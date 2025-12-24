Τουρκία: Νεκρός ο αρχηγός του στρατού της Λιβύης – Από «τεχνικό πρόβλημα» η συντριβή του Falcon

Συνετρίβη στην Τουρκία το αεροσκάφος που μετέφερε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης.

Τουρκία: Νεκρός ο αρχηγός του στρατού της Λιβύης – Από «τεχνικό πρόβλημα» η συντριβή του Falcon
Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Λιβυκών Ενόπλων Δυνάμεων, Μοχάμεντ Άλι Άχμεντ Αλ–Χαντάντ
Συνετρίβη το βράδυ της Τρίτης (23/12) ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Falcon 50 στα περίχωρα της Άγκυρας, στο οποίο επέβαινε υψηλόβαθμη στρατιωτική αποστολή από τη Λιβύη, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, στο ιδιωτικό αεροσκάφος που συνετρίβη έξω από την Άγκυρα επέβαιναν πέντε υψηλόβαθμα στελέχη των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων. Το Falcon 50 μετέφερε ακόμη τριμελές πλήρωμα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των επιβαινόντων στους οκτώ.

Μεταξύ των επιβαινόντων ήταν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της κυβέρνησης της Τρίπολης, αντιστράτηγος Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ-Χαντάντ, όπως μετέδωσε το CNN Türk.

Στο σκάφος, εκτός από το τριμελές πλήρωμα επέβαιναν οι:

  • Μοχάμεντ Αλί Αχμέτ Αλ-Χαντάντ - Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης
  • Αλ-Φιτούρι Γκαριμπίλ - Αρχηγός Επιτελείου Χερσαίων Δυνάμεων της Λιβύης.
  • Μαχμούντ Αλ-Καταουί - Διευθυντής της Στρατιωτικής Αρχής Παραγωγής
  • Μοχάμεντ Αλ-Ασάουι Ντιάμπ — Σύμβουλος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης
  • Μοχάμεντ Ομάρ Αχμέντ Μαχζούμπ — Στρατιωτικός φωτογράφος / μέλος του γραφείου Τύπου του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης

Χάθηκε η επαφή λίγο μετά την απογείωση

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, η επαφή με το αεροσκάφος τύπου Falcon 50 χάθηκε στις 20:52 τοπική ώρα (19:52 ώρα Ελλάδος. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί λίγα λεπτά νωρίτερα, στις 20:10, από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας με προορισμό την Τρίπολη.

Πριν χαθεί το σήμα του, το πλήρωμα είχε αποστείλει αίτημα για έκτακτη προσγείωση, την ώρα που το αεροσκάφος πετούσε πάνω από την περιοχή Χάιμανα, στα νοτιοδυτικά της τουρκικής πρωτεύουσας.

Αναφορές για έκρηξη

Τα συντρίμμια του αεροσκάφους εντοπίστηκαν από σωστικά συνεργεία σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων από το χωριό Κεσίκαβακ, στην ίδια περιοχή. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και βίντεο από κάμερα ασφαλείας που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο Anadolu, κατά τη συντριβή σημειώθηκε έκρηξη.

Το αεροσκάφος μετέφερε συνολικά πέντε επιβάτες και τριμελές πλήρωμα, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν ναυλωμένο από εταιρεία με έδρα τη Μάλτα.

Επίσκεψη στην Άγκυρα και πολιτικό υπόβαθρο

Η λιβυκή στρατιωτική ηγεσία βρισκόταν στην Άγκυρα για αυθημερόν επίσκεψη και είχε νωρίτερα συναντήσεις με τον αρχηγό του τουρκικού Γενικού Επιτελείου και τον υπουργό Άμυνας της Τουρκίας.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη ημέρα η τουρκική Εθνοσυνέλευση ενέκρινε διάταγμα του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με το οποίο παρατείνεται για ακόμη 24 μήνες, από τον Ιανουάριο του 2026, η παραμονή τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη.

Δήλωση Ντμπέιμπα για τον θάνατο του αρχηγού ΓΕΕΘΑ

Αργά το βράδυ, ο πρωθυπουργός της διεθνώς αναγνωρισμένης Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Αμπντελχαμίντ Ντμπέιμπα, δήλωσε ότι ενημερώθηκε πως ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ, σκοτώθηκε στο αεροπορικό δυστύχημα.

Διευκρίνισε επίσης ότι στο μοιραίο αεροσκάφος επέβαιναν και άλλοι ανώτατοι αξιωματικοί των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων.

«Τεχνικό πρόβλημα»

Από την πλευρά του, ο υπουργός Επικοινωνίας και Πολιτικών Υποθέσεων της Λιβύης, Ουαλίντ Άμαρ Μοχάμεντ Ελ-Λάφι, σε δήλωσή του στο Al Jazeera, ανέφερε ότι όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι το αεροσκάφος συνετρίβη στην Άγκυρα λόγω τεχνικής βλάβης, προσθέτοντας: «Το αεροσκάφος που συνετρίβη δεν ανήκε στη Λιβύη, ήταν μισθωμένο. Λίγο μετά την απογείωση, ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου για τεχνικό πρόβλημα».

