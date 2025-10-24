Μαρινάκης: Δεν θα επιτρέψουμε να διακινδυνεύσει η παρέλαση – «Δεν υπάρχει θέμα με τον Δένδια»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επανέλαβε σήμερα (24/10) πως «δεν υπάρχει θέμα με τον Νίκο Δένδια», ενώ απάντησε και στο «καλή τύχη στην κυβέρνηση» από τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, λέγοντας «να το απευθύνει στους δημότες της Αθήνας από την ημέρα της εκλογής του, μέχρι τις επόμενες εκλογές», σε συνέντευξη στο ACTION24.

«Όποιος έχει σκοπό να εμποδίσει, να διαλύσει, να κάνει οτιδήποτε, ειδικά στον εορτασμό μίας εθνικής επετείου, να το σκεφτεί ξανά», επεσήμανε στον απόηχο των δηλώσεων Κωνσταντοπούλου εν όψει της 28ης Οκτωβρίου στη «σκιά» της τροπολογίας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

«Κανένας δεν εξεπλάγη από μία τέτοια διατύπωση από την κυρία Κωνσταντοπούλου γιατί όταν δεν σέβεσαι τη μνήμη ανθρώπων, μιλάμε για έναν άνθρωπο που είχε επιτεθεί σε έναν νεκρό μηχανοδηγό, όταν εργαλειοποιείς τον πόνο άλλων συγγενών θυμάτων μίας τραγωδίας.

Θυμίζω ότι προσπαθεί να σώσει την πολιτική της καριέρα, επενδύοντας στον ανθρώπινο πόνο και εργαλειοποιώντας τον. Όταν δεν σε σταματάει τίποτα, προφανώς, δεν υπολογίζεις ούτε εθνικές επετείους, ούτε οτιδήποτε σχετικό», προσέθεσε.

Η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας είχε πει ότι «στις 28 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η παρέλαση στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Μας έχει καλέσει ο Δήμαρχος όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Θα βρίσκομαι εκεί μαζί με όλα τα παιδιά και τους συγγενείς. Θα είμαστε εκεί προς ανυπακοή σε αυτή την αντισυνταγματική τροπολογία».

«Η ουσία είναι στην τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το πώς θα επιμεληθεί την καθαριότητα και την ανάδειξη του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη. Το βραχυπρόθεσμο είναι η δουλειά της Ελληνικής Αστυνομίας για να περιφρουρήσει την εφαρμογή της τάξης και να μην επιτρέψει σε καλοθελητή αλληλέγγυο που θα επιχειρήσει να καταργήσει την εφαρμογή της», επεσήμανε επιπλέον ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να διακινδυνεύσει τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου. Η κοινωνία έχει καταλάβει πόσο ρυπαρές είναι αυτές οι λογικές. Πλέον, ξέρουν ότι όλες αυτές οι κινήσεις είναι των ακραίων από την άλλη πλευρά.

Όποιος καταλαμβάνει δημόσιο χώρο και προσπαθεί να προβοκάρει με παράνομες κινήσεις είναι εκτός νόμου. Η κυβέρνηση είχε ξεκάθαρη εντολή σπάστε τα δεσμά κάποιων πραγμάτων που κρατούσαν τη χώρα όμηρο κάποιων ιδεοληψιών. Όποιος έχει σκοπό να διαλύσει τον εορτασμό καλά θα κάνει να το σκεφτεί ξανά. Είμαι σίγουρος ότι η Ελληνική Αστυνομία θα δώσει την απάντηση προστατεύοντας την κοινωνία», προσέθεσε.

«Η παρέλαση δεν είναι ούτε της Νέας Δημοκρατίας, ούτε της κυβέρνησης, αλλά προς τιμήν όσων συνέβησαν πριν από πολλά χρόνια την 28η Οκτωβρίου. Δεν χρειάζεται να μπλέξουμε μία εθνική εορτή για όσους έχασαν τη ζωή για την πατρίδα μας με μία σοβαρή διεκδίκηση των αγροτών και των κτηνοτρόφων, για την οποία έχει δεσμευτεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης», σημείωσε ακόμη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε ότι «ο κ. Τσίπρας δεν αποχώρησε μόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από τη Βουλή. Κυβέρνησε με τον ΣΥΡΙΖΑ με όλες τις ρυπαρές πολιτικές συνιστώσες του πολιτικού λαϊκισμού.

Αφού διέλυσε αυτές τις συνιστώστες κατάφερε να γίνει συνιστώσα δική του το κόμμα που έφερε στην εξουσία. Όλα αυτά καθιστούν μία εικόνα ότι κανείς δεν μπορεί να τους πάρει σοβαρά. Θεωρώ ότι ένας πολιτικός που αξιολογείται αυστηρά από την κοινωνά δεν μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία, μόνο μυθιστορήματα».

Τέλος, για τα ελληνοτουρκικά και την ενόχληση της Άγκυρας αναφορικά με το νέο μήνυμα του πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες ότι «με εκκρεμές casus belli και αμρισβήτηση κυριαρχίας στο Αιγαίο, η Τουρκία δεν έχει θέση στο πρόγραμμα SAFE», τόνισε πως «μας είναι αδιάφορο αυτό (σ.σ. ο εκνευρισμός των Τούρκων).

Η Ελλάδα είναι ένα υπερήφανο, κυρίαρχο κράτος, το οποίο κάνει κάθε βήμα σεβόμενο το Κράτος Δικαίου. Η Ελλάδα, επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, μεγάλωσε ουσιαστικά και όχι με “ψευτοπατριωτικές” κορώνες. Με στέρεα βήματα για ζητούμενα όπως τα F–16 και τα F–35, που για εμάς είναι δεδομένα. Μεγαλώσαμε στο Ιόνιο, στα 12 ναυτικά μίλια. ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, Chevron, Exxon Mobil, Belh@rra. Όλα αυτά είναι πράξεις και με πράξεις να συνεχίσομε να κινούμαστε».

