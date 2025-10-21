Χατζηδάκης: «Δεν επηρεάζεται η ελευθερία του συνέρχεσθαι, μιλάμε για τον χώρο μπροστά στο Μνημείο»

Την έκπληξη του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, προκάλεσε η αίτηση αντισυνταγματικότητας της αντιπολίτευσης για την τροπολογία αναφορικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

«Με αφήνει κατάπληκτο, με ποιο σκεπτικό το κάνουν. Υποθέτω ότι είναι γύρω από την ελευθερία του συνέρχεσθαι. Μα, δεν επηρεάζεται καθόλου. Μιλάμε μόνο για τον χώρο μπροστά στο Μνημείο. Ας σκεφτούμε με όρους κοινής λογικής. Όλοι είμαστε Έλληνες, έχουμε προγόνους. Πολλοί δικοί μας έλαβαν μέρος σε πολέμους, ο δικός μου πατέρας τραυματίστηκε στην Αλβανία, στο ελληνοϊταλικό μέτωπο. Πρέπει όλες οι κινητοποιήσεις και οι διαμαρτυρίες να γίνονται πάνω στο Μνημείο; Ας γίνουν μερικά μέτρα παραπίσω», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, μιλώντας σήμερα στον ΣΚΑΪ.

Για το σκάνδαλο του ΟΚΕΠΕΠΕ, επεσήμανε πως «δεν τα καταφέραμε και τώρα, τρέχουμε να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα», ενώ, για την κρίση στον πρωτογενή τομέα λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, προανήγγειλε πως «αν το πρόβλημα εξελιχθεί άσχημα, η Πολιτεία είναι εδώ ώστε να δώσει ενισχύσεις».