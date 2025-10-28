28η Οκτωβρίου - Live: Η μεγαλειώδης στρατιωτική παρέλαση από τη Θεσσαλονίκη

Η φετινή στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στη Θεσσαλονίκη έχει το «άρωμα» της νέας εποχής στην οποία εισέρχονται οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας. Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα, εξελιγμένα συστήματα anti - drones αλλά και όπλα τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να μαγνητίσουν τα βλέμματα του κοινού.

Παρόντες στη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, οι υπουργοί Εθνικής Άμυνας Ελλάδας, Νίκος Δένδιας και Κύπρου, Βασίλης Πάλμας, πολιτικοί αρχηγοί όπως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της Εκκλησίας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η παρέλαση θα ολοκληρωθεί με τη θεαματική αεροπορική επίδειξη της ομάδας «ΖΕΥΣ», όπου ο επισμηναγός Γεώργιος Σωτηρίου θα κάνει με μαχητικό F-16 ασκήσεις ακριβείας και εντυπωσιακούς ελιγμούς πάνω από τον χώρο της παρέλασης, στη νέα Παραλία, ενώ μέσω ασυρμάτου θα συνομιλήσει με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Παρακολουθήστε ζωντανά τη στρατιωτική παρέλαση από τη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε επίσης