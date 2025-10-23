Η ΕΕ μεταθέτει για τον Δεκέμβριο τη συμφωνία για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία υπέρ της Ουκρανίας

Οι 26 ηγέτες της ΕΕ, πλην της Ουγγαρίας, υιοθέτησαν τα συμπεράσματά τους για την Ουκρανία, δεσμευόμενοι να αντιμετωπίσουν τις «πιεστικές» οικονομικές ανάγκες της το 2026 και 2027, ανακοίνωσε αξιωματούχος της ΕΕ.

«Σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα: Η ΕΕ είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει τις πιεστικές χρηματοοικονομικές ανάγκες της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης στις στρατιωτικές και αμυντικές της προσπάθειες», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα στο «Χ».

Συγκεκριμένα, η παράγραφος για την κάλυψη των χρηματοοικονομικών αναγκών της Ουκρανίας, έπειτα από αρκετές ώρες διαβουλεύσεων, διαμορφώθηκε ως εξής στο τελικό κείμενο συμπερασμάτων:

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεσμεύεται να αντιμετωπίσει τις πιεστικές οικονομικές ανάγκες της Ουκρανίας για την περίοδο 2026-2027, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών και αμυντικών προσπαθειών της. Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει, το συντομότερο δυνατό, επιλογές για οικονομική στήριξη βάσει αξιολόγησης των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας και καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προχωρήσουν τις εργασίες, προκειμένου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να επανέλθει σε αυτό το ζήτημα στην επόμενη συνεδρίασή του. Με την επιφύλαξη του δικαίου της ΕΕ, τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας θα πρέπει να παραμείνουν παγωμένα έως ότου η Ρωσία σταματήσει τον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας και την αποζημιώσει για τις ζημίες που προκλήθηκαν από τον πόλεμό της».

Η παράγραφος αυτή διατυπώνεται σκόπιμα με πολύ γενικούς όρους για να ληφθούν υπόψη οι έντονες επιφυλάξεις του Βελγίου σχετικά με το θέμα.

Το Βέλγιο, που φιλοξενεί το μεγαλύτερο μέρος αυτών των περιουσιακών στοιχείων, προέβαλε αντιστάσεις, εκφράζοντας φόβους για νομικά και οικονομικά αντίποινα από τη Μόσχα. Ζήτησε, δε, να μοιραστεί το ρίσκο και με άλλες χώρες-μέλη, σύμφωνα με πληροφορίες του Politico.

Ύστερα από παρατεταμένες και περίπλοκες διαπραγματεύσεις, ο πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βέβερ συμφώνησε τελικά σε συμβιβαστική διατύπωση, η οποία μεταθέτει τη λήψη απόφασης για τον Δεκέμβριο.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε διαβεβαιώσει τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι τα κεφάλαια από το δάνειο θα προτιμηθεί να δαπανηθούν σε εγχώριες και ευρωπαϊκές βιομηχανίες, διατηρώντας ωστόσο το δικαίωμα να προμηθευτεί αμερικανικά προϊόντα αν κριθεί αναγκαίο.

Οι συζητήσεις για το κλίμα και την ανταγωνιστικότητα ολοκληρώθηκαν χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις ή διαφωνίες.

Λαγκάρντ: «Η χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων πρέπει να διαφυλάσσει τη σταθερότητα»

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής για το ευρώ με τους ηγέτες της ΕΕ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, όταν ρωτήθηκε για τη χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, επανέλαβε τη θέση της ΕΚΤ: τα πράγματα πρέπει να είναι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, να διατηρείται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ότι πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη. Αυτό έγινε σύμφωνα με «άτομα που γνωρίζουν τις συζητήσεις».

Όρμπαν για το Χ: «Η Ουγγαρία εμποδίζει τους πολεμοκάπηλους στις Βρυξέλλες»

«Οπότε, να 'μαστε εδώ: για άλλη μια φορά έχουμε δύο επιλογές. Ελευθερία ή δουλεία το '56, πόλεμος ή ειρήνη σήμερα. Δεν υπάρχει πουθενά να κρυφτούμε ή να υποχωρήσουμε. Ο πόλεμος προσπαθεί να μας στερήσει το μέλλον, αυτό είναι, είτε μας αρέσει είτε όχι. Η Ουγγαρία στέκεται εμπόδιο στους πολεμοκάπηλους στις Βρυξέλλες. Το '56 ήρθαν με τανκς, σήμερα με οικονομικές κυρώσεις». Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε αυτό στο X.