδες κατοίκους και επισκέπτες που παρακολουθούσαν την εκδήλωση.

Γιατρός και αστυνομικός που βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στο θύμα.

Ο 51χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου και από εκεί στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Διαβάστε επίσης