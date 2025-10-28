Ο πιλότος της ομάδας ΖΕΥΣ αποκλειστικά στο Newsbomb: «Τιμώ αυτούς που πέταξαν πάνω από κάθε φόβο»

Ο Επισμηναγός Γιώργος Σωτηρίου ήταν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο χειριστής του F-16 της ομάδας ΖΕΥΣ που μετέδωσε το μήνυμα προς τον ελληνικό λαό κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης, αφού προηγήθηκε μια εντυπωσιακή πτήση επίδειξης στον ουρανό της Θεσσαλονίκης.

«Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Σήμερα τιμάμε εκείνους που είπαν το ΌΧΙ και πέταξαν πάνω από κάθε φόβο. Με φτερά πίστης και τιμής συνεχίζουμε να φυλάμε τον ουρανό της πατρίδας. Χρόνια πολλά Ελλάδα», ήταν το φετινό μήνυμά του.

«Στα φτερά σας σηκώσατε ψηλά όλη την Ελλάδα που σας παρακολουθεί με θαυμασμό και υπερηφάνεια. Συνεχίστε αυτό που ξέρετε, εμπνευσμένοι από τους ηρωικούς πολεμιστές του 1940, να προστατεύετε την ελευθερία και την ακεραιότητα, και την ανοιχτότητα των ελληνικών οριζόντων», του απάντησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Ακολουθεί η συνέντευξη του Επισμηναγού Γιώργου Σωτηρίου στο Newsbomb:

Newsbomb: Για ποιον λόγο επιλέξατε αυτό το μήνυμα περί «φόβου»;Τι θέλετε να περάσετε στον ελληνικό λαό;

Γιώργος Σωτηρίου: Επέλεξα αυτό το μήνυμα γιατί εκφράζει απόλυτα το νόημα της ημέρας και το πνεύμα με το οποίο υπηρετούμε καθημερινά την πατρίδα μας. Το «Όχι» του 1940 δεν ήταν απλώς μια λέξη, ήταν μια πράξη πίστης, θάρρους και ενότητας απέναντι σε έναν φαινομενικά ανίκητο εχθρό.

Με τη φράση «πέταξαν πάνω από κάθε φόβο» θέλησα να τιμήσω εκείνους που τότε ξεπέρασαν τα ανθρώπινα όρια και υπερασπίστηκαν την ελευθερία μας.

Σήμερα, συνεχίζουμε να φυλάμε τον ουρανό της πατρίδας με πίστη και αφοσίωση. Ήθελα το μήνυμά μου να υπενθυμίσει σε κάθε Έλληνα ότι η ελευθερία, η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια της χώρας μας στηρίζονται σε αυτή τη διαρκή ετοιμότητα, στην ενότητα και στην αγάπη για την πατρίδα. Είναι ένα μήνυμα τιμής προς τους προγόνους μας, αλλά και ευθύνης απέναντι στις επόμενες γενιές.

Ποια είναι τα συναισθήματά σας που επελεγήκατε για δεύτερη φορά να εκπροσωπήσετε την Πολεμική Αεροπορία;

Το να έχω την τιμή να εκπροσωπήσω την Πολεμική Αεροπορία στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου είναι ένα συναίσθημα βαθιά συγκινητικό και ταυτόχρονα βαρύ σε ευθύνη. Όμως η εκπαίδευση μου είναι τέτοια, που κατά τη διάρκεια της πτήσης τα συναισθήματα μένουν στην άκρη και εκτελώ την επίδειξη με επαγγελματισμό και με γνώμονα την ασφάλεια τόσο του κόσμου που την παρακολουθεί όσο και του αεροσκάφους.



Δεν πετάω μόνο για τον εαυτό μου, πετάω για όλους όσους θυσιάστηκαν για την πατρίδα μας και για όλους όσους συνεχίζουν να προσφέρουν σιωπηλά κάθε μέρα. Αυτό είναι το πιο δυνατό συναίσθημα, η επίγνωση ότι για λίγα λεπτά εκεί ψηλά, εκπροσωπείς ολόκληρο το έθνος.

Ποιες είναι οι σκέψεις σας για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και πώς μας εμπνέει, τον στρατό και τον λαό, σήμερα;

Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου είναι μια ημέρα βαθιάς περισυλλογής και υπερηφάνειας. Δεν είναι απλώς μια ιστορική ημερομηνία. Είναι η υπενθύμιση του τι σημαίνει να λες «Όχι» όταν όλα γύρω σου δείχνουν αδύνατα. Εκείνη η γενιά απέδειξε ότι η δύναμη της ψυχής μπορεί να υπερνικήσει κάθε μειονέκτημα.

Για εμάς στις Ένοπλες Δυνάμεις, το παράδειγμα του ’40 είναι οδηγός. Μας θυμίζει ότι η αποστολή μας δεν είναι δουλειά, είναι καθήκον και πως η αποτροπή και η ετοιμότητα δεν είναι απλώς στρατιωτικές έννοιες, αλλά πράξεις πίστης στην πατρίδα.

Για τον ελληνικό λαό, πιστεύω ότι το μήνυμα παραμένει το ίδιο ισχυρό: ενότητα, αντοχή και αξιοπρέπεια. Σε κάθε εποχή, οι προκλήσεις αλλάζουν, αλλά το πνεύμα του ’40 μάς εμπνέει να στεκόμαστε όρθιοι με το κεφάλι ψηλά, με πίστη στις αξίες μας και με σιγουριά πως όσο υπάρχει αυτό το φρόνημα, η Ελλάδα δεν έχει τίποτα να φοβηθεί.

Πώς θα χαρακτηρίζατε λοιπόν τη γενικότερα προσφορά της Πολεμικής Αεροπορίας στην ασφάλεια της πατρίδας;

Η Πολεμική Αεροπορία είναι διαρκώς παρούσα μέρα και νύχτα, σε κάθε γωνιά του ουρανού μας. Η προσφορά της δεν περιορίζεται μόνο στην αποτροπή ή στην άμυνα είναι η αίσθηση ασφάλειας που νιώθει κάθε Έλληνας όταν σηκώνει το βλέμμα και βλέπει ένα αεροσκάφος μας να πετά.



Κάθε αναχαίτιση, κάθε αποστολή έρευνας και διάσωσης, κάθε άσκηση ή επιχείρηση είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Πίσω από κάθε πτήση υπάρχει μια τεράστια ομάδα ανθρώπων που εργάζονται αθόρυβα, με απόλυτη αφοσίωση και επαγγελματισμό.

Η Πολεμική Αεροπορία είναι κομμάτι της ψυχής της Ελλάδας. Συμβολίζει τη δύναμη, την τεχνογνωσία, αλλά πάνω απ’ όλα την αποφασιστικότητα να προστατεύουμε ό,τι αγαπάμε. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι έτοιμοι να δώσουν τα πάντα γι’ αυτό, ο ουρανός της πατρίδας μας θα παραμένει ελεύθερος.

Ο Γιώργος Σωτηρίου εισήχθη στη Σχολή Ικάρων το 2006 και τοποθετήθηκε το 2012 στην 115 Πτέρυγα Μάχης με αεροσκάφη F-16 Block 52+. Από το 2013 υπηρετεί στην 343 Μοίρα και έχει καταγράψει πάνω από 1.800 ώρες πτήσης, εκ των οποίων περισσότερες από 1.700 σε F-16.

Το μήνυμα του 2024

«Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Χρωστάμε σε όσους ήρθαν, πέρασαν, έφυγαν και θα περάσουν. Ας τιμήσουμε όσους έχουν μέλλον!», ήταν η εισαγωγή του μηνύματός του Σμηναγού τότε Γιώργου Σωτηρίου ενώ «έσκιζε» τον ουρανό της Μακεδονίας με το μαχητικό του στην παρέλαση του 2024, επικαλούμενος ένα γνωστό ποίημα του Κωστή Παλαμά.

Το μήνυμα του 2023

Ο πιλότος που είχε αναλάβει αυτόν τον ρόλο στην παρέλαση του 2023 ήταν ο Σμηναγός Πάρις Χαρίτος,ο οποίος είχε πει: «Καλημέρα Ελλάδα, μόνο οι ελεύθερες ψυχές κρατάνε ελεύθερες πατρίδες. Τιμή και δόξα σε εκείνους που θυσιάστηκαν για την πατρίδα. Χρόνια Πολλά!»

