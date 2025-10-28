28η Οκτωβρίου: Το βλέμμα του Εύζωνα στη στρατιωτική παρέλαση που συγκίνησε
Κάθε χρόνο η παρουσία των Ευζώνων στη στρατιωτική παρέλαση είναι ένα μήνυμα ενότητας και εθνικής αξιοπρέπειας
Εύζωνες, αγέρωχοι και συγκεντρωμένοι. Στέκονται προσοχή μπροστά στο πλήθος. Το βλέμμα τους συγκινεί και μας γεμίζει περηφάνια. Εύζωνες σύμβολο του σεβασμού προς όλους εκείνους που πολέμησαν για την ελευθερία.
Κάθε χρόνο η παρουσία των Ευζώνων στη στρατιωτική παρέλαση είναι ένα μήνυμα ενότητας και εθνικής αξιοπρέπειας και αυτός ο Εύζωνας το αποδεικνύει και με το παραπάνω.
