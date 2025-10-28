Χανιά: Ξεκινούν τις κινητοποιήσεις οι κτηνοτρόφοι – «Κόβουν στα δύο» τον ΒΟΑΚ

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγροτοκτηνοτρόφοι στα Χανιά, στον απόηχο του σκανδάλου των παράνομεων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ που επηρεάζει άμεσα τον κλάδο.

Όπως αποφασίστηκε στην χθεσινοβραδινή γενική συνέλευση του κτηνοτροφικού συλλόγου του νομού Χανίων που πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο, οι κτηνοτρόφοι θα προχωρήσουν από αύριο Τετάρτη (29/10) σε κινητοποιήσεις μακράς διάρκειας.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Χανίων Γιάννης Βερυκάκης, μιλώντας στο zarpanews.gr, ανέφερε ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της συνέλευσης οι κτηνοτρόφοι θα κλείσουν επ’ αόριστον και τα δυο ρεύματα κυκλοφορίας του ΒΟΑΚ, από/προς κόμβο Μουρνιών και απο/προς κόμβο Σούδας στο ύψος Νεροκούρου.

Η διέλευση θα επιτρέπεται μόνο για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ασθενοφόρα, αστυνομία, πυροσβεστική.

Οι κτηνοτρόφοι το μεσημέρι της Τετάρτης (29/10) στις 12 θα πραγματοποιήσουν προσυγκέντρωση στη γέφυρα Μουρνιών και στη συνέχεια με τα αγροτικά τους οχήματα θα αποκλείσουν τον ΒΟΑΚ.

«Δεν μιλάμε απλά για την καταστροφή των κτηνοτρόφων αλλά το απόλυτο φαλήρισμα, τον αφανισμό του κλάδου» ανέφερε ο κ. Βερυκάκης, εξηγώντας πως οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα την ώρα που έχουν κοπεί όλες οι ενισχύσεις, λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε ανακοίνωση του ο Σύλλογος αναφέρει τα εξής αιτήματα:

Οι ενισχύσεις να καταβάλλονται με βάση την παραγωγή και το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο.

Αποζημίωση για το De minimis ανά κεφαλή ζώου για το lockdown της πανώλης. Όποιος δεν έχει κόψει γάλα δεν το δικαιούται.

Εκπροσώπηση από κτηνοτρόφο στη διαμόρφωση της νέας Κ.Α.Π.

Άνοιγμα συστήματος για αντιρρήσεις δασικών.

Έγκαιρα η προκαταβολή βασικής ενίσχυσης μέχρι 30/10/2025, το αργότερο, γιατί τίθεται θέμα επιβίωσης.

Ενδελεχής εντατικός έλεγχος στα ζώα και τις ζωοτροφές για την πανώλη και την ευλογιά.

«Αμάλθεια» αποζημίωση για τις ζωοτροφές εξαιτίας του Ουκρανικού Πολέμου.

Η ανακοίνωση του υπουργού ότι το πρόγραμμα των Βιολογικών δεν θα ανοίξει.

Κατώτερες εγγυημένες τιμές στο γάλα και στο κρέας.

