28η Οκτωβρίου - Μήνυμα πιλότου: Τιμάμε εκείνους που ύψωσαν το ΌΧΙ και πέταξαν πάνω από κάθε φόβο

Με το συγκινητικό μήνυμα του πιλότου του F16 σμηναγού Γιώργου Σωτηρίου της περίφημης ομάδας επιδείξεων ΖΕΥΣ ολοκληρώθηκε η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

«Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Σήμερα τιμάμε εκείνους που ύψωσαν το ΌΧΙ και πέταξαν πάνω από κάθε φόβο. Με φτερά πίστης και τιμής συνεχίζουμε να φυλάμε τον ουρανό της πατρίδας. Χρόνια πολλά Ελλάδα», ήταν το μήνυμα του πιλότου του F16.

«Κύριε επισμηναγέ, αυτές τις στιγμές στα φτερά σας επάνω σηκώσατε ψηλά όλη την Ελλάδα, που σας παρακολουθεί με θαυμασμό και υπερηφάνεια. Συνεχίζετε, οι Ένοπλες Δυνάμεις μας, να κάνετε αυτό που ξέρετε, να προστατεύετε την ακεραιότητα της χώρας σε στεριά, θάλασσα και ουρανό, εμπνευσμένοι απ' τους ηρωικούς πολεμιστές του '40. Συνεχίστε να προστατεύετε την Ελευθερία και την ακεραιότητα με άγρυπνα τα μάτια στη φύλαξη των ανοιχτών ελληνικών οριζόντων. Πάντα ψηλά, πάντα ψηλότερα», απάντησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Να σημειωθεί πως ο σμηναγός Γιώργος Σωτηρίου ταξίδεψε από τα Χανιά στη Θεσσαλονίκη για να συμμετάσχει στη στρατιωτική παρέλαση της εθνικής επετείου. Ο ίδιος πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή επίδειξη στον ουρανό της Θεσσαλονίκης με το αναβαθμισμένο F16 τύπου Viper.

