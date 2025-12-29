Ανδρέας Τεττέη: Έστειλε μήνυμα από τη Λεωφόρο - «Να με θυμούνται ως πρωταθλητή στον Παναθηναϊκό»

Ο Ανδρέας Τεττέη μπήκε στη Λεωφόρο και μίλησε για τα όνειρά του με τον Παναθηναϊκό.

Ανδρέας Τεττέη: Έστειλε μήνυμα από τη Λεωφόρο - «Να με θυμούνται ως πρωταθλητή στον Παναθηναϊκό»
Την πρώτη του συνέντευξη ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού έδωσε ο Ανδρέας Τεττέη στο κανάλι του Τριφυλλιού στο YouTube.

Ο γεννημένος στις 25 Μαΐου 2001 στην Αθήνα ποδοσφαιριστής ξεκίνησε την επαγγελματική διαδρομή του στον ΠΑΟ Ρουφ και σε ηλικία 19 ετών πήρε μετεγγραφή στην Κηφισιά, όπου (με ένα εξάμηνο διάλειμμα δανεισμού στον Παναιτωλικό) παρέμεινε για 5,5 χρόνια. Έχει χριστεί διεθνής με την εθνική Ανδρών.

Στον Παναθηναϊκό υπέγραψε συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2029.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Τεττέη στην κάμερα της «πράσινης» ΠΑΕ:

Είχες πολύ καιρό να το επεξεργαστείς. Τι συναισθήματα έχεις για την μεταγραφή σου στον Παναθηναϊκό;

«Το συναίσθημα είναι πάρα πολύ όμορφο, γιατί είναι μια ομάδα ιστορική ο Παναθηναϊκός κι από μικρό παιδί την θυμόμουν. Πάντα, όποτε περνούσα για να πάω στο Λύκειο, που πήγαινα Αμπελοκήπους, πάντα χάζευα το γήπεδο κι έλεγα ότι μια μέρα θα ήθελα πολύ να παίξω εδώ».

Πότε ξεκίνησαν τα ποδοσφαιρικά σου όνειρα και η στόχευση να βρεθείς στο υψηλό επίπεδο;

«Τα όνειρά μου ξεκίνησα να τα κάνω όταν ήμουν 18-19 χρονών, όταν πήγα στην Κηφισιά και κατάλαβα ότι μπορεί να κάνω κάτι παραπάνω».

Ένιωσες ότι ήταν το κατάλληλο χρονικό σημείο για να έρθεις στον Παναθηναϊκό;

«Ναι! Ήταν το καλύτερο τάιμινγκ τώρα, γιατί και την τελευταία φορά που είχαμε μια πρόταση ακριβώς την ίδια περίοδο, δεν την προχωρήσαμε. Οπότε τώρα είχαμε πει ότι το καλύτερο για μένα θα είναι να γίνει τον Ιανουάριο, στην μέση της περιόδου δηλαδή».

Οι μεγάλες ομάδες έχουν άλλη πίεση. Είσαι έτοιμος για αυτό;

«Το ξέρω, αλλά αισθάνομαι πολύ έτοιμος για όλα».

Βρίσκεις στην ομάδα έναν γνώριμό σου, τον Στέφανο Κοτσόλη. Μιλήσατε για τον Παναθηναϊκό;

«Δεν έχουμε μιλήσει πάρα πολύ, γιατί κοιτούσα πιο πολύ τις τελευταίες ημέρες την Κηφισιά. Αλλά μου έχει πει ότι όταν έρθω εδώ, με τον σωστό τρόπο και με την σωστή προπόνηση, θα κάνω πάρα πολλά πράγματα».

Θεωρείς ότι μέσω του Παναθηναϊκού θα βελτιωθείς κι εσύ;

«Σίγουρα, έχω πολύ μεγάλο περιθώριο βελτίωσης και με την προπόνηση της ομάδας θα βελτιωθώ πάρα πολύ. Θα φανεί κιόλας στην πορεία ότι έχω βελτιώσει τις αδυναμίες μου».

Έχεις αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Τι εικόνα έχεις από την φετινή ομάδα;

«Η εικόνα που έχω για τη νέα μου ομάδα είναι ότι μια ομάδα που έχει πονέσει πολύ τον τελευταίο καιρό, για το Πρωτάθλημα που το θέλει ο κόσμος, η ίδια η ομάδα. Πιστεύω ότι έχω έρθει εδώ πέρα για να βοηθήσω πάρα πολύ και να βοηθήσουν κι εμένα. Σίγουρα και ο πρόεδρος και οι οπαδοί θέλουν το καλύτερο για την ομάδα και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο».

Τι θα ήθελες να έχεις πετύχει όταν ολοκληρώσεις την παρουσία σου στην ομάδα;

«Θα ήθελα σίγουρα να με θυμούνται ως πρωταθλητή στον Παναθηναϊκό. Όχι μόνο ως ποδοσφαιριστή, αλλά και ως ένα άτομο που τα έδωσε όλα και ήταν πάντα καλός. Καλός σαν χαρακτήρας, σαν παίκτης. Γιατί πάντα αυτά μένουν στο ποδόσφαιρο».

Χρόνια στην Κηφισιά, έκλεισες την πορεία σου ως αρχηγός της, κλήθηκες κι έπαιξες στην Εθνική ομάδα, τώρα πήρες μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Τα όνειρά σου δεν σταματούν ποτέ;

«Δεν έχω ποτέ ταβάνι. Πάντα ονειρεύομαι το κάτι παραπάνω. Κι εδώ θέλω να δείξω πολλά περισσότερα πράγματα, ακόμα και στην Ευρώπη».

Τι θα ήθελες να δείξεις στον Παναθηναϊκό;

«Την ψυχή μου και την μαχητικότητά μου και ότι δεν τα παρατάω ποτέ».

Ποιο μήνυμα θέλεις να στείλεις στον κόσμο του συλλόγου;

«Ότι έχω έρθει εδώ για να δείξω τι μπορώ να κάνω πραγματικά».

Δείτε τη συνέντευξη του Τεττέη:

