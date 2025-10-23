Ο Δένδιας συναντήθηκε με Χρυσοχοΐδη και Δούκα για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Διαδοχικές συναντήσεις με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα είχε το πρωί της Πέμπτης, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας. Μία ημέρα μετά την υπερψήφιση της επίμαχης τροπολογίας, αντικείμενο των συναντήσεων ήταν οι αρμοδιότητες που αφορούν την φροντίδα και την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Οι συζητήσεις είχαν διερευνητικό χαρακτήρα, με στόχο τον καθορισμό του πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, σύμφωνα με πληροφορίες.

Σε ό,τι αφορά τη συνάντηση με τον δήμαρχο Αθηναίων, Νίκος Δένδιας και Χάρης Δούκας συζήτησαν για τη φροντίδα και την ανάδειξη του ιστορικού χώρου, που μεταφέρθηκε πλέον στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Με άλλα λόγια η ομαλή μετάβαση αρμοδιοτήτων και η διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας και εικόνας του εμβληματικού μνημείου, που αποτελεί σημείο υψηλού εθνικού και ιστορικού συμβολισμού στο κέντρο της Αθήνας.

Υπενθυμίζεται ότι το θέμα είχε αναδείξει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Βουλή, λίγο πριν από την ψήφιση της τροπολογίας, στρέφοντας τα βέλη του κατά του δημάρχου Αθηναίων.

