28η Οκτωβρίου: Το βλέμμα του Εύζωνα στη στρατιωτική παρέλαση που συγκίνησε

Στρατιωτική παρέλαση στην Θεσσαλονίκη για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Εύζωνες, αγέρωχοι και συγκεντρωμένοι. Στέκονται προσοχή μπροστά στο πλήθος. Το βλέμμα τους συγκινεί και μας γεμίζει περηφάνια. Εύζωνες σύμβολο του σεβασμού προς όλους εκείνους που πολέμησαν για την ελευθερία.

Κάθε χρόνο η παρουσία των Ευζώνων στη στρατιωτική παρέλαση είναι ένα μήνυμα ενότητας και εθνικής αξιοπρέπειας και αυτός ο Εύζωνας το αποδεικνύει και με το παραπάνω.