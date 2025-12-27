Greek Basketball League: Η ΑΕΚ πήρε το μεγάλο ματς με τον Άρη – Νίκη της Μυκόνου επί του Κολοσσού

Η 12η αγωνιστική της Greek Basketball League, βρήκε την ΑΕΚ να παίρνει μεγάλη νίκη στο σημαντικό ματς κόντρα στον Άρη. Η Ένωση επιβλήθηκε στο τέλος 82-76. Διατηρούσε το προβάδισμα σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αλλά οι Θεσσαλονικείς επανήλθαν και πέρασαν μπροστά στο τέταρτο δεκάλεπτο.

Οι γηπεδούχοι ήταν πιο ψύχραιμοι στην τελική ευθεία κι έτσι έφτασαν στο αποτέλεσμα που ήθελαν. Ο Κατσίβελης είχε 17 πόντους, ο Γκρέι ακολούθησε με 15, ενώ ο Σίλβα πρόσθεσε 14. Για τους ηττημένους, Τζόουνς με 19, Νουά με 17 και Κουλμπόκα με 15 ήταν οι κορυφαίοι.

Η ΑΕΚ ανέβηκε στο 7-4 με τη νίκη της, με τον Άρη να υποχωρεί στο 5-6.

Τα δεκάλεπτα: 18-18, 37-36, 62-60, 82-76

Δείτε τα στατιστικά της αναμέτρησης.

Κολοσσός Ρόδου – Μύκονος 83-97

Εύκολο απόγευμα είχε η Μύκονος στη Ρόδο κόντρα στον Κολοσσό. Στη «μάχη» των νησιών, οι φιλοξενούμενοι ήταν εντυπωσιακοί και έφυγαν θριαμβευτές με 97-83. Η Μύκονος έχει ρεκόρ 5-6 και ο Κολοσσός υποχώρησε στο 2-10.

Ο Ρέι ήταν ο κορυφαίος των νικητών με 23 πόντους. Ο Χέσον έβαλε 19. Για τους ηττημένους, ο Μακ είχε 17 πόντους και ο Γκούντελοκ 18.

Τα δεκάλεπτα: 19-30, 37-54, 66-68, 83-97

Δείτε τα στατιστικά της αναμέτρησης.