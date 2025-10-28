Θεσσαλονίκη: 49χρονη οδηγούσε μεθυσμένη και έπεσε με το ΙΧ της πάνω σε πινακίδα
Η 49χρονη συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στη σύλληψη μίας 49χρονης γυναίκας προχώρησαν το βράδυ της Δευτέρας 28 αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Θέρμης, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας.
Σύμφωνα με το thestival, η γυναίκα εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο υπό την επήρεια οινοπνεύματος, ενώ κατά την πορεία της προσέκρουσε σε μεταλλική πινακίδα, προκαλώντας υλικές ζημιές στο όχημα και στο σημείο της πρόσκρουσης.
Η 49χρονη συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:12 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΟΦΗ – Ηρακλής 3-1: Οι Κρητικοί έκαναν το «3 στα 3» στο Κύπελλο Ελλάδας
17:41 ∙ WHAT THE FACT
Η πραγματική ευτυχία βρίσκεται στη θάλασσα, δίπλα στο κύμα – Το… λέει και η επιστήμη
16:59 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Euroleague: Πρόστιμο 8.000 ευρώ στον Αταμάν
16:44 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά: Κάηκε ολοσχερώς το πρώην ΠΙΚΠΑ
15:47 ∙ LIFESTYLE
Ευδοκία Ρουμελιώτη: Η εξομολόγηση για το αυτοάνοσο λόγω άγχους
17:41 ∙ WHAT THE FACT