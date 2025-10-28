28η Οκτωβρίου: «Έπεσαν» οι κανονιοβολισμοί από τον Λυκαβηττό

21 κανονιοβολισμοί αντιλάλησαν από τον λόφο του Λυκαβηττού

28η Οκτωβρίου: «Έπεσαν» οι κανονιοβολισμοί από τον Λυκαβηττό
Με τους καθιερωμένους 21 κανονιοβολισμούς από τον λόφο του Λυκαβηττού σηματοδοτήθηκε στην Αθήνα ο εορτασμός για την 28η Οκτωβρίου.

Ο πρώτος κανονιοβολισμός έπεσε στις 6:47 το πρωί. Ακολούθησαν 21 κανονιοβολισμοί, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, από το πυροβολείο του Λυκαβηττού ανήμερα της εθνικής επετείου.

