Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Ο πιλότος ανέφερε ηλεκτρική βλάβη - Ζήτησε αναγκαστική προσγείωση

Στο επίκεντρο των ερευνών των τουρκικών και λιβυκών Αρχών βρίσκεται η συντριβή του ιδιωτικού αεροσκάφους Dassault Falcon 50, η οποία στοίχισε τη ζωή στον αρχηγό του Επιτελείου της Λιβύης, Μοχάμεντ αλ-Χαντάντ, και σε επτά ακόμη άτομα. Η διερεύνηση εστιάζει στα κρίσιμα λεπτά πριν από την πτώση και στην κατάσταση του αεροσκάφους.

Η Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας έχει ήδη εκκινήσει επίσημη δικαστική έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την πλευρά των τουρκικών αρχών εξετάζονται οι επικοινωνίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου Εσενμπογκά. Ο πιλότος πρόλαβε να αναφέρει ηλεκτρική βλάβη και αιτήθηκε έκτακτη προστροφή και αναγκαστική προσγείωση πριν το ίχνος του χαθεί από τα ραντάρ.

Αυτοψία

Κλιμάκια της αστυνομίας και εμπειρογνώμονες αεροπορικών ατυχημάτων βρίσκονται στην περιοχή Χαϊμάνα, συλλέγοντας συντρίμμια και στοιχεία από το σημείο της πρόσκρουσης.

Εξέταση του ιστορικού του αεροσκάφους

Ένα κρίσιμο στοιχείο που εξετάζεται είναι το καθεστώς ιδιοκτησίας και συντήρησης του αεροσκάφους. Όπως αποκάλυψε ο υπουργός Πολιτικών Υποθέσεων της Λιβύης, το αεροσκάφος ήταν μισθωμένο από μαλτέζικη εταιρεία, και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για το τεχνικό του ιστορικό.

??Libya’s Top General Killed in Fiery Turkey Crash as Conspiracy Theories Explode



❗️Shockwaves are rippling across North Africa and the eastern Mediterranean after Libya’s most senior military commander was killed in a mysterious plane crash near Ankara, igniting a storm of… pic.twitter.com/wl740darBy — Real Global News (@FelastoryMedia) December 24, 2025

Διακρατική συνεργασία

Η κυβέρνηση της Λιβύης (GNU) ανακοίνωσε την άμεση αποστολή ειδικής τεχνικής ομάδας στην Άγκυρα. Οι Λίβυοι εμπειρογνώμονες θα εργαστούν από κοινού με τους Τούρκους ομολόγους τους για την εξέταση των «μαύρων κουτιών» και των υπολειμμάτων της ατράκτου.

Αποκλεισμός δολιοφθοράς

Παρά το τεταμένο πολιτικό κλίμα στην περιοχή, ανώτατος Τούρκος αξιωματούχος δήλωσε στο Al Jazeera ότι οι προκαταρκτικές αναφορές αποκλείουν το ενδεχόμενο δολιοφθοράς. Τα μέχρι τώρα ευρήματα συγκλίνουν σε «καθαρή» τεχνική αστοχία, αν και το τελικό πόρισμα αναμένεται μετά την ολοκλήρωση της εργαστηριακής έρευνας.

Το χρονικό της συντριβής

Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια, το αεροσκάφος τύπου Dassault Falcon 50 απογειώθηκε στις 20:10 (τοπική ώρα) με προορισμό την Τρίπολη. Περίπου 40 λεπτά αργότερα, ο πιλότος ανέφερε ηλεκτρική βλάβη και ζήτησε αναγκαστική προσγείωση. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της επιστροφής, το αεροσκάφος χάθηκε από τα ραντάρ και συνετρίβη κοντά στο χωριό Κεσικάβακ της επαρχίας Χαϊμάνα.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας που προβλήθηκαν σε τοπικά μέσα δείχνουν μια λάμψη στον νυχτερινό ουρανό, η οποία πιθανότατα προκλήθηκε από έκρηξη κατά την πρόσκρουση.

#SONDAKİKA DÜŞEN JETTEN İLK GÖRÜNTÜ!!



Ankara, Esenboğa'dan havalanan Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan özel jet radardan kaybolmuştu, uçağın düşüşüne ait ilk görüntü ortaya çıktı.



Ankara hava sahası olay nedeniyle uçuşlara kapatıldı.



Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Libya… pic.twitter.com/WQjH22jQT6 — Hakan Uludağ (@hakanuludaggzt) December 23, 2025

Τα θύματα της τραγωδίας

Εκτός από τον αρχηγό του στρατού, στη συντριβή έχασαν τη ζωή τους τέσσερις υψηλόβαθμοι αξιωματικοί και τρία μέλη του πληρώματος.

Μοχάμεντ Αλί Αχμέτ Αλ-Χαντάντ - Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης

Αλ-Φιτούρι Γκαριμπίλ - Αρχηγός Επιτελείου Χερσαίων Δυνάμεων της Λιβύης.

Μαχμούντ Αλ-Καταουί - Διευθυντής της Στρατιωτικής Αρχής Παραγωγής

Μοχάμεντ Αλ-Ασάουι Ντιάμπ — Σύμβουλος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης

Μοχάμεντ Ομάρ Αχμέντ Μαχζούμπ — Στρατιωτικός φωτογράφος / μέλος του γραφείου Τύπου του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης.

Διαβάστε επίσης