Χανιά: Ξεσπά η σύζυγος του 52χρονου που δολοφονήθηκε στην Κίσσαμο – «Το χωριό του τον πρόδωσε»

Όπως ανέφερε η σύζυγος του θύματος, πριν από δύο χρόνια μέλη της οικογένειας του δράστη επιτέθηκαν και έσπασαν τα πάντα στο σπίτι της μητέρας του 52χρονου

Χανιά: Ξεσπά η σύζυγος του 52χρονου που δολοφονήθηκε στην Κίσσαμο – «Το χωριό του τον πρόδωσε»
Σε τραγωδία μετατράπηκε το γλέντι στο Έλος Κισσάμου στα Χανιά όταν ένας 22χρονος πυροβόλησε και σκότωσε τον 52χρονο συγγενή του, ύστερα από έντονο καβγά μεταξύ τους.

Στη συνέχεια ο δράστης παραδόθηκε στην Ασφάλεια Χανίων.

Σύζυγος θύματος: «Ο ένας κρύβει τον άλλον»

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» η σύζυγος του 52χρονου θύματος αποκάλυψε πως για παραπάνω από μία δεκαετία οι δύο οικογένειες δεν μιλούσαν, ενώ υπογράμμισε ότι ο σύζυγό της είχε στιγματιστεί: «Βγαίνουν αναληθή πράγματα στον αέρα για έναν άνθρωπο που δεν έχουμε ακόμα κηδέψει. Δεν ήμουν στο γλέντι, πριν από μία εβδομάδα έχασα δικό μου άνθρωπο και πενθούσα, δεν μπορούσα να πάω».

«Τα τελευταία 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν. Υπόβοσκε πάντα ένα μίσος. Είχε στιγματιστεί ο άνθρωπός μου. Του είχαν βγάλει αυτό το προσωνύμιο (σ.σ: Πάσσαρης), επειδή ήταν οξύθυμος. Όταν τον πείραζες ήθελε να δικαιωθεί με κάποιον τρόπο. Δεν θα μάθετε ποτέ την καθαρή αλήθεια εδώ, ο ένας κρύβει τον άλλον. Τον άνθρωπό μου θα τον θάψω στο χωριό μου, τον πρόδωσε το χωριό του. Αν τους ρωτήσετε, μόνο άσχημα λόγια έχουν να πουν γι’ αυτόν», συνέχισε.

Όπως ανέφερε η σύζυγος του θύματος, πριν από δύο χρόνια μέλη της οικογένειας του δράστη επιτέθηκαν και έσπασαν τα πάντα στο σπίτι της μητέρας του 52χρονου.

«Ο σύζυγός μου ήταν αρκετά θυμωμένος μέσα του και μπορεί κάποιες φορές, εάν τον έβλεπε κάπου, θα μπορούσε να του πει κάτι», πρόσθεσε.

Φόβος για βεντέτα

Μετά τη δολοφονία ο 22χρονος τράπηκε σε φυγή, με την Αστυνομία να εξαπολύει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του. Λίγες ώρες αργότερα παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές.

Την ίδια στιγμή, στο χωριό η αστυνομική παρουσία έχει ενισχυθεί, καθώς υπάρχει ο φόβος να ξεσπάσει βεντέτα μεταξύ των δύο οικογενειών.

Όπως είπε ο δικηγόρος του 22χρονου, Απόστολος Λύτρας, μεταξύ των δύο οικογενειών υπήρξαν απειλές και ύβρεις: «Εκείνη τη μέρα σε εκείνο το γλέντι βρέθηκα εκεί. Ο 52χρονος κινήθηκε απειλητικά προν τιν 22χρονο, τον έβρισε, τον απείλησε, πήγε να κάνει μία κίνηση με το δεξί του χέρι. Ο 22χρονος φοβήθηκε και έγινε αυτό που έγινε».

«Οι οικογένειες αυτές είχαν πρόβλημα μεταξύ τους. Αυτό που είναι το επικίνδυνο, γι’ αυτό και υπάρχει και ισχυρή αστυνομική παρουσία, είναι η ύπαρξη βεντέτας από δω και πέρα», συμπλήρωσε ο συνήγορος υπεράσπισης του 22χρονου.

Σημειώνεται πως και οι δύο άνδρες ήταν γνωστοί στις Αρχές. Ο 22χρονος είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για άσκοπους πυροβολισμούς, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ ο 52χρονος είχε συλληφθεί αρκετές φορές για παραβάσεις που αφορούσαν αγροζημίες, οπλοκατοχή και κακομεταχείριση ζώων.

Ο 22χρονος αναμένεται να απολογηθεί σήμερα, Τρίτη (28/10).

