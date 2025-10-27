Άγνωστος Στρατιώτης: Με κιγκλιδώματα η μαθητική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου στο Σύνταγμα

Προετοιμασίες στο Σύνταγμα μία ημέρα πριν τη μαθητική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για τη μαθητική παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου γύρω από το Σύνταγμα.

Ήδη, στον χώρο του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη έχουν στηθεί οι εξέδρες των επισήμων ενώ στήνονται και κατασκευές για τις εξέδρες δεξιά και αριστερά των ονομάτων των θυμάτων των Τεμπών.

Τη μαθητική παρέλαση θα παρακολουθήσουν η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, καθώς και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Κιγκλιδώματα τοποθετούνται γύρω από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη INTIME NEWS

Πάντως, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι σε εγρήγορση, προκειμένου να αποφευχθούν προβοκάτσιες που θα παραπέμπουν σε εποχές που η χώρα μας έχει αφήσει στο παρελθόν. «Δεν θέλουμε τους ενορχηστρωτές της πλατείας», τόνισε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Σε κάθε περίπτωση στην Αθήνα έχει εκπονηθεί ειδικό σχέδιο γύρω από τον χώρο του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη. Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε: «Δεν έχουν θέση στο Μνημείο οι "δήθεν αλληλέγγυοι" που θέλουν να κάνουν την επαναστατική τους γυμναστική».

Είναι σαφές δηλαδή ότι η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει σε κανέναν «να εμποδίσει και να διαλύσει τον εορτασμό της εθνικής επετείου».

Τα συναρμόδια υπουργεία Παιδείας και Εσωτερικών υπογραμμίζουν ότι «επειδή η παρέλαση γίνεται για ανάμνηση αλλά και για να τιμηθούν πρόσωπα και γεγονότα μιας ορισμένης χρονικής περιόδου που έχει αξία για μας σήμερα θα πρέπει η ποιότητα αυτής της εκδήλωσης να είναι η υψηλότερη». Από την πλευρά της, η ΕΛ.ΑΣ. έχει ανακοινώσει έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες και μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων, για την Τρίτη 28 Οκτωβρίου σε όλους τους δήμους της Αττικής, λόγω των μαθητικών παρελάσεων.