Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Drones, anti-drones και όπλα τεχνητής νοημοσύνης στη Θεσσαλονίκη

Όλα όσα θα δούμε στην 28η Οκτωβρίου - Το πρόγραμμα εκδηλώσεων στην Αθήνα

Newsbomb

Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Drones, anti-drones και όπλα τεχνητής νοημοσύνης στη Θεσσαλονίκη

Drone στη δοκιμαστική παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η φετινή στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στη Θεσσαλονίκη θα έχει το «άρωμα» της νέας εποχής στην οποία εισέρχονται οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας.

Μεταξύ άλλων, Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα, εξελιγμένα συστήματα anti - drones αλλά και όπλα τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να μαγνητίσουν τα βλέμματα του κοινού.

Συγκεκριμένα, στην παρέλαση θα δούμε από κοντά τις δυνατότητες του ελληνικής κατασκευής συστήματος anti - drone «Κένταυρος», το οποίο δοκιμάστηκε επιτυχώς σε ελληνικές φρεγάτες που συμμετέχουν στην «Επιχείρηση Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα, αποτρέποντας επιθέσεις από drones των Χούθι.

Επιπλέον, το κοινό θα «γνωριστεί» με το όπλο ηλεκτρονικού πολέμου «Υπερίων» που έχει δυνατότητες κατάρριψης εχθρικών drones και προορίζεται για μονάδες επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού αλλά και με ρομποτικό σύστημα εξουδετέρωσης αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών.

Σε επίπεδο αρμάτων μάχης, θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε άρματα Leopard του Στρατού Ξηράς εξοπλισμένα με ειδικά «κλουβιά» που τα προστατεύουν απέναντι σε ενδεχόμενα χτυπήματα στον πύργο του άρματος.

Σε επίπεδο εναέριων μέσων, θα δούμε το ελληνικής κατασκευής drone «Αρχύτας» αλλά και μια σειρά από mini drones της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Παράλληλα, θα παρελάσουν μη επανδρωμένα και αυτόνομα ελικόπτερα καθώς και UAVs και κάθετης απογείωσης drones που αξιοποιούν δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης.

Ανάμεσα στα άλλα συστήματα, το κοινό θα δει από κοντά μια σειρά από πυραύλους αλλά και κατευθυνόμενες βόμβες τελευταίας τεχνολογίας με υψηλές επιχειρησιακές δυνατότητες.

Εκδηλώσεις στην Αθήνα

Στις 28 Οκτωβρίου, το πρόγραμμα εκδηλώσεων του εορτασμού της επετείου του Έπους του '40, στην Αθήνα, περιλαμβάνει χαιρετιστήριες βολές από το πυροβολείο του Λυκαβηττού και εωθινό από τις μουσικές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στις 06:47 π.μ.

Η επίσημη έπαρση της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης θα γίνει στις 08:00 π.μ. ενώ η δοξολογία θα τελεστεί στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών, προεξάρχοντος του Μακαριώτατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδας Ιερώνυμου Β' στις 10:00 π.μ.

Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη από διάφορες αρχές στις 10:40 π.μ. ενώ η παρέλαση αντιπροσωπευτικών τμημάτων μαθητών και μαθητριών των σχολείων της Αθήνας, προσκόπων, οδηγών και Ατόμων με Αναπηρία, έμπροσθεν του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, παρουσία της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 π.μ.

Δράσεις και εκδηλώσεις στο Πολεμικό Μουσείο

Την 28η Οκτωβρίου, το Πολεμικό Μουσείο γιορτάζει με σειρά δράσεων και εκδηλώσεων.

Αναλυτικότερα, προσφέρεται στο κοινό δωρεάν είσοδος από τις 09:00 έως τις 19:00 καθώς και δωρεάν αποστολή συλλεκτικών/αριθμημένων «Επιστολικών Δελταρίων (καρτ ποστάλ) του 1940», σε οποιονδήποτε προορισμό εκτός Αθηνών, μέσω της Στρατιωτικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας από τις 10:00 έως τις 13:00.

Έχουν, επίσης, προγραμματιστεί, παρουσίαση φιλοτελικών τεκμηρίων σχετικών με το έπος του Ελληνοϊταλικού Πολέμου, από τον φιλοτελιστή Κωνσταντίνο Δημησιάνο, στον εκθεσιακό χώρο του φουαγιέ από τις 09:00 έως τις 19:00, παιχνίδι αποκρυπτογράφησης λέξεων από τις 10:00 έως τις 18:00 αλλά και δωρεάν θεματικές περιηγήσεις στις αίθουσες και στο επετειακό διόραμα του 1940 από τις 10:00 έως και τις 18:00.

Ακόμη, θα γίνουν προβολές επετειακού οπτικοακουστικού υλικού, στον μόνιμο εκθεσιακό χώρο από τις 09:00 έως τις 19:00, θα προσφέρεται η δυνατότητα για εκτέλεση άλματος ελεύθερης πτώσης και πτήση με μαχητικό αεροσκάφος, με τη χρήση συσκευών εικονικής πραγματικότητας (VR) στον εκθεσιακό χώρο του φουαγιέ από τις 10:00 έως τις 18:00 αλλά και διαδραστική παρουσίαση - με συσκευές εικονικής πραγματικότητας και οθόνη υψηλής ευκρίνειας - της μάχης και του εξοπλισμού των οχυρών «Ρούπελ», στην αίθουσα «Μάχη των Οχυρών» του 1ου ορόφου από τις 10:00 έως τις 18:00.

Σε χώρους του Μουσείου, το κοινό θα έχει επίσης τη δυνατότητα να δει προβολές σε οθόνες, επεξεργασμένων, με τη χρήση τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), έργων του ζωγράφου του Έπους του ‘40 Αλέξανδρου Αλεξανδράκη από τις 10:00 έως τις 18:00 ενώ στην αίθουσα του αμφιθεάτρου «Ιωάννης Καποδίστριας», θα πραγματοποιηθεί επετειακή παράσταση του «Θεάτρου Σκιών» Νίκου Καστάνη με τίτλο «Ο ήρωας Δημήτριος Ίτσιος» στις 12:45.

Επισκέψεις σε πολεμικά πλοία και υποβρύχιο στον Πειραιά

Στο πλαίσιο της επετείου του Έπους του '40, η φρεγάτα «Ψαρά», το ταχύ περιπολικό κατευθυνόμενων βλημάτων «Καραθανάσης» και το υποβρύχιο «Πιπίνος» έχουν καταπλεύσει στον Ο.Λ.Π. στο λιμάνι του Πειραιά.

Η φρεγάτα «Ψαρά» είναι τύπου ΜΕΚΟ 200, γερμανικής σχεδίασης και κατασκευάστηκε από τα Ελληνικά Ναυπηγεία. Παρελήφθη από το Πολεμικό Ναυτικό τον Απρίλιο του 1998. Tο ταχύ περιπολικό κατευθυνόμενων βλημάτων «Καραθανάσης» ονομάστηκε προς τιμή του υποπλοιάρχου Χριστόδουλου Καραθανάση ΠΝ, που έπεσε μαχόμενος κατά τη διάρκεια της κρίσης των Ιμίων. Το υποβρύχιο «Πιπίνος» είναι το δεύτερο υποβρύχιο κλάσεως «Παπανικολής» και το πρώτο που κατασκευάστηκε στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά στο πλαίσιο του προγράμματος «Αρχιμήδης». Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2014.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:46ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Η επίσημη έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης - Βίντεο

08:45ΣΕΙΣΜΟΙ

Λέκκας για σεισμό 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: «Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για την Ελλάδα»

08:30ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Κλειστό το Μετρό στο Σύνταγμα - Όλες οι αλλαγές στα δρομολόγια των Μέσων Μεταφοράς

08:27ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ξεσπά η σύζυγος του 52χρονου που δολοφονήθηκε στην Κίσσαμο – «Το χωριό του τον πρόδωσε, δεν θα μάθετε την αλήθεια»

08:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

28η Οκτωβρίου: Πώς αμείβονται όσοι εργάζονται σήμερα

08:09ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Υψώθηκε τεράστια ελληνική σημαία στο λιμάνι της Χίου - Βίντεο

07:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

28η Οκτωβρίου 2025: Τα μέτρα για την παρέλαση - Τεστ ο νόμος για την τροπολογία του Αγνώστου Στρατιώτη

07:54ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Kia δημιούργησε αυτοκίνητο με... άρωμα βενζίνης

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:37ΕΛΛΑΔΑ

Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Drones, anti-drones και όπλα τεχνητής νοημοσύνης στη Θεσσαλονίκη

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι συνταξιούχοι δικαιούνται επίδομα 250 ευρώ τον Νοέμβριο

07:20ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: «Έπεσαν» οι κανονιοβολισμοί από τον Λυκαβηττό

07:20ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά – Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

07:08ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν σήμερα τα μέσα μεταφοράς

07:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλα τα βλέμματα σήμερα στο Σύνταγμα - Οι ανησυχίες του Μαξίμου και η «υπόσχεση» της Κωνσταντοπούλου

06:58ΕΘΝΙΚΑ

Επέτειος 28ης Οκτωβρίου: Γιατί η Ελλάδα τιμά την έναρξη του πολέμου και όχι το τέλος του

06:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι: Γυρνάει σελίδα στο «σπίτι» του - H ώρα και το κανάλι

06:50LIFESTYLE

Η εθνική επέτειος και η παρέλαση στέλνουν τους παρουσιαστές… σπίτι

06:46ΥΓΕΙΑ

Γκρίζα μαλλιά; Ίσως τελικά δεν είναι «κακά μαντάτα», αλλά σημάδι προστασίας

06:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι - Αναδρομικά: Μέχρι πότε η δήλωση στην ΑΑΔΕ για να αποφύγουν τα πρόστιμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:27ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ξεσπά η σύζυγος του 52χρονου που δολοφονήθηκε στην Κίσσαμο – «Το χωριό του τον πρόδωσε, δεν θα μάθετε την αλήθεια»

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Explainer - Eurofighter: Ποια είναι τα μαχητικά αεροσκάφη που παίρνει η Τουρκία και το βασικό μειονέκτημα

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Πανικό σκόρπισε ο σεισμός των 6,1 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία – Τουλάχιστον 22 τραυματίες και καταρρεύσεις κτηρίων – Αγωνία για την επόμενη μέρα

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Σύλληψη Ουκρανού επιστήμονα από τη Ρωσία στην Ανταρκτική προκαλεί διεθνή ένταση

06:46ΥΓΕΙΑ

Γκρίζα μαλλιά; Ίσως τελικά δεν είναι «κακά μαντάτα», αλλά σημάδι προστασίας

08:30ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Κλειστό το Μετρό στο Σύνταγμα - Όλες οι αλλαγές στα δρομολόγια των Μέσων Μεταφοράς

06:38ΕΘΝΙΚΑ

Άγνωστες σελίδες του αλβανικού μετώπου: Ο πρώτος πεσών του 1940

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στη Γλυφάδα: Είχε αποδράσει 18 φορές και επιτέθηκε δολοφονικά σε γυναίκα που τάιζε γάτες

15:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεταβολή του σκηνικού μετά την 28η Οκτωβρίου - Πότε έρχεται νέα κακοκαιρία

06:58ΕΘΝΙΚΑ

Επέτειος 28ης Οκτωβρίου: Γιατί η Ελλάδα τιμά την έναρξη του πολέμου και όχι το τέλος του

06:20ΕΘΝΙΚΑ

Νύχτα-νύχτα το Έπος του 1940: Πώς καταγράφηκαν όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ημερολόγιο του Γενικού Στρατηγείου - Νέο ντοκουμέντο

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Κατέρρευσαν κτίρια, υπάρχουν διακοπές ρεύματος - Δείτε βίντεο

19:58ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποδοσφαιρικό θαύμα στη Σουηδία: Η Μιάλμπι κατέκτησε το πρωτάθλημα - Ο μοναδικός Έλληνας της πόλης των 1.200 κατοίκων περιγράφει το «μυστικό» της επιτυχίας

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την δολοφονία του «Πάσαρη» στο Έλος -  «Τον είδαμε κάτω, του έκαναν μαλάξεις, αλλά ήταν τελειωμένα τα πράγματα»

12:06ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ: Μέσα στον Νοέμβριο η απόφαση για σκάνδαλο εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ  

07:20ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: «Έπεσαν» οι κανονιοβολισμοί από τον Λυκαβηττό

03:58ΕΘΝΙΚΑ

Πρόσκληση για κατάταξη στο Στρατό Ξηράς με την 2025 ΣΤ'/ΕΣΣΟ – Όλες οι πληροφορίες

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Οκτωβρίου: Μεγάλη η σημερινή εορτή - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

28η Οκτωβρίου 2025: Τα μέτρα για την παρέλαση - Τεστ ο νόμος για την τροπολογία του Αγνώστου Στρατιώτη

06:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι: Γυρνάει σελίδα στο «σπίτι» του - H ώρα και το κανάλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ