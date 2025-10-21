Kαρυστιανού για Άγνωστο Στρατιώτη: «Από μνημείο μνήμης, μνημείο λήθης»

Ανάρτηση για την τροπολογία σχετικά με το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη - που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή - έκανε η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος του συλλόγου πληγέντων δυστυχήματος «Τέμπη 2023».

Στην αναρτησή της, η μητέρα της Μάρθης που χάθηκε στα Τέμπη, υποστηρίζει πώς «Σήμερα η κυβέρνηση ψηφίζει το Μνημείο του Άγνώστου Στρατιώτη από Μνημείο Μνήμης να μετατραπεί σε Μνημείο Λήθης. Έτσι, όλοι όσοι αγωνίζονται και πεθαίνουν για την πατρίδα και τις αξίες θα παραμένουν άγνωστοι για πάντα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Μαρία Καρυστιανού, της οποίας το όνομα ολοένα και περισσότερο εμπλέκεται σε πολιτικά σενάρια το τελευταίο διάστημα, εξαπολύει δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση, τονίζοντας πώς «αφού η Κυβέρνηση σκότωσε τα παιδιά μας και μπάζωσε τον Θεσμό της δικαιοσύνης, τώρα φιμώνει, ό,τι μπορεί να υπενθυμίσει τις δολοφονίες της».

