Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE

Από τις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη ενιαίου ευρωπαϊκού αμυντικού σχεδίου και απέκλεισε τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE.

Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE
Μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε τη σημασία ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού αμυντικού σχεδίου που θα προστατεύει όλα τα ευρωπαϊκά σύνορα, υπογραμμίζοντας ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στα ανατολικά της ηπείρου.

«Είναι σημαντική η αναγνώριση ότι οποιοδήποτε αμυντικό σχέδιο της Ευρώπης πρέπει να καλύπτει όλα τα ευρωπαϊκά σύνορα και όχι μόνο τα ανατολικά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Αναφερόμενος στα χρηματοδοτικά εργαλεία για τα έργα της κοινής ευρωπαϊκής Άμυνας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η συζήτηση βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο:

«Από κει και πέρα, τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη χρηματοδότηση αυτών των έργων δεν έχουν ακόμα εξειδικευτεί. Δεν έχει ωριμάσει ακόμα η ιδέα για ένα κοινό ταμείο έργων αμυντικής ωφέλειας. Θα επιμένω να παρουσιάζω αυτή την πρόταση, καθώς θα έρθει η ώρα που αυτή θα ωριμάσει και θα καταστεί υλοποιήσιμη», σημείωσε.

Για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη συζήτηση για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, ξεκαθαρίζοντας πως η Ελλάδα δεν συμφωνεί με το ενδεχόμενο αυτό, καθώς δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

«Έχουμε τοποθετηθεί πολλές φορές. Το σχετικό άρθρο του κανονισμού προϋποθέτει τη συμφωνία μιας τρίτης χώρας με την ΕΕ, προκειμένου να μπορέσει η χώρα αυτή να ενταχθεί επί της αρχής στο πρόγραμμα. Η Ελλάδα έχει ξεκαθαρίσει ότι αυτή τη στιγμή δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να συμμετέχει η Τουρκία», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επανέλαβε, μάλιστα, τη σταθερή ελληνική θέση απέναντι στην Άγκυρα:

«Δεν χρειάζεται να επαναλάβω την πάγια θέση μας ότι όσο οι Τούρκοι έχουν εκκρεμές casus belli απέναντι στην Ελλάδα, όσο αμφισβητείται η κυριαρχία ελληνικών νησιών στο Αιγαίο, προφανώς και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε μία τέτοια συμμετοχή.

Μακάρι η Τουρκία να άλλαζε άποψη για τα ζητήματα αυτά, για να μπορέσουμε να μπούμε σε μία ουσιαστική συζήτηση για το θέμα αυτό. Δεν προβλέπω να γίνει αυτό στο άμεσο μέλλον. Οπότε, δεν τίθεται κάποιο θέμα σχετικά με τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα.»

Συνοψίζοντας, ο πρωθυπουργός διαμήνυσε:

«Η Ελλάδα έχει ξεκαθαρίσει ότι αυτή τη στιγμή δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να συμμετέχει η Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE.»

«Η Ευρώπη προχωρά προς μια κοινή αμυντική πολιτική»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε, τέλος, στην πρόοδο που έχει σημειωθεί στην κατεύθυνση μιας κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής, κάνοντας ειδική μνεία στην ενσωμάτωση της εθνικής ρήτρας διαφυγής και στην προώθηση του προγράμματος SAFE.

«Έχουν γίνει ήδη σημαντικά βήματα προς την υλοποίηση μιας κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής, με την ενσωμάτωση της εθνικής ρήτρας διαφυγής και την προώθηση του προγράμματος SAFE», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

«Ένα εργαλείο που ενθαρρύνει τις χώρες της Ευρώπης να συμμετέχουν σε συμπράξεις και κοινές παραγγελίες», προσέθεσε.

Αναφερόμενος στον οδικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επεσήμανε ότι περιλαμβάνει έργα που αποτελούν διαχρονικά ελληνικές προτεραιότητες:

«Στον οδικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εντοπίζονται ως εμβληματικά έργα προτάσεις που ανέκαθεν αποτελούσαν ελληνική προτεραιότητα. Αναφέρομαι στην ανάπτυξη αντιπυραυλικής ασπίδας, την οποία είχα παρουσιάσει πριν από σχεδόν δύο χρόνια, αλλά και στην προστασία των συνόρων της ΕΕ από επιθέσεις με drones», κατέληξε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

