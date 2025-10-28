Νέα συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τα Τέμπη: Λουλούδια και κεριά στα γραμμένα ονόματα των θυμάτων
Ο κόσμος συγκεντρώθηκε ξανά μπροστά από τη Βουλή προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για την τραγωδία στα Τέμπη
Μερικές ώρες μετά την ολοκλήρωση της μαθητικής παρέλασης για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, στο Σύνταγμα βρέθηκαν συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών και εκατοντάδες άλλοι πολίτες για να ανάψουν κεράκια και να τιμήσουν τη μνήμη των 57 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στη σιδηροδρομική τραγωδία.
Αρκετοί πολίτες δίνουν για ένα ακόμη βράδυ το «παρών» μπροστά στη Βουλή και το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες.
