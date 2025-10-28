Η στιγμή της απογείωσης των τεσσάρων Mirage από την 114 Πτέρυγα Μάχης στην Τανάγρα

Θεαματική ήταν η απογείωση των Mirage που «έσκισαν» τον ουρανό της Αττικής και της Θεσσαλονίκης κατά τις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου.

Βίντεο καταγράφουν την εντυπωσιακή πτήση της τετράδας των υπερσύγχρονων μαχητικών Mirage της Πολεμικής Αεροπορίας, που αποτελούν την αιχμή του δόρατος της αμυντικής ισχύος της χώρας.

Από την 114 Πτέρυγα Μάχης στην Τανάγρα απογειώθηκαν επίσης τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F-35, τα οποία αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Πολεμικής μας Αεροπορίας.

Παρέλασαν επίσης μη επανδρωμένα και αυτόνομα ελικόπτερα καθώς και UAVs και κάθετης απογείωσης drones που αξιοποιούν δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης.