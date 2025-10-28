28η Οκτωβρίου: Η επίσημη έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης - Βίντεο

Με την προβλεπόμενη επισημότητα και σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, πραγματοποιήθηκε ακριβώς στις 08:00 το πρωί η επίσημη τελετή έπαρσης της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, σηματοδοτώντας την έναρξη του εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Η τελετή εκτελέστηκε με λαμπρότητα από τους Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς, οι οποίοι με το τυπικό τους τελετουργικό ανέβασαν τη γαλανόλευκη στον ιστό. Οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν την τελετή με δέος, καθώς η σημαία ανέβαινε συμβολικά πάνω από την πόλη.

Κατά τη διάρκεια της έπαρσης, ακούστηκε η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, η οποία πρόσθεσε μια επιπλέον νότα πατριωτικής υπερηφάνειας στο ιστορικό σημείο. Ο Ιερός Βράχος, ως διαχρονικό σύμβολο του Ελληνισμού, υποδέχθηκε για άλλη μια χρονιά τη σημαία, τιμώντας το Έπος του ’40 και τη θυσία των Ελλήνων στον αγώνα κατά του φασισμού. Η τελετή, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά, έστειλε ένα μήνυμα εθνικής ενότητας και μνήμης σε ολόκληρη την επικράτεια.

