Τουρκία: Πληροφορίες ότι η αεροσυνοδός στο Falcon που συνετρίβη ήταν Ελληνίδα
Αναμένεται επίσημη ενημέρωση, απάντησαν πηγές του ελληνικού υπουργείου εξωτερικών στο newsbomb
Επίσημη ενημέρωση για το αν η αεροσυνοδός στο Falcon που μετέφερε τον αρχηγό του Στρατού της Λιβύης και συνετρίβη στην Τουρκία, ήταν Ελληνίδα, αναμένει το υπουργείο Εξωτερικών, όπως απάντησαν πηγές στο newsbomb.gr το πρωί της Τετάρτης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το όνομα της αεροσυνοδού είναι ελληνικό.
Στο επίκεντρο των ερευνών των τουρκικών και λιβυκών Αρχών βρίσκεται η συντριβή του ιδιωτικού αεροσκάφους Dassault Falcon 50, η οποία στοίχισε τη ζωή στον αρχηγό του Επιτελείου της Λιβύης, Μοχάμεντ αλ-Χαντάντ, και σε ακόμη επτά άτομα. Η διερεύνηση εστιάζει στα κρίσιμα λεπτά πριν από την πτώση και στην κατάσταση του αεροσκάφους.
Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια, το αεροσκάφος τύπου Dassault Falcon 50 απογειώθηκε στις 20:10 (τοπική ώρα) με προορισμό την Τρίπολη. Περίπου 40 λεπτά αργότερα, ο πιλότος ανέφερε ηλεκτρική βλάβη και ζήτησε αναγκαστική προσγείωση. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της επιστροφής, το αεροσκάφος χάθηκε από τα ραντάρ και συνετρίβη κοντά στο χωριό Κεσικάβακ της επαρχίας Χαϊμάνα.
Βίντεο από κάμερες ασφαλείας που προβλήθηκαν σε τοπικά μέσα δείχνουν μια λάμψη στον νυχτερινό ουρανό, η οποία πιθανότατα προκλήθηκε από έκρηξη κατά την πρόσκρουση.
Τα θύματα της τραγωδίας
Εκτός από τον αρχηγό του στρατού, στη συντριβή έχασαν τη ζωή τους τέσσερις υψηλόβαθμοι αξιωματικοί και τρία μέλη του πληρώματος, τα ονόματα των οποίων δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως.
- Μοχάμεντ Αλί Αχμέτ Αλ-Χαντάντ - Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης
- Αλ-Φιτούρι Γκαριμπίλ - Αρχηγός Επιτελείου Χερσαίων Δυνάμεων της Λιβύης.
- Μαχμούντ Αλ-Καταουί - Διευθυντής της Στρατιωτικής Αρχής Παραγωγής
- Μοχάμεντ Αλ-Ασάουι Ντιάμπ — Σύμβουλος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης
- Μοχάμεντ Ομάρ Αχμέντ Μαχζούμπ — Στρατιωτικός φωτογράφος / μέλος του γραφείου Τύπου του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης.