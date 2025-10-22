Μητσοτάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: «Ο Δένδιας δεν εξέφρασε καμία διαφωνία για τη διάταξη»

«Η Αριστερά οικειοποιήθηκε στο παρελθόν αυτούς τους χώρους, θεωρώντας ότι έχουν υπεροχή έναντι των νόμων του κράτους», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη – Τι είπε για την ακρίβεια και το ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου, ενώ, απάντησε και στα σχόλια των Κώστα Καραμανλή και Ευάγγελου Βενιζέλου – Το σχόλιο για τα ελληνοτουρκικά

Μητσοτάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: «Ο Δένδιας δεν εξέφρασε καμία διαφωνία για τη διάταξη»
Λίγες μόλις ώρες πριν από την ψήφιση της τροπολογίας για τις αλλαγές στον Άγνωστο Στρατιώτη, ο Έλληνας πρωθυπουργός, με συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ 100,3 και τον Άρη Πορτοσάλτε, ξεκαθάρισε ότι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας δεν εξέφρασε καμία διαφωνία για τη διάταξη.

«Φέραμε στη Βουλή μία ρύθμιση που εμπεδώνει την κανονικότητα και το προφανές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον απόηχο της ψήφισης της διάταξης για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Ξεκαθάρισε ακόμη ότι τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών δεν θα σβηστούν από τον περίβολο του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη αλλά δεν θα επιτρέπεται να γράψει κανείς ξανά ονόματα.

Ακόμη, ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και διαμήνυσε ότι «δεν θα γίνει καμία αλλαγή του εκλογικού νόμου».

Τι είπε για τον Άγνωστο Στρατιώτη και τον Νίκο Δένδια

«Να απαντήσω επί της ουσίας του ερωτήματος: Πρέπει να σταθούμε στο αυτονόητο της διάταξης, την ανάγκη μίας συμφωνίας για τη συλλογική προστασία ενός χώρου εθνικής μνήμης. Αυτό δεν καταφέραμε να το πετύχουμε και φέραμε στη Βουλή μία ρύθμιση που εμπεδώνει την κανονικότητα και το προφανές», ανέφερε αρχικά, σε σημερινή (22/10) συνέντευξη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Όσον αφορά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, σχολίασε πως «αυτή είναι μία προσπάθεια ακτιβισμού, από συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους. Η Αριστερά οικειοποιήθηκε στο παρελθόν αυτούς τους χώρους, θεωρώντας ότι έχουν υπεροχή έναντι των νόμων του κράτους».

Σε ερώτημα εάν εφαρμοστεί η διάταξη, υπογράμμισε ότι «υποχρέωση του υπουργείου και αυτό που αναμένω, είναι να έρθει σύντομα με μία πρόταση ανάδειξης του Μνημείου, που μπορεί να είναι και μία ευκαιρία ευρύτερης συνεννόησης. Δεν θα σφήσουμε τα ονόματα, αλλά από εδώ και στο εξής κανένας δεν θα μπορέσει να ξαναγράψει τα ονόματα στο Μνημείο ή να το καταλάβει».

«Περνώντας από το Σύνταγμα και βλέποντας αυτήν την ιστορική στιγμή, την αλλαγή της Φρουράς, δεν νομίζω ότι μας αρέσει η εικόνα. Συμφωνεί η σιωπηλή πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Το συζητήσαμε το θέμα και έχει λήξει, επικοινώνησα ο ίδιος με τον κ. Δένδια. Δεν εξέφρασε καμία απολύτως διαφωνία για το περιεχόμενο της διάταξης. Θα τη συνυπογράψει», σημείωσε ακόμη.

«Υποχρέωσή μου είναι, όταν βρισκόμαστε μπροστά σε ένα δύσκολο θέμα, να βρούμε μία λύση που δεν διχάζει την κοινωνία. Από την Αριστερά, δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Η Δεξιά και η Ακροδεξιά; Πού ήταν ο κ. Βελόπουλος χτες (21/10); Δεν μπορούσε να συντηρήσει τη θεωρία του ξυλολίου», προσέθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Το ΠΑΣΟΚ καταλήγει να γίνεται ουρά της και παρακολούθημα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Όμως, αυτό το ζήτημα αφορά το ίδιο το κόμμα, δεν μπορώ να σχολιάζω εγώ», επιπλέον ο πρωθυπουργός.

Σε ένα πολιτικό σχόλιο, εκτίμησε ότι «ποτέ στην πολιτική δεν μπορείς να είσαι αρεστός σε όλους. Δεν είναι εύκολο και για εμένα να γνωρίζω ότι αποτελώ το αλεξικέραυνο καθενός που κατηγορεί την κυβέρνηση».

«Δεν θα έχουμε πρόωρες εκλογές – Δεν συζητώ αλλαγή του εκλογικού νόμου»

Στη συνέχεια, απέκλεισε το ενδεχόμενο να διεξαχθούν πρόωρες εκλογές.

«Δεν θα χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο, αλλά δεν κάνω και πίσω μπροστά σε επιλογές, για τις οποίες μας εμπιστεύτηκε ο ελληνικός λαός. Αν κάνω κάποιο λάθος, θα το αναγνωρίσω και ακούω πάντα με προσοχή τους πολιτικούς μου αντιπάλους», προσέθεσε.

Επιπλέον, επανέλαβε ότι δεν υπάρχουν συζητήσεις για αλλαγή του εκλογικού νόμου. «Στις εκλογές του 2023, περάσαμε μέσα από τη βάσανο των διπλών εκλογών. Δεν συζητώ αλλαγή του εκλογικού νόμου».

Απαντώντας έμμεσα στον πρώην υπουργό, Ευάγγελο Βενιζέλο, τόνισε ότι «ακούω διάφορους, σοβαρούς κατά τεκμήριο, να λένε ότι η χώρα έχει πρόβλημα κυβερνησιμότητας. Όχι, η αντιπολίτευση έχει πρόβλημα διακυβερνησιμότητας. Μια χαρά κυβερνά η κυβέρνηση. Αν ο κ. Βενιζέλος έχει τη δυνατότητα να προβλέψει το εκλογικό αποτέλεσμα μετά τις εκλογές του 2027, έχει το δικαίωμα να το κάνει. Αν πιστεύει ότι υπάρχει ανάγκη αλλαγής του εκλογικού νόμου, γιατί δεν βγαίνει να το πει; Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και επιδιώκουμε αυτοδυναμία στην πρώτη κάλπη».

Ενώ, απάντησε έμμεσα και στον πρώην πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή, για τα σχόλια περί απονομιμοποιημένης κυβέρνησης, λέγοντας ότι «είμαστε μπροστά με υπερδιπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο κόμμα. Η κυβέρνηση έχει κανένα πρόβλημα να κυβερνήσει ή να περάσει κάποιο νομοσχέδιο; Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, δεν υπάρχει σενάριο διπλών εκλογών για τη Νέα Δημοκρατία.

«Υπάρχει ζήτημα με τη Δικαιοσύνη, αλλά αυτό αφορά την καθυστέρηση απονομής της. Ο πολίτης θέλει να βρει γρήγορα το δίκιο του. Η Δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και όσοι λένε το αντίθετο, το κάνουν για πολιτικούς λόγους. Ξέρω ότι με αποκαλούν δολοφόνο. Τα ακούμε όλα αυτά, δεν μπορώ να βάλω φίμωτρο στον οποιονδήποτε αλλά μπορώ να αναδείξω με νηφάλιο τρόπο ότι αυτό είναι κατακερματισμός της Δημοκρατίας μας», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα εξαιρετικά δυσεπίλυτο πρόβλημα»

«Ο γόρδιος δεσμός κόπηκε με τη μεταφορά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Γίνονται πληρωμές, αλλά ζητώ κατανόηση. Δεν θα κάνω πίσω ούτε πόντο, χωρίς να σκεφτώ το πολιτικό κόστος. Ο πρωτογενής τομέας δεν έχει μέλλον στη χώρα μας, αν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας δεν πάρουν τα χρήματα που πρέπει», σχολίασε ο κ. Μητσοτάκης για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Θα εισηγηθώ αλλαγή του άρθρου 86, ώστε η Βουλή να μην κάνει τον εισαγγελέα, είναι επιβεβλημένη η αλλαγή», είπε αμέσως μετά.

