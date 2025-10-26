Μαρινάκης για επίθεση σε Βορίδη: «Δεν μας φοβίζουν οι φασιστικές επιθέσεις - Γινόμαστε δυνατότεροι»

Η τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου για την επίθεση στον Μάκη Βορίδη στο Ηράκλειο της Κρήτης

Δημήτρης Δρίζος

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης

Eurokinissi
Με επίθεση από τους «γνωστούς-αγνώστους» σημαδεύτηκε η παρουσία του υπουργού Μάκη Βορίδη στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ομάδα ατόμων επιτέθηκε στον ίδιο, χωρίς να δείξει τον παραμικρό σεβασμό ούτε απέναντι στην οικογένειά του, που βρισκόταν μαζί του εκείνη την ώρα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τοποθετήθηκε αναφέροντας:

«Με κάθε ευκαιρία, οι «γνωστοί - άγνωστοι» επιβεβαιώνουν γιατί εκπροσωπούν τη χειρότερη μορφή φασισμού. Χθες, στο Ηράκλειο Κρήτης, επιτέθηκαν στον Μάκη Βορίδη, χωρίς να σεβαστούν ούτε την οικογένειά του. Άγνωστη λέξη, άλλωστε, για όλους αυτούς ο σεβασμός. Δεν μας φοβίζουν, αλλά, αντιθέτως, μας κάνουν πιο δυνατούς.»

Ο πρώην υπουργός δειπνούσε με την παρέα του στο Ηράκλειο Κρήτης το βράδυ του Σαββάτου, όταν μαζεύτηκαν 25 άτομα με κουκούλες, έξω από το μαγαζί και άρχισαν να του πετούν αυγά, να τον βρίζουν και να λένε συνθήματα εναντίον του.

Οι ταραξίες προκάλεσαν σοβαρές υλικές ζημιές στο εστιατόρια.

Επίθεση από κουκουλοφόρους κατά του Μάκη Βορίδη και της οικογένειας του σε εστιατόριο στην Κρήτη – Πέταξαν αυγά και πέτρες

