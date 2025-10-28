Λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών στο Σύνταγμα - Παρούσα και η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Άνθρωποι κάθε ηλικίας, που συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα για να παρακολουθήσουν από κοντά τη μαθητική παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, αφήνουν λουλούδια στο σημείο που γράφτηκαν τα ονόματα των 57 θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη

Με την ολοκλήρωση της μαθητικής παρέλασης στο Σύνταγμα αρκετοί ήταν εκείνοι που πήγαν στο άτυπο μνημείο μπροστά στη Βουλή, όπου δηλαδή είναι γραμμένα τα ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη.

Αρκετοί από τους πολίτες που παρακολουθούσαν την παρέλαση αλλά και συγγενείς θυμάτων και τουρίστες πλησίασαν το σημείο και άφησαν λουλούδια, αποτίοντας φόρο τιμής.

Στο σημείο βρέθηκε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία νωρίτερα έφτασε στην παρέλαση συνοδευόμενη από την Αλεξάνδρα Σάντα, κόρη του αντιστασιακού Λάκη Σάντα, που μαζί με τον Μανώλη Γλέζο κατέβασαν τη ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη τον Μάιο του 1941.