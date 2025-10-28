Νόμος και τάξη απέναντι στην αναβίωση πλατειών με αγανακτισμένους

Ο νόμος θα εφαρμοστεί στον Άγνωστο Στρατιώτη χωρίς εξαιρέσεις και δεν θα επιτραπεί οποιαδήποτε προβοκάτσια ξεκαθάρισε χθες με δηλώσεις του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι υπάρχει προσπάθεια δημιουργίας κλίματος «πάνω και κάτω πλατειών» από την πλευρά της αντιπολίτευσης.

Με αφορμή τις σημερινές παρελάσεις αλλά και το ενδεχόμενο δημιουργίας έντασης στο χώρο γύρω από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη η κυβέρνηση σπεύδει να ξεκαθαρίσει ότι δεν θα επιτρέψει να δημιουργηθούν εστίες επεισοδίων παλαιότερων ετών.

Έχει σχέδιο η ΕΛΑΣ

Όπως εξήγησε ο κ. Παύλος Μαρινάκης η Ελληνική Αστυνομία στο κομμάτι της προστασίας της συγκεκριμένης ιερής περιοχής έχει ένα συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο, που θα το δούμε να ξεδιπλώνεται τις αμέσως προσεχείς ημέρες. Η ΕΛΑΣ θα κάνει ότι χρειάζεται ώστε να αποφευχθούν και ενέργειες προβοκάτσιας. Ο κ. Μαρινάκης διευκρίνισε ότι η Ελληνική Αστυνομία έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο και δεν θα εξαιρείται κανείς.

«Η παρουσία εκεί κανενός δεν απαγορεύεται, αλλά οποιαδήποτε συγκέντρωση ξεπερνάει τον σκοπό για τον οποίο βρίσκεται εκεί το ιερό αυτό μνημείο: συλλαλητήρια, οι διάφοροι δήθεν αλληλέγγυοι, οι οποίοι στέκονται δίπλα σε πονεμένους ανθρώπους για να κάνουν την επαναστατική τους γυμναστική, ενέργειες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το Ιερό Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, δεν θα είναι επιτρεπτές σε καμία περίπτωση από την Ελληνική Αστυνομία. Το ξαναλέω, όλα αυτά θα τα δούμε τις αμέσως προσεχείς ημέρες να εφαρμόζονται», τόνισε φωτογραφίζοντας ουσιαστικά την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σε ερώτηση για την επίθεση που δέχθηκε στο Ηράκλειο ο Μάκης Βορίδης, τις πολιτικές αντιδράσεις και το αν θα συλληφθεί κάποιος από εκείνους που επιτίθεται σε πολιτικούς, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι «και η δήλωση καταδίκης του ΠΑΣΟΚ έγινε με μισή καρδιά». «Όλες οι επιθέσεις είναι καταδικαστέες, αλλά σκεφτείτε τι έχουν στο μυαλό τους για να επιτίθενται σε έναν άνθρωπο που είναι με την οικογένειά του. Η θέση αυτών των ανθρώπων είναι σε ένα κελί. Η Αστυνομία έχει παρουσιάσει εντυπωσιακές επιτυχίες σε πολύ πιο δύσκολες περιπτώσεις εξιχνίασης εγκλημάτων και είμαι βέβαιος ότι και σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε πολύ σύντομα συλλήψεις. Οι άνθρωποι αυτοί είναι εγκληματίες και πρέπει να βρεθούν γρήγορα στη φυλακή.

Ζούμε στη χώρα, που ένας συγκεκριμένος πολιτικός χώρος είναι ο χώρος της απόλυτης πολιτικής υποκρισίας και της ατέρμονης χυδαιότητας, που ζυγίζει νεκρούς και αμάχους και που επιλέγει ποια συλλαλητήρια θα κάνει. Το θετικό είναι πως όλο και περισσότεροι πολίτες τους καταλαβαίνουν πια».

Οι πάνω και οι κάτω πλατείες

Σε ερώτηση για το κατά πόσον περιστατικά, όπως η επίθεση κατά του Μ. Βορίδη και της οικογένειάς του προβληματίζουν την κυβέρνηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έγινε πιο συγκεκριμένος λέγοντας ότι «ένα πολύ μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος θέλει να αναβιώσουμε τέτοιες ημέρες διχασμού: της πάνω και της κάτω πλατείας, των αγανακτισμένων, εκείνων που φώναζαν «προδότες και γερμανοτσολιάδες» και οι πρωταγωνιστές της πάνω και της κάτω πλατείας, από την αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά συγκυβέρνησαν και φόρτωσαν στη χώρα πάνω από 100 δισεκατομμύρια, φωτογραφικές διατάξεις σε ποινικό κώδικα και όχι μόνο, δύο υπουργούς αμετάκλητα καταδικασμένους και την πιο δύσκολη περίοδο για τη χώρα».

Αναφερόμενος στην υπόθεση των Τεμπών είπε: «Αλλά κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι η κλιμάκωση αυτής της ρητορικής ή η διάθεση για κλιμάκωση αυτής της ρητορικής, για να είμαστε πιο ακριβείς, ξεκίνησε πριν από λίγους μήνες, με αφορμή την επέτειο από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Μιλάμε για τα κόμματα που ένας πρόεδρος έλεγε τον πρωθυπουργό «ενορχηστρωτή της συγκάλυψης» και στο κόμμα του μιλούσαν ακόμα και για χαμένα βαγόνια. Αυτό ήταν το πιο εντυπωσιακό, γιατί το ΠΑΣΟΚ ήταν στην άλλη πλευρά, στη σωστή πλευρά της ιστορίας πριν από δέκα χρόνια. Μιλάμε για ένα άλλο κόμμα -μιλάω για τον ΣΥΡΙΖΑ- όπου ο πρόεδρός του πήγε να συσχετίσει τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου με την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, πριν καλά καλά γίνει οποιαδήποτε ιατρική πραγματογνωμοσύνη. Μιλάμε για τη Βουλή, που έχει μέσα την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία προσέβαλε όχι μόνο μία και δύο φορές τη μνήμη ενός νεκρού στα Τέμπη, του νεκρού μηχανοδηγού και κουνάει το δάχτυλο ως «κήρυκας δικαιοσύνης και ευαισθησίας». Μιλάμε για τα υπόλοιπα κόμματα, τα ακραία κόμματα, με τους δήθεν εξαφανισμένους νεκρούς και τα χαμένα βαγόνια. Δεν νομίζω, λοιπόν, ότι χρειάζεται να «πέσουμε από τα σύννεφα» με αυτό το πολιτικό σύστημα, όταν βλέπουμε, ότι οι πιο ακραίοι των ακραίων κάνουν τέτοιες επιθέσεις. Εγώ δεν λέω, για να μην παρεξηγηθώ, ότι είναι ηθικοί αυτουργοί με την έννοια του νόμου, τα κόμματα αυτά σε τέτοιες ενέργειες, όμως όταν «σπέρνεις» το μίσος και την τοξικότητα, θα «θερίσεις» τέτοιες εγκληματικές ενέργειες».

Σαφές αιχμές και κατά του Προκόπη Παυλόπουλου

Ο κ. Μαρινάκης δέχθηκε ερώτηση σχετικά με την επίκληση του άρθρου 120 του Συντάγματος από τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο σε ομιλία του κατά την Πανηγυρική Συνεδρία για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 1940 που οργάνωσε η Ακαδημία Αθηνών.

«Ο κ. Παυλόπουλος είναι, πέραν από πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ένας από τους απολύτως κοινής αποδοχής, για το κύρος και την πορεία τους, καθηγητές. Και ως Πρόεδρος Δημοκρατίας, επί των ημερών του, έζησε τις πιο δύσκολες ημέρες για το Κράτος Δικαίου», απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε: «Ήταν Προέδρος Δημοκρατίας, επί των ημερών του οποίου μια κυβέρνηση είχε, με τη δράση της, στη συνέχεια δύο υπουργούς αμετάκλητα καταδικασμένους, 13-0, για ζητήματα παραβίασης του Κράτους Δικαίου. Έχει ζήσει ο κ. Παυλόπουλος, ως Πρόεδρος Δημοκρατίας, μία κυβέρνηση -όπως κυνικά παραδέχθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης αυτής της κυβέρνησης- να λειτουργεί παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχει ζήσει κυβέρνηση να κρατάει ανοιχτή τη Βουλή για να ψηφίσει έναν συγκεκριμένο ποινικό κώδικα, με ό,τι διατάξεις είχε. Έχει ζήσει κυβέρνηση να βγάζει νόμους, οι οποίοι αποφυλακίζουν, πολύ πριν την ώρα τους, βαρυποινίτες. Άρα, ξέρει πολύ καλά ο κ. Παυλόπουλος πόσο επικίνδυνες είναι αυτές οι συμπεριφορές και σίγουρα και συμπεριφορές, όπως αυτές τις οποίες βιώνουμε τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με επιθέσεις στη Δικαιοσύνη. Σκεφτείτε πόσα χρόνια είχαμε να ζήσουμε προέδρους κομμάτων να απειλούν δικαστές, αρχηγούς μεγάλων κομμάτων, να λένε ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη. Άρα, χρειάζεται όλοι να μην εφησυχάζουμε. Η Δημοκρατία μας είναι στέρεη 51 χρόνια μετά την αποκατάστασή της, αλλά κάθε μέρα είναι και μια μάχη για την προστασία της και ειδικά έγκριτοι νομικοί, καθηγητές, οφείλουν αυτό να το επισημαίνουν», κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

