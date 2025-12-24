Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Ο πιλότος ανέφερε ηλεκτρική βλάβη - Ζήτησε αναγκαστική προσγείωση

Εισαγγελική έρευνα στην Τουρκία και «κάθοδος» Λιβύων εμπειρογνωμόνων για τα αίτια της τραγωδίας – Αποκλείεται, σε πρώτη φάση, το σενάριο της δολιοφθοράς

Newsbomb

Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Ο πιλότος ανέφερε ηλεκτρική βλάβη - Ζήτησε αναγκαστική προσγείωση

Τούρκοι στρατιώτες και ομάδες διάσωσης στο σημείο της συντριβής του αεροσκάφους

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο επίκεντρο των ερευνών των τουρκικών και λιβυκών Αρχών βρίσκεται η συντριβή του ιδιωτικού αεροσκάφους Dassault Falcon 50, η οποία στοίχισε τη ζωή στον αρχηγό του Επιτελείου της Λιβύης, Μοχάμεντ αλ-Χαντάντ, και σε επτά ακόμη άτομα. Η διερεύνηση εστιάζει στα κρίσιμα λεπτά πριν από την πτώση και στην κατάσταση του αεροσκάφους.

Η Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας έχει ήδη εκκινήσει επίσημη δικαστική έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την πλευρά των τουρκικών αρχών εξετάζονται οι επικοινωνίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου Εσενμπογκά. Ο πιλότος πρόλαβε να αναφέρει ηλεκτρική βλάβη και αιτήθηκε έκτακτη προστροφή και αναγκαστική προσγείωση πριν το ίχνος του χαθεί από τα ραντάρ.

Αυτοψία

Κλιμάκια της αστυνομίας και εμπειρογνώμονες αεροπορικών ατυχημάτων βρίσκονται στην περιοχή Χαϊμάνα, συλλέγοντας συντρίμμια και στοιχεία από το σημείο της πρόσκρουσης.

Εξέταση του ιστορικού του αεροσκάφους

Ένα κρίσιμο στοιχείο που εξετάζεται είναι το καθεστώς ιδιοκτησίας και συντήρησης του αεροσκάφους. Όπως αποκάλυψε ο υπουργός Πολιτικών Υποθέσεων της Λιβύης, το αεροσκάφος ήταν μισθωμένο από μαλτέζικη εταιρεία, και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για το τεχνικό του ιστορικό.

Διακρατική συνεργασία

Η κυβέρνηση της Λιβύης (GNU) ανακοίνωσε την άμεση αποστολή ειδικής τεχνικής ομάδας στην Άγκυρα. Οι Λίβυοι εμπειρογνώμονες θα εργαστούν από κοινού με τους Τούρκους ομολόγους τους για την εξέταση των «μαύρων κουτιών» και των υπολειμμάτων της ατράκτου.

Αποκλεισμός δολιοφθοράς

Παρά το τεταμένο πολιτικό κλίμα στην περιοχή, ανώτατος Τούρκος αξιωματούχος δήλωσε στο Al Jazeera ότι οι προκαταρκτικές αναφορές αποκλείουν το ενδεχόμενο δολιοφθοράς. Τα μέχρι τώρα ευρήματα συγκλίνουν σε «καθαρή» τεχνική αστοχία, αν και το τελικό πόρισμα αναμένεται μετά την ολοκλήρωση της εργαστηριακής έρευνας.

Το χρονικό της συντριβής

Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια, το αεροσκάφος τύπου Dassault Falcon 50 απογειώθηκε στις 20:10 (τοπική ώρα) με προορισμό την Τρίπολη. Περίπου 40 λεπτά αργότερα, ο πιλότος ανέφερε ηλεκτρική βλάβη και ζήτησε αναγκαστική προσγείωση. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της επιστροφής, το αεροσκάφος χάθηκε από τα ραντάρ και συνετρίβη κοντά στο χωριό Κεσικάβακ της επαρχίας Χαϊμάνα.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας που προβλήθηκαν σε τοπικά μέσα δείχνουν μια λάμψη στον νυχτερινό ουρανό, η οποία πιθανότατα προκλήθηκε από έκρηξη κατά την πρόσκρουση.

Τα θύματα της τραγωδίας

Εκτός από τον αρχηγό του στρατού, στη συντριβή έχασαν τη ζωή τους τέσσερις υψηλόβαθμοι αξιωματικοί και τρία μέλη του πληρώματος.

  • Μοχάμεντ Αλί Αχμέτ Αλ-Χαντάντ - Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης
  • Αλ-Φιτούρι Γκαριμπίλ - Αρχηγός Επιτελείου Χερσαίων Δυνάμεων της Λιβύης.
  • Μαχμούντ Αλ-Καταουί - Διευθυντής της Στρατιωτικής Αρχής Παραγωγής
  • Μοχάμεντ Αλ-Ασάουι Ντιάμπ — Σύμβουλος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης
  • Μοχάμεντ Ομάρ Αχμέντ Μαχζούμπ — Στρατιωτικός φωτογράφος / μέλος του γραφείου Τύπου του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:35ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Έκαναν... προκοπή και χωρίς Γιάννη οι Μπακς - Πέρασαν από την Ινδιανάπολη

08:33ΚΟΣΜΟΣ

Βένους Ουίλιαμς: Η άσος του τένις παντρεύτηκε τον αγαπημένο της Άντρια Πρέτι... δύο φορές

08:20ΚΟΣΜΟΣ

Tα Χριστούγεννα «επέστρεψαν» στη Βηθλεέμ μετά απο δύο χρόνια πολέμου - Οι Παλαιστίνιοι ελπίζουν σε ενα καλύτερο μέλλον

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών στις εθνικές οδούς: Με χαμηλές ταχύτητες από μία λωρίδα περνούν οι εκδρομείς των Χριστουγέννων

07:59ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Ο πιλότος ανέφερε «ηλεκτρική βλάβη» και ζήτησε αναγκαστική προσγείωση, 40 λεπτά μετά την απογείωση

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μία πολυτελής BMW Σειράς 7 μετατράπηκε σε εκτοξευτή ρουκετών

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Masashi «Jumbo» Ozaki σε ηλικία 78 ετών - Ο πιο επιτυχημένος γκόλφερ στην ιστορία της Ιαπωνίας

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Φάκελος Έπσταϊν: Τα αρχεία που «καίνε» τον πρώην πρίγκιπα Άντριου - Το ταξίδι στο Περού και οι «ακατάλληλοι φίλοι»

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:28ΚΟΣΜΟΣ

Συγκινητικό κύμα συμπαράστασης σε μητέρα με καρκίνο - «Αν η αγάπη θεράπευε, θα είχα γίνει καλά»

07:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνές τρόμου στη Νέα Υόρκη: Πίτμπουλ επιτέθηκε σε βρέφος 12 μηνών – Δεν το άφηνε από τα σαγόνια του

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Ανεστίδης πουλάει, σιγή ασυρμάτου από Σαμαρά, άλλος κόσμος στα μπλόκα φέτος, ο ΓΑΠ των Τεμπών, οι 550 του defense tech και η Vodafone, η ΔΕΗ και οι οπτικές ίνες

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 24 Δεκεμβρίου

06:28LIFESTYLE

Χριστούγεννα στη συχνότητα της TV – Σπέσιαλ εκπομπές και παρουσιαστές στις επάλξεις

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το 2026 έρχεται με αυξήσεις και φοροελαφρύνσεις για μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, οικογένειες, συνταξιούχους – Όλες οι ημερομηνίες

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σχεδόν 500.000 ζώα έχουν θανατωθεί λόγω ευλογιάς, 2.000 κρούσματα σε όλη την Ελλάδα

06:17ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Άλιμο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε κατάστημα- Τραυματίστηκε μία γυναίκα

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παραμονή Χριστουγέννων: Το ωράριο μαγαζιών, σούπερ μάρκετ και εμπορικών κέντρων

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Έφτασα την επόμενη μέρα στο σημείο, ο ανιψιός ήθελε να το καθαρίσει» - Νέα μαρτυρία κλειδί για το διπλό φονικό

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε τα στοιχήματα της κυβέρνησης για το 2026 - Οι προτεραιότητες και οι μεταρρυθμίσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:21ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: «Βάσανο» για χιλιάδες εκδρομείς, ουρές χιλιομέτρων και ταλαιπωρία - Δημογλίδου: «Μόνο οι αγρότες των Μαλγάρων ήταν συνεργάσιμοι»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά αλιευτικά έχουν «ζώσει» το Αγαθονήσι: «Το λιμενικό σφυρίζει αδιάφορα, θα γίνει θερμό επεισόδιο» αναφέρουν εξοργισμένοι ψαράδες στο newsbomb – Βίντεο-ντοκουμέντο

07:59ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Ο πιλότος ανέφερε «ηλεκτρική βλάβη» και ζήτησε αναγκαστική προσγείωση, 40 λεπτά μετά την απογείωση

16:12WHAT THE FACT

Έκταση 106 τ.μ. στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας: Φιλοξενεί πάνω από 100.000 «κατοίκους» που σκαρφαλώνουν

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών στις εθνικές οδούς: Με χαμηλές ταχύτητες από μία λωρίδα περνούν οι εκδρομείς των Χριστουγέννων

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Ανεστίδης πουλάει, σιγή ασυρμάτου από Σαμαρά, άλλος κόσμος στα μπλόκα φέτος, ο ΓΑΠ των Τεμπών, οι 550 του defense tech και η Vodafone, η ΔΕΗ και οι οπτικές ίνες

07:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνές τρόμου στη Νέα Υόρκη: Πίτμπουλ επιτέθηκε σε βρέφος 12 μηνών – Δεν το άφηνε από τα σαγόνια του

13:14ΚΟΣΜΟΣ

H «αχίλλειος πτέρνα» των S-400: Την ανακάλυψαν οι Ουκρανοί, «καίγονται» και οι Τούρκοι

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Έφτασα την επόμενη μέρα στο σημείο, ο ανιψιός ήθελε να το καθαρίσει» - Νέα μαρτυρία κλειδί για το διπλό φονικό

07:55ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγική ιστορία της «κυρίας με τα περιστέρια» - Η ηθοποιός που ταυτίστηκε με τα Χριστούγεννα

17:42WHAT THE FACT

Ινδία: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν γιγαντιαίο αρχαίο κυκλικό λαβύρινθο ηλικίας 2.000 ετών

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παραμονή Χριστουγέννων: Το ωράριο μαγαζιών, σούπερ μάρκετ και εμπορικών κέντρων

13:48WHAT THE FACT

Το πιο δηλητηριώδες ψάρι του κόσμου μπαίνει στα ελληνικά πιάτα - Έχει πάνω από 70 παράσιτα

05:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Παραμονή Χριστουγέννων με καταιγίδες σε πολλές περιοχές – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Ομαλοποιήθηκε η εικόνα στους δρόμους μετά τις «ουρές χιλιομέτρων» – Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων – Τι αποφάσισαν οι αγρότες

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Φάκελος Έπσταϊν: Τα αρχεία που «καίνε» τον πρώην πρίγκιπα Άντριου - Το ταξίδι στο Περού και οι «ακατάλληλοι φίλοι»

05:16ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: «Συγχαρητήρια για το νέο κατώτατο σημείο» - Οι ρωσικοί λύκοι, οι τάρανδοι και τα «γουρουνάκια»

07:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Ευρώπη στα δύο λόγω rex blocking - Το σενάριο για την Ελλάδα την Πρωτοχρονιά

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το 2026 έρχεται με αυξήσεις και φοροελαφρύνσεις για μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, οικογένειες, συνταξιούχους – Όλες οι ημερομηνίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ