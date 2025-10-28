28η Οκτωβρίου: Η επίσημη έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης - Βίντεο

Η τελετή εκτελέστηκε με λαμπρότητα από τους Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς

Newsbomb

28η Οκτωβρίου: Η επίσημη έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης - Βίντεο
ΕΡΤ
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με την προβλεπόμενη επισημότητα και σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, πραγματοποιήθηκε ακριβώς στις 08:00 το πρωί η επίσημη τελετή έπαρσης της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, σηματοδοτώντας την έναρξη του εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Η τελετή εκτελέστηκε με λαμπρότητα από τους Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς, οι οποίοι με το τυπικό τους τελετουργικό ανέβασαν τη γαλανόλευκη στον ιστό. Οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν την τελετή με δέος, καθώς η σημαία ανέβαινε συμβολικά πάνω από την πόλη.

Κατά τη διάρκεια της έπαρσης, ακούστηκε η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, η οποία πρόσθεσε μια επιπλέον νότα πατριωτικής υπερηφάνειας στο ιστορικό σημείο. Ο Ιερός Βράχος, ως διαχρονικό σύμβολο του Ελληνισμού, υποδέχθηκε για άλλη μια χρονιά τη σημαία, τιμώντας το Έπος του ’40 και τη θυσία των Ελλήνων στον αγώνα κατά του φασισμού. Η τελετή, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά, έστειλε ένα μήνυμα εθνικής ενότητας και μνήμης σε ολόκληρη την επικράτεια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:46ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Η επίσημη έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης - Βίντεο

08:45ΣΕΙΣΜΟΙ

Λέκκας για σεισμό 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: «Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για την Ελλάδα»

08:30ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Κλειστό το Μετρό στο Σύνταγμα - Όλες οι αλλαγές στα δρομολόγια των Μέσων Μεταφοράς

08:27ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ξεσπά η σύζυγος του 52χρονου που δολοφονήθηκε στην Κίσσαμο – «Το χωριό του τον πρόδωσε, δεν θα μάθετε την αλήθεια»

08:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

28η Οκτωβρίου: Πώς αμείβονται όσοι εργάζονται σήμερα

08:09ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Υψώθηκε τεράστια ελληνική σημαία στο λιμάνι της Χίου - Βίντεο

07:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

28η Οκτωβρίου 2025: Τα μέτρα για την παρέλαση - Τεστ ο νόμος για την τροπολογία του Αγνώστου Στρατιώτη

07:54ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Kia δημιούργησε αυτοκίνητο με... άρωμα βενζίνης

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:37ΕΛΛΑΔΑ

Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Drones, anti-drones και όπλα τεχνητής νοημοσύνης στη Θεσσαλονίκη

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι συνταξιούχοι δικαιούνται επίδομα 250 ευρώ τον Νοέμβριο

07:20ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: «Έπεσαν» οι κανονιοβολισμοί από τον Λυκαβηττό

07:20ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά – Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

07:08ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν σήμερα τα μέσα μεταφοράς

07:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλα τα βλέμματα σήμερα στο Σύνταγμα - Οι ανησυχίες του Μαξίμου και η «υπόσχεση» της Κωνσταντοπούλου

06:58ΕΘΝΙΚΑ

Επέτειος 28ης Οκτωβρίου: Γιατί η Ελλάδα τιμά την έναρξη του πολέμου και όχι το τέλος του

06:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι: Γυρνάει σελίδα στο «σπίτι» του - H ώρα και το κανάλι

06:50LIFESTYLE

Η εθνική επέτειος και η παρέλαση στέλνουν τους παρουσιαστές… σπίτι

06:46ΥΓΕΙΑ

Γκρίζα μαλλιά; Ίσως τελικά δεν είναι «κακά μαντάτα», αλλά σημάδι προστασίας

06:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι - Αναδρομικά: Μέχρι πότε η δήλωση στην ΑΑΔΕ για να αποφύγουν τα πρόστιμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:27ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ξεσπά η σύζυγος του 52χρονου που δολοφονήθηκε στην Κίσσαμο – «Το χωριό του τον πρόδωσε, δεν θα μάθετε την αλήθεια»

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Explainer - Eurofighter: Ποια είναι τα μαχητικά αεροσκάφη που παίρνει η Τουρκία και το βασικό μειονέκτημα

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Σύλληψη Ουκρανού επιστήμονα από τη Ρωσία στην Ανταρκτική προκαλεί διεθνή ένταση

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στη Γλυφάδα: Είχε αποδράσει 18 φορές και επιτέθηκε δολοφονικά σε γυναίκα που τάιζε γάτες

06:46ΥΓΕΙΑ

Γκρίζα μαλλιά; Ίσως τελικά δεν είναι «κακά μαντάτα», αλλά σημάδι προστασίας

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Πανικό σκόρπισε ο σεισμός των 6,1 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία – Τουλάχιστον 22 τραυματίες και καταρρεύσεις κτηρίων – Αγωνία για την επόμενη μέρα

06:38ΕΘΝΙΚΑ

Άγνωστες σελίδες του αλβανικού μετώπου: Ο πρώτος πεσών του 1940

06:20ΕΘΝΙΚΑ

Νύχτα-νύχτα το Έπος του 1940: Πώς καταγράφηκαν όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ημερολόγιο του Γενικού Στρατηγείου - Νέο ντοκουμέντο

12:06ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ: Μέσα στον Νοέμβριο η απόφαση για σκάνδαλο εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ  

15:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεταβολή του σκηνικού μετά την 28η Οκτωβρίου - Πότε έρχεται νέα κακοκαιρία

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την δολοφονία του «Πάσαρη» στο Έλος -  «Τον είδαμε κάτω, του έκαναν μαλάξεις, αλλά ήταν τελειωμένα τα πράγματα»

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι συνταξιούχοι δικαιούνται επίδομα 250 ευρώ τον Νοέμβριο

06:58ΕΘΝΙΚΑ

Επέτειος 28ης Οκτωβρίου: Γιατί η Ελλάδα τιμά την έναρξη του πολέμου και όχι το τέλος του

08:30ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Κλειστό το Μετρό στο Σύνταγμα - Όλες οι αλλαγές στα δρομολόγια των Μέσων Μεταφοράς

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο σοκ από δολοφονικό ξυλοδαρμό το 2024 σε νυχτερινό μαγαζί στο Ναύπλιο 

07:20ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: «Έπεσαν» οι κανονιοβολισμοί από τον Λυκαβηττό

08:46ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Η επίσημη έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης - Βίντεο

06:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι: Γυρνάει σελίδα στο «σπίτι» του - H ώρα και το κανάλι

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Χώροι πάρκινγκ: Τι ισχύει για τις πιλοτές - Πώς θα αποφεύγονται οι συγκρούσεις

23:24ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Τουρκία: Ανησυχητική πρόβλεψη καθηγητή Γεωφυσικής - Τι λέει για Μυτιλήνη και Κω

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ