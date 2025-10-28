Θεσσαλονίκη: 49χρονη οδηγούσε μεθυσμένη και έπεσε με το ΙΧ της πάνω σε πινακίδα

Στη σύλληψη μίας 49χρονης γυναίκας προχώρησαν το βράδυ της Δευτέρας 28 αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Θέρμης, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας.

Σύμφωνα με το thestival, η γυναίκα εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο υπό την επήρεια οινοπνεύματος, ενώ κατά την πορεία της προσέκρουσε σε μεταλλική πινακίδα, προκαλώντας υλικές ζημιές στο όχημα και στο σημείο της πρόσκρουσης.

Η 49χρονη συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.