Ο Αρκτούρος αποκτά το πρώτο ασθενοφόρο για αρκούδες, λύκους, ζαρκάδια και ελάφια

Ο Αρκτούρος απέκτησε το πρώτο του ασθενοφόρο ειδικά για τη μεταφορά άγριων θηλαστικών.

Πρόκειται για «ένα εξειδικευμένο όχημα» που, όπως αναφέρει ο Αρκτούρος, «ενισχύει ουσιαστικά τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης και περίθαλψης τραυματισμένων άγριων ζώων σε ολόκληρη τη χώρα».

Το όχημα είναι διαμορφωμένο «ώστε να μπορεί να μεταφέρει με ασφάλεια τραυματισμένα άγρια θηλαστικά, όπως λύκο, αρκούδα, τσακάλι, λύγκα, ζαρκάδι, ελάφι, καθώς και άλλα είδη άγριας πανίδας, προσφέροντας τις κατάλληλες συνθήκες για την άμεση μεταφορά τους προς περίθαλψη».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η απόκτηση του οχήματος ανοίγει νέες προοπτικές και επιχειρησιακές δυνατότητες για τον Αρκτούρο, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανθρώπων και άγριων σαρκοφάγων αυξάνονται και απαιτούν ταχεία, επιστημονικά τεκμηριωμένη και υπεύθυνη διαχείριση. Το ασθενοφόρο επιτρέπει στην Ομάδα Άμεσης Επέμβασης του Αρκτούρου να παρεμβαίνει άμεσα σε περιστατικά όπως τροχαία ατυχήματα, παγιδεύσεις σε παράνομες παγίδες, διασώσεις ορφανών άγριων ζώων, καθώς και στην ασφαλή μεταφορά τους».

Τα ζώα, ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης, μεταφέρονται είτε στο Κτηνιατρείο Άγριας Ζωής του Αρκτούρου, είτε στην Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με την οποία ο Αρκτούρος διατηρεί «σταθερή και μακροχρόνια συνεργασία».

Όπως τονίζει η οργάνωση, «η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της προστασίας της άγριας ζωής στην Ελλάδα και αναδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η συνεργασία μεταξύ οργανώσεων και υπεύθυνων επιχειρήσεων στη διατήρηση της φυσικής μας κληρονομιάς».