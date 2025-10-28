Όλα τα βλέμματα σήμερα στο Σύνταγμα - Οι ανησυχίες του Μαξίμου και η «υπόσχεση» της Κωνσταντοπούλου

Σήμερα το πρώτο κρίσιμο crash test για τον πολυσυζητημένο νόμο για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Αντώνης Ρηγόπουλος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Οι πυκνές εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων, από τότε δηλαδή που ξεκίνησε η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι μπροστά από τη Βουλή, μέχρι και την ψήφιση της τροπολογίας της κυβέρνησης για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, έχουν οδηγήσει στο να συγκεντρωθούν όλα τα βλέμματα σήμερα στην πλατεία Συντάγματος και τη μαθητική παρέλαση που θα περάσει μπροστά από το πιο πολυσυζητημένο σημείο τη Αθήνας.

Μάλιστα, το γεγονός ότι ταυτόχρονα με τη δημόσια συζήτηση για τα Τέμπη, έχει ανοίξει με μεγάλη ένταση και το ζήτημα των αγροτικών αποζημιώσεων, ενισχύει τις ανησυχίες για περιστατικά διαμαρτυριών στις παρελάσεις και ιδιαίτερα σε αυτή της Αθήνας.

Μπορεί λοιπόν τα κυβερνητικά στελέχη να διαμηνύουν σε όλους τους τόνους ότι ο νόμος θα εφαρμοστεί χωρίς εξαιρέσεις, όμως είναι δεδομένο πως ευχή όλων στο Μαξίμου είναι να μην υπάρξουν προκλήσεις έτσι ώστε να μη χρειαστεί και να γίνει κάποια αστυνομική παρέμβαση. Άλλωστε, το ενδεχόμενο να επιτραπούν οι διαμαρτυρίες πάνω στον χώρο που περιγράφεται στον νέο νόμο, έχει αποκλειστεί και για πολιτικούς λόγους, καθώς τότε η κυβέρνηση θα έδινε την εντύπωση ότι κάνει πίσω σε ένα ζήτημα στο οποίο έχει επενδύσει πολιτικά.

Από την άλλη πλευρά όμως, υπάρχει και ο παράγοντας των κομμάτων της αντιπολίτευσης και των ομάδων πίεσης. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία τείνει να μονοπωλεί το ενδιαφέρον όταν ανοίγουν τέτοια θέματα, ήδη από την ημέρα της συζήτησης του νομοσχεδίου στη Βουλή, είχε προαναγγείλει ότι θα σταθεί δίπλα στα γραμμένα ονόματα των νεκρών στο Σύνταγμα, προκαλώντας μάλιστα τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τη συλλάβει. Μάλιστα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες, η ίδια δεν μιλά απευθείας για κινητοποιήσεις που να σχεδιάζονται για σήμερα, όμως αναφέρει σε πολύ έντονο τόνο, αφού συνδέει την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου με τις σημερινές διεκδικήσεις για δικαιοσύνη:

«Εγώ, λοιπόν, αποκλείεται να σωπάσω, ό,τι και να κάνετε. Κι ο λαός κι η κοινωνία αποκλείεται να καθίσουν ήσυχοι, αμίλητοι κι ακίνητοι, την ώρα που ξεπουλάτε τη χώρα, παραβιάζετε το Σύνταγμα και καταστρατηγείτε δικαιώματα και κεκτημένες ελευθερίες δεκαετιών και αιώνων. ΌΧΙ, κύριε Μητσοτάκη! Δεν είστε βασιλιάς! Όχι, κυρία Μπακογιάννη, δεν είστε η Μαρία Αντουανέτα. Η Βουλή δεν είναι ούτε το μαγαζάκι σας, ούτε το τσιφλίκι σας, ούτε το παλάτι σας, ούτε θα γίνει μαυσωλείο. Η Βουλή είναι των Ελλήνων και των Ελληνίδων και θα συνεχίσει να είναι πεδίο έκφρασης, αντιπαράθεσης, Αντιπολίτευσης, διαβούλευσης, Δημοκρατίας».

Η ανακοίνωση, παρά το ότι δεν καλεί άμεσα σε κινητοποιήσεις σήμερα στο Σύνταγμα, αφήνει να εννοηθεί ότι κάτι τέτοιο δε θα πρέπει να αποκλείεται ως ενδεχόμενο.

Σε κάθε περίπτωση, από την πλευρά του ο δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος βρίσκεται σε ανοιχτή σύγκρουση με την κυβέρνηση για το θέμα, και ο οποίος κάλεσε τους πολιτικούς αρχηγούς στην αυριανή παρέλαση, πήρε αποστάσεις σήμερα από το ενδεχόμενο να υπάρξουν κινητοποιήσεις.

Συγκεκριμένα, σε χθεσινή του συνέντευξη στο OPEN, ο Χάρης Δούκας τόνισε την ανάγκη να μην υπάρχουν παρατράγουδα και «να τιμήσουμε την εθνική μας επέτειο. Με ενότητα να καμαρώσουμε όλοι τα νέα παιδιά, τα παιδιά μας, που είναι η ελπίδα για τον τόπο μας».

Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο ΥΠΕΘΑ Νίκος Δένδιας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος πρόκειται να παρακολουθήσουν τη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη και όχι τη μαθητική στην Αθήνα. Αυτό από μόνο του ενδεχομένως και να «μειώνει» τη θερμοκρασία γύρω από την πλατεία Συντάγματος, ωστόσο το ενδιαφέρον για το πρώτο «crash test» του νέου νόμου είναι αυξημένο και απαιτεί περίπλοκες ασκήσεις τήρησης ισορροπιών καθώς στην εξίσωση, εκτός από πολιτικά πρόσωπα που μπορεί να είναι θεμιτοί ως πολιτικοί στόχοι της κυβέρνησης, στο θέμα εμπλέκονται και συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, μέλη ομάδων πολιτών όπως το «Μέχρι Τέλους» και απλοί πολίτες που δεν εντάσσονται σε κάποιο οργανωμένο πολιτικό ή κοινωνικό σχήμα.

Πληροφορίες πάντως θέλουν τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να προσέρχεται σήμερα στο Σύνταγμα συνοδευόμενη από τον Πάνο Ρούτσι, ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι για να αποφευχθεί οποιαδήποτε μελλοντική ένταση, η ΕΛΑΣ πρόκειται να αποκλείσει την πρόσβαση πολιτών στην «πάνω» πλατεία Συντάγματος μετά τη σημερινή παρέλαση, τοποθετώντας κιγκλιδώματα.

