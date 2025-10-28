28η Οκτωβρίου 2025: Μέτρα για την παρέλαση - Τεστ ο νόμος για την τροπολογία του Αγνώστου Στρατιώτη

Σε αυξημένη επαγρύπνηση είναι η κυβέρνηση, ούτως ώστε να αποτραπούν γεγονότα που θα αμαυρώσουν την εθνική επέτειο και τη μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στο Σύνταγμα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, άλλωστε έδωσε ήδη το στίγμα των προθέσεων απέναντι σε εκείνους που θα επιχειρήσουν να μην εφαρμοστεί η τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη με τη φράση «η ΕΛ.ΑΣ. στο κομμάτι της προστασίας της συγκεκριμένης ιερής περιοχής έχει ένα συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο, που θα το δούμε να ξεδιπλώνεται τις αμέσως προσεχείς ημέρες».

Στόχος είναι να αποτραπούν τα επεισόδια στον χώρο του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, εκεί όπου δηλαδή είναι γραμμένα τα ονόματα των 57 θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη. Η Αστυνομία δηλαδή εκτός συγκλονιστικού απροόοπτου θα έχει έναν διακριτικό ρόλο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δίπλα και πίσω από τις εξέδρες των επισήμων που θα παρακολουθήσουν τη μαθητική παρέλαση, θα βρίσκονται παρατεταγμένοι οι άοπλοι αστυνομικοί της ομάδας ΟΔΟΣ (Ομάδα Διαχείρισης Οργάνωσης Συγκεντρώσεων).

Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛΑΣ όμως είναι κλιμακωτό και έχουν προβλεφθεί μέτρα για όλα τα ενδεχόμενα.

Το μήνυμα της κυβέρνησης είναι πάντως σαφές. Ο νόμος προοδευτικά θα εφαρμοστεί στο ακέραιο, με όλες τις προβλέψεις και μεταξύ αυτών είναι και ο καθαρισμός και η απομάκρυνση αντικειμένων που αλλοιώνουν τον χώρο του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη (πανό, κεριά κα).

«Δεν είναι αντίπαλοι μας οι συγγενείς»

Η κυβέρνηση κάνει σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στους συγγενείς των θυμάτων και στους αλληλέγγυους με τις πολιτικές δυνάμεις, και ειδικά την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, την οποία ευθέως κατηγορεί ότι εργαλειοποιεί τον πόνο των συγγενών για να αποκομίσει πολιτικά οφέλη.

«Δεν είναι αντίπαλός μας, ούτε ποτέ πρόκειται να γίνει αντίπαλος, ούτε της κυβέρνησης, ούτε των αρχών, ένας συγγενής θύματος ενός τραγικού δυστυχήματος, μιας εθνικής τραγωδίας, όποια κι αν είναι αυτή» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σε κάθε περίπτωση αμέσως μετά τη στρατιωτική παρέλαση - δηλαδή από σήμερα το βράδυ - θα αρχίσει η εφαρμογή της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη, δηλαδή θα απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις.

