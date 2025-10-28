Δένδιας: Παρέλαση καινοτομίας - Πρώτο ορατό δείγμα της μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή

Η φετινή παρέλαση στη Θεσσαλονίκη ανέδειξε το πρώτο ορατό δείγμα της μετάβασης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή, τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σε δήλωσή του μετά το πέρας της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη.

Σήμερα, 28η Οκτωβρίου, αποτίουμε φόρο τιμής στους Έλληνες που αντέταξαν το «ΟΧΙ» έναντι της φασιστικής και ναζιστικής επιβουλής.

Η φετινή παρέλαση στη Θεσσαλονίκη ανέδειξε το πρώτο ορατό δείγμα της μετάβασης των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή.



Συνεχίζοντας στο ίδιο πνεύμα, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε περαιτέρω ότι δεν ήταν απλώς μια παρέλαση φρονήματος, αλλά καινοτομίας, η οποία μπορεί πλέον να ενισχύει το φρόνημα.

Για πρώτη φορά παρέλασε τμήμα καινοτομίας που ενσαρκώνει τον μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων σε μια σύγχρονη, τεχνολογικά προηγμένη και επιχειρησιακά αυτοδύναμη δύναμη αποτροπής, επισήμανε ο υπουργός.

Παράλληλα, υπογράμμισε την αποφασιστικότητά πως μέσα από νέα εξοπλιστικά προγράμματα, μη επανδρωμένα μέσα, και σύγχρονες τεχνολογίες, «προχωράμε σταθερά σε μια πορεία μεταρρυθμίσεων που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της εποχής».

Επίσης, δήλωσε υπερήφανος για τις γυναίκες και τους άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων οι οποίοι παρέλασαν σήμερα με τιμή. Με προσήλωση στο Συνταγματικό τους καθήκον, υπερασπίζονται διαχρονικά την Εθνική Κυριαρχία και τα Κυριαρχικά Δικαιώματα της Πατρίδας μας, πρόσθεσε.

Από την εξέδρα των επισήμων την παρέλαση παρακολούθησαν, επίσης, ο εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων Στράτος Σιμόπουλος, ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της Ε.Ε. Απόστολος Τζιτζικώστας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελλος, ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ Δημήτρης Νατσιός, ο εκπρόσωπος του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, ευρωβουλευτής Εμμανουήλ Φράγκος, ο Υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας Βασίλης Πάλμας, οι υφυπουργοί Εσωτερικών (αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης), Κώστας Γκιουλέκας, Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Ανάπτυξης (αρμόδιος για θέματα έρευνας και καινοτομίας) Σταύρος Καλαφάτης, Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου, Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη, ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΘΑ Αντώνιος Οικονόμου, ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Δημήτρης Γαλαμάτης, η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, καθώς και ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ.κ. Φιλόθεος.

Παρόντες ήταν επίσης Βουλευτές, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΕΦ Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ και ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, η ηγεσία των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι ξένων διπλωματικών αντιπροσωπείων, παραγωγικών φορέων και σωματείων και χιλιάδες πολίτες.

Νωρίς το πρωί, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφθηκε το εργοτάξιο του υπό ανέγερση Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, το οποίο κατασκευάζεται με δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», στο Φίλλυρο Θεσσαλονίκης. Εκεί ενημερώθηκε από το μέλος του Δ.Σ. του ΙΣΝ πρέσβη ε.τ. Γιάννη Ραπτάκη για το νέο νοσοκομείο, το οποίο αποτελεί μέρος της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία.

Στη συνέχεια, ο κ. Δένδιας είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατία Βασίλειο Πάλμα, στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης (ΛΑΦΘ). Οι δύο υπουργοί συζήτησαν μεταξύ άλλων για την αμυντική συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου και τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις που αφορούν στα ζητήματα ασφαλείας. Επιπλέον, αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την προοπτική συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου για την κοινή συμμετοχή και εκπόνηση σχεδίων που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε διάφορους τομείς, όπως η έρευνα και η καινοτομία.

Πριν από την παρέλαση, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας μετέβη στο Ηρώο της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου – Μακεδονίας, όπου πραγματοποιήθηκαν επιμνημόσυνη δέηση από τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Φιλόθεο και κατάθεση στεφάνου από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

28η Οκτωβρίου: Τα νέα οπλικά συστήματα που παρουσιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη

Στη σημερινή στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 2025 στη Θεσσαλονίκη παρουσιάσθηκε για πρώτη φορά το Τμήμα Καινοτομίας και Νέων Οπλικών Συστημάτων, μία πρωτοβουλία που εντάσσεται στην «Ατζέντα 2030» του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και στο νέο Δόγμα Αποτροπής.

Τα συστήματα που είχαν την ευκαιρία να δουν οι πολίτες της χώρας μας από κοντά ή μέσω της τηλεοπτικής κάλυψης της παρέλασης, συνθέτουν την «Ασπίδα του Αχιλλέα», έναν ολοκληρωμένο θόλο προστασίας με πολλαπλά επίπεδα άμυνας, όπου η τεχνολογία αιχμής συναντά τη στρατιωτική επιχειρησιακή εμπειρία. Μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αυτόνομα θαλάσσια μέσα, συστήματα επιτήρησης, επικοινωνιών και δικτυοκεντρικού ελέγχου αποτελούν την αιχμή ενός δυναμικού μετασχηματισμού που οδηγεί τις Ένοπλες Δυνάμεις στη νέα εποχή.

Όπως τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, «με την Ατζέντα 2030 ως οδικό χάρτη βαθιάς μεταρρύθμισης, τη Νέα Δομή Δυνάμεων, τον 12ετη Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών και την εισαγωγή τεχνολογιών αιχμής, οικοδομούμε τις πιο ισχυρές και σύγχρονες Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία της Νέας Ελλάδας».

Η παρουσία του Τμήματος Καινοτομίας στην παρέλαση δεν αποτελεί απλώς επίδειξη νέων συστημάτων, αλλά έμπρακτη επιβεβαίωση της στρατηγικής μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων σε μια νέα εποχή τεχνολογικής αυτονομίας, επιχειρησιακής ευελιξίας και εθνικής αυτοπεποίθησης.

Ακολούθησε η διέλευση τεσσάρων, αμερικανικής προέλευσης, Τεθωρακισμένων Οχημάτων Αναγνώρισης Μ1117, τα οποία εντάχθηκαν πρόσφατα στον Ελληνικό Στρατό.

Tα συγκεκριμένα οχήματα φέρουν ηλεκτρονικούς αισθητήρες οι οποίοι σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν αποκλειστικά από το 306 Εργοστάσιο Βάσης του Στρατoύ Ξηράς. Διαθέτουν κάμερα υψηλής ευκρίνειας και Σύστημα Drone. Αποτελούν αυτόνομα συστήματα επιτήρησης, τα οποία έχουν την δυνατότητα να μεταφέρουν την εικόνα, σε πραγματικό χρόνο στα Κέντρα Επιχειρήσεων.

SPIKE NLOS

Διέλευση Διμοιρίας του Οπλικού Συστήματος SPIKE NLOS (Non Line of Sight). Πρόκειται για ένα νέο πυραυλικό σύστημα ακριβείας, πολλαπλού ρόλου, με δυνατότητα προσβολής στόχων έως 32 χιλιόμετρα. Εντάχθηκαν πρόσφατα στον Στρατό Ξηράς. Μέρος του είναι το Σύστημα μη Επανδρωμένου Αεροχήματος ORBITER, το οποίο δύναται να αναγνωρίζει στόχους σε βάθος μέχρι 50 χιλιόμετρα, μεταδίδοντας εικόνα και στοιχεία βολής, σε πραγματικό χρόνο.

Σύστημα αντιμετώπισης Drone «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»

Το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» είναι ένα antidrone σύστημα που έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει και να εξουδετερώνει εχθρικά drone μέσω ηλεκτρονικών παρεμβολών. Είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας. Ήδη έχει εγκατασταθεί στις φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού που επιχειρούν στη Ερυθρά Θάλασσα, στο πλαίσιο της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ», με άριστα αποτελέσματα.

Μη Επανδρωμένο Αεροσκάφος S-100

Είναι ένα υπερσύγχρονο drone το οποίο περιέχεται στον εξοπλισμό των νέων φρεγατών Belharra (FDI HN). Έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει, να προσδιορίζει και να στοχοποιεί με ακρίβεια και χωρίς τη παρέμβαση του χειριστή πιθανές απειλές σε βάθος έως 100 χιλιόμετρα.

Σύστημα Μη Επανδρωμένου Αεροχήματος «ΑΡΧΥΤΑΣ»

Είναι προϊόν συνεργασίας της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και εταιρειών του ιδιωτικού τομέα της χώρας μας. Έχει δυνατότητα κάθετης προσγείωσης και απογείωσης ώστε να μπορεί να επιχειρεί τόσο από την ξηρά όσο και από πολεμικά πλοία. To μέγιστο ύψος πτήσης προσεγγίζει τα 5.000 μέτρα ενώ η αυτονομία του φτάνει τις 2 ώρες. Μπορεί να αναλάβει αποστολές αναγνώρισης και επιτήρησης σε μεγάλη απόσταση. Συμμετέχει ήδη σε ασκήσεις και επιχειρήσεις φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού, τόσο εντός όσο και εκτός ελληνικής επικράτειας.

Ταχύπλοο σκάφος VTR

Είναι ένα Μη Επανδρωμένο Ταχύπλοο Σκάφος Επιφανείας της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου. Έχει αναπτυχθεί από το Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας των Ενόπλων Δυνάμεων. Είναι ένας συνδυασμός επιχειρησιακού ταχύπλοου σκάφους των Ελληνικών Ειδικών Δυνάμεων και ενός αυτόνομου συστήματος πλοήγησης με δυνατότητα ανίχνευσης και αποφυγής εμποδίων. Αποστολή του είναι η επιτήρηση και παρατήρηση θαλάσσιων στόχων, μέσω θερμικών καμερών, ραντάρ αναγνώρισης και δορυφόρου.

ROBOT EOD Μηχανικού

Δύο οχήματα γενικής χρήσης τα οποία φέρουν τρία ρομποτικά συστήματα εξουδετέρωσης Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών Μηχανισμών. Δίνουν τη δυνατότητα απομακρυσμένης εξουδετέρωσης βομβών χωρίς να απαιτείται η προσέγγιση του χώρου από το προσωπικό.

ΣΜΗΕΑ V-BAT

Τέσσερα Σύστηματα Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων «V - BAT». Είναι ένα από τα λίγα παγκοσμίως συστήματα Drone, με δυνατότητα κάθετης απογείωσης/προσγείωσης, γεγονός που αυξάνει την ευελιξία χρήσης. Η αυτονομία πτήσεως του συστήματος το καθιστά ικανό να επιτηρεί σε βάθος 200 χλμ. και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αναλαμβάνει αποστολές επιτήρησης - αναγνώρισης και στοχοποίησης, ενώ συμμετέχει και σε επιχειρήσεις έρευνας - διάσωσης.

Κινητή μονάδα παραγωγής Drone

Δύο Αυτόνομες Μονάδες Παραγωγής Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων. Έχουν κατασκευαστεί από το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τεχνικού, διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό και συσκευές τρισδιάστατης εκτύπωσης για την παραγωγή ανταλλακτικών drone στο πεδίο της μάχης. Μπορούν να παράγουν επιτόπου μέχρι και 1.000 drone τύπου 1 FPV (First Person View) τον χρόνο και να παρέχουν τεχνική υποστήριξη στις Μονάδες που χρησιμοποιούν Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα.

Μεταφερόμενος σταθμός επικοινωνιών «ΜΕΤΟΙΚΟΣ»

Ο Μεταφερόμενος Σταθμός Επικοινωνιών «ΜΕΤΟΙΚΟΣ» αποτελεί ένα αυτόνομο και ευέλικτο κόμβο επικοινωνιών, σχεδιασμένο και συναρμολογημένο από το Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιακών και Ηλεκτρονικών Μέσων (ΕΤΗΜ) της Πολεμικής Αεροπορίας. Αποτελεί ένα, τελευταίας τεχνολογίας και υψηλής επιχειρησιακής αξίας τηλεπικοινωνιακό σύστημα, ικανό να αποκαθιστά ή να επαυξάνει τις επικοινωνίες σε οποιοδήποτε περιβάλλον και υπό οποιοσδήποτε συνθήκες.

Τακτικός σταθμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»

Είναι ένα Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο σχεδιασμένο να διευθύνει και να συντονίζει επιχειρήσεις αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Εξοπλισμένο με σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, ο «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας με τα επίγεια, θαλάσσια και εναέρια μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων και της πολιτικής προστασίας. Διαθέτει μη Επανδρωμένα Αεροχήματα και κάμερα θερμικής και οπτικής παρατήρησης.

Μη Επανδρωμένο Αεροσκάφος «HERON»

To μη επανδρωμένο αεροσκάφους «ΗΕRΟΝ» χρησιμοποιείται για την επιτήρηση των συνόρων μας. Διαθέτει αυτονομία που ξεπερνά τις σαράντα ώρες και ικανότητα πτήσης σε ύψη άνω των τριάντα χιλιάδων ποδών. Το HERON μπορεί να καλύψει αποστάσεις άνω των 350 χιλιομέτρων, προσφέροντας εικόνα σε πραγματικό χρόνο.