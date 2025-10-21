Μητσοτάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: «Ιερός χώρος που ανήκει σε όλους και όχι σε όσους φωνάζουν»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την διάρκεια της ομιλίας του στην Βουλή

Εν μέσω αντιδράσεων ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η τροπολογία για την προστασία της ακεραιότητας και τη φροντίδα του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγησε τους λόγους για τους οποίους η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει στην ψήφισή της.

«Είναι ιερός χώρος που δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση, κανένα κόμμα, καμία οργάνωση, κανένα πρόσωπο – τόπος συνύπαρξης και μνήμης εκείνων που έπεσαν για την πατρίδα.

Ο χαρακτήρας του μνημείου πρέπει να διατηρηθεί. Μιλάμε για τον ορισμό ενός χώρου συνύπαρξης και όχι αντιπαλότητας. Σε αυτό τον ξεχωριστό χώρο δεν θα επιτρέπονται συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις ούτε θα γίνονται ανεκτές φθορές.

Σταδιακά ο χώρος μετατράπηκε σε σκηνικό για κάθε είδους διαμαρτυρίας.

Το μνημείο περνά στο ΥΕΘΑ όπου πρέπει να ανήκει ένα κενοτάφιο για τον ανώνυμο μαχητή που έπεσε για την ελευθερία. Το ΥΕΘΑ θα μεριμνά για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του, ενώ η Αστυνομία για την προστασία του.

Ο ιστορικός χώρος που θα αποσυνδεθεί από την πλατεία Συντάγματος όπου επιτρέπονται ελεύθερα οι συναθροίσεις.

Η ενότητα οφείλει να προηγείται των κραυγών. Οι ιεροί τόποι ανήκουν σε όλους και όχι σε όσους φωνάζουν ή απειλούν περισσότερο. Η δημοκρατία και ο πατριωτισμός δεν απειλούνται όταν υπερασπίζονται τα σύμβολά τους, υπονομεύονται όμως όταν τα εγκαταλείπουν», συμπλήρωσε.

Το Μνημείο δεν είναι ταμπλό για ανάρτηση αιτημάτων όσο σεβαστά κι αν είναι αυτά, αλλά κενοτάφιο για τους άγνωστους Ήρωες

Υπάρχουν χώροι που πρέπει να προστατεύονται με ειδικό καθεστώς».

Αναφερόμενος ο πρωθυπουργός στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών δήλωσε ότι η δικαιοσύνη θα αποδοθεί μέσα από την δίκη. «Κανείς δεν μπορεί να αντιληφθεί τη θλίψη και την οργή σας. Οι ακτιβισμοί σε ιερό σημείο δεν υπηρετούν τα αιτήματά σας, τα οποία και έχουν γίνει δεκτά. Η κυβέρνηση συμπάσχει με κάθε γονιό αλλά σέβεται ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Τα αιτήματα έγιναν δεκτά, οι εκταφές έγιναν; Αναλογιστείτε αν κάποιοι αδίστακτοι πολιτικοί οικειοποιούνται το πένθος σας και παίζουν κομματικά παιχνίδια στις πλάτες σας, φορώντας τη μάσκα της αλληλεγγύης».

«Οι οπαδοί των ξυλολίων θέλουν να αναστήσουν τις θεωρίες τους. Θεωρούν ιδιοκτησία τους τον δημόσιο χώρο».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος προς τους Ανδρουλάκη και Φάμελλο, σχολιάζοντας ότι κοιτούν τα κινητά τους, ανέφερε ότι υπάρχει μνημείο για τα θύματα των Τεμπών.

«Όσοι διαφωνούν με αυτή την τροπολογία να αφουγκραστούν τους πολίτες. Τα μνημεία πρέπει να φυλάσσονται. Μια κοινωνία πρέπει να ζει με κανόνες. Είναι μια αντιπαλότητα χωρίς ουσία.

Τεχνητή απόπειρα διχασμού η δήθεν διαφορά για τα ονόματα των θυμάτων στο μνημείο. Είχα υποκλιθεί μπροστά τους.

Αλίμονο αν η μνήμη κρατούσε όσο η μπογιά ενός σπρέι.

Η πολιτεία στάθηκε στο πλευρό των συγγενών παρά τη λυσσαλέα προσπάθεια κάποιων να καθυστερήσει η έναρξη της δίκης για να κάνουν σπέκουλα.

Είναι ακατανόητη η στάση ενός τμήματος της αντιπολίτευσης.

Αναρωτιέμαι γιατί δεν είναι εδώ ο κύριος Βελόπουλος. Οι ακραίοι υπερπατριώτες να μην θέλετε να προστατεύεται ένας ιερός χώρος. Τι θα πείτε στους ψηφοφόρους σας;

Απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη είπε: «Ακατανόητη η γραμμή του ΠΑΣΟΚ – αναθεωρείστε τη θέση σας και συνταχθείτε με την πλειονότητα των πολιτών. Λυπάμαι που δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε σε αυτή την αίθουσα. Να καταθέσετε μια εναλλακτική πρόταση».

Διαβάστε επίσης