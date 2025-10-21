Βουλή - Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη: Με ενστάσεις αντισυνταγματικότητας ξεκίνησε η συζήτηση

Θυελλώδης αναμένεται η συνεδρίαση της Ολομέλειας που θα κληθεί να ψηφίσει επί της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Αντώνης Ρηγόπουλος

Βουλή - Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη: Με ενστάσεις αντισυνταγματικότητας ξεκίνησε η συζήτηση

Στιγμιότυπο από το σημείο που είναι γραμμένα τα ονόματα των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025. 

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με μπαράζ ενστάσεων αντισυνταγματικότητας και καλέσματα προς την κυβέρνηση να αποσύρει την τροπολογία για τις συγκεντρώσεις στον χώρο μπροστά από τη Βουλή και το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης η συνεδρίαση της Ολομέλειας που το απόγευμα θα κληθεί να ψηφίσει επί της πολυσυζητημένης τροπολογίας της κυβέρνησης.

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας και ΝΕΑΡ ανακοίνωσαν μέσω των κοινοβουλευτικών τους εκπροσώπων ότι θα καταθέσουν ενστάσεις αντισυνταγματικότητας, ενώ κατά της τροπολογίας τοποθετήθηκαν ΚΚΕ και Νίκη.

Συγκεκριμένα, με παρέμβαση του στην αρχή της συζήτησης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης έσπευσε να στηλιτεύσει το γεγονός ότι στα υπουργικά έδρανα δεν έδωσε το «παρών» ούτε ο υπουργός, ούτε οι υφυπουργοί Εθνικής Άμυνας και ανακοίνωσε ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει ένσταση αντισυνταγματικότητας κατά της τροπολογίας που αφορά τις συγκεντρώσεις μπροστά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, είπε ότι η τροπολογία είναι καταφανώς αντισυνταγματική, αφού - όπως τόνισε - παραβιάζει το άρθρο 11 για την ελευθερία της συνάθροισης και το 25 για την αρχή της αναλογικότητας, ενώ υπενθύμισε ότι ήδη υπάρχει νομοθεσία που αφορά περιπτώσεις που δεν σέβονται το μνημείο. Τόνισε δε ότι είναι αδιανόητη η προσπάθεια αποσύνδεσης της τροπολογίας από την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι που έγινε στον χώρο μπροστά από τη Βουλή.

Καταγγελτικός κατά της τροπολογίας ήταν και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, ο οποίος ζήτησε από την κυβέρνηση να την αποσύρει, προειδοποιώντας ότι η τύχη της θα είναι «να μείνει στα χαρτιά όπως συνέβη και με άλλες αντίστοιχες, όπως για παράδειγμα με την πανεπιστημιακή αστυνομία».

Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Έλενα Καραγεωργοπούλου, ανακοίνωσε ότι και το δικό της κόμμα θα καταθέσει ένσταση αντισυνταγματικότητας, την οποία θα αναλύσει η πρόεδρος του κόμματος στη συνέχεια της συνεδρίασης.

«Η κυβέρνηση θέλει να εξαφανίσει τα Τέμπη από τον δημόσιο χώρο», είπε από την πλευρά της η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου. «Η κυβέρνηση προσπαθεί να ελέγξει την έννοια του δημόσιου χώρου», τόνισε η κυρία Αναγνωστοπούλου και τη χαρακτήρισε «διχαστική». Η Νέα Αριστερά θα καταθέσει επίσης ένσταση αντισυνταγματικότητας.

Την απόσυρση της τροπολογίας ζήτησε εκ μέρους της Νίκης ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Σπύρος Τσιρώνης, χαρακτηρίζοντας την κυβέρνηση «την πιο διχαστική που έχει περάσει». «Καταφέρατε με μια τροπολογία να μην σέβεστε δύο κατηγορίες νεκρών: τους πεσόντες υπέρ του Έθνους και τους νεκρούς της τραγωδίας των Τεμπών», κατέληξε.

Αναλυτικά η τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Η τροπολογία περιλαμβάνει ένα άρθρο με τέσσερις παραγράφους και έχει τίτλο: «Προστασία ακεραιότητας και κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη»

1. Στον χώρο μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας έναντι της Πλατείας Συντάγματος στην Αθήνα, με στοιχεία A, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Α όπως εμφαίνεται στο διάγραμμα κλίμακας 1:500 του Παραρτήματος του παρόντος, ως χώρο ιδιαίτερης ιστορικής και εθνικής σημασίας, και για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου απαγορεύονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος:

agnwstos-stratiwths.jpg

α) Η χρήση ή κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του,

β) η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου,

γ) η πραγματοποίηση της οποιοσδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης υπό την έννοια της περ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4703/2020 (Α' 131), συμπεριλαμβανομένων και της αυθόρμητης και της έκτακτης υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης υπό την έννοια των περ. 4 και 5 του ανωτέρω άρθρου 2.

2. Όσοι παραβιάζουν την παρ. 1 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους ή με χρηματική ποινή, εφόσον δεν τιμωρούνται βαρύτερα από άλλη διάταξη.

3. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του Μνημείου και του χώρου της παρ. 1, είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω ανάθεσης σχετικών συμβάσεων.

4. Για την τήρηση της δημόσιας τάξης, συμπεριλαμβανόμενης της παραβίασης της παρ. 1, αρμόδια είναι η Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Μαρινάκης: «Οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται – Δεν θα κάνουμε a priori επιθετική ενέργεια»

Μαρινάκης: «Οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται – Δεν θα κάνουμε a priori επιθετική ενέργεια»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σήμερα (20/10) σε ερώτηση για το αν θα σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών από το Σύνταγμα, μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, τόνισε ότι «όλα αυτά έχουν απαντηθεί και από εμένα και από διάφορα κυβερνητικά στελέχη».

Η πολυσυζητημένη τροπολογία που αφορά το Μνημείο, αναμένεται να κατατεθεί σήμερα το απόγευμα στη Βουλή και να τεθεί προς ψήφιση αύριο, κάτι που επιβεβαίωσε και ο κ. Μαρινάκης.

«Πολύ σύντομα, μέσα στην ημέρα, νομίζω ότι θα κατατεθεί η τροπολογία. Αύριο (20/10) θα υποστηριχθεί στη Βουλή, θα βγει και το σχετικό πρόγραμμα. Ως προς τα ονόματα, έχω επίσης απαντήσει πως για να μην κάνουμε τη χάρη στους γνωστούς – αγνώστους του πολιτικού συστήματος, δεν θα κάνουμε a priori επιθετική ενέργεια», επεσήμανε ακόμη.

«Γιατί ο στόχος δεν είναι διχαστικός, ο στόχος είναι ο σεβασμός. Από τη στιγμή που η τροπολογία αυτή ψηφιστεί θα αποτελεί νόμο του κράτους και η εφαρμογή του νόμου δεν είναι α λα καρτ, οφείλει το κράτος διά των αρμοδίων αρχών να εφαρμόζει τον νόμο. Άρα, ό,τι λέει η συγκεκριμένη διάταξη, την οποία θα την μάθετε σήμερα, θα είναι άμεσα εφαρμοστέα από τις αρμόδιες αρχές», προσέθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:14ΚΟΣΜΟΣ

Σουδάν: Επίθεση με drones κατά του κεντρικού αεροδρομίου της χώρας - Μία ημέρα πριν την επαναλειτουργία του

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην ελληνική ροκ σκηνή: Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Ψωμόπουλος

12:01ΕΘΝΙΚΑ

Γιατί οι Τούρκοι απαγόρευσαν την είσοδο στον δημοσιογράφο Νίκο Ασλανίδη: Η άρνηση της Γενοκτονίας και η «εκδίκηση» του DNA - Τι λέει ο ίδιος στο Newsbomb

11:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: «Μην με ρωτάτε για τον Τσίπρα, θα αποχωρήσω» - Η... μπηχτή για την Κωνσταντοπούλου

11:59LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Πέφτουν κορμιά» στη βραδινή ζώνη

11:58ΚΟΣΜΟΣ

«Σύμφωνοι» με τη θέση Τραμπ για Ουκρανία οι Ευρωπαίοι: Υποστηρίζουν το πάγωμα της σημερινής γραμμής του μετώπου

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Ο καγκελάριος Μερτς υπερασπίζεται την έκκλησή του για μαζικές απελάσεις: «Ρωτήστε τις κόρες σας»

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα είναι το κελί του Νικολά Σαρκοζί στις φυλακές La Santé του Παρισιού

11:50ΠΟΛΤΟΣ

Άγνωστος Στρατιώτης

11:48ΕΛΛΑΔΑ

«Απαγορεύονται οι πεθερές»: Η… κουζουλή αγγελία για σπίτι στα Χανιά

11:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης για ευλογιά αιγοπροβάτων: «Αν το πρόβλημα εξελιχθεί άσχημα, η Πολιτεία θα δώσει ενισχύσεις»

11:46ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το τρομακτικό ατύχημα του Στράτου Σταματάκη στην ανάβαση Βραχασίου και το μήνυμά του – Βίντεο

11:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης στους «Financial Times»: Η πράσινη μετάβαση δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός, να γίνει με κανόνες και σεβασμό στην κοινωνική συνοχή

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Η παγκόσμια μαύρη αγορά έργων Τέχνης και κοσμημάτων - Από τους «Ροζ Πάνθηρες» στους τολμηρούς «ερασιτέχνες» του Λούβρου

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Γυναίκα έβαλε φωτιά στο διαμέρισμά της ενώ προσπαθούσε να σκοτώσει μια κατσαρίδα - Γειτόνισσά της έπεσε από τον πέμπτο

11:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι διαιτητές που σφυρίζουν Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ σε Europa και Conference League

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Σμαραγδής: Ο Ιωάννης Καποδίστριας θα ανακηρυχθεί Άγιος

11:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός για τον ξυλοδαρμό της πρώην συντρόφου του - Του αφαίρεσαν το όπλο

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβακία: Ένοχος για τρομοκρατία κρίθηκε ο δράστης που πυροβόλησε τον πρωθυπουργό Φίτσο - Καταδικάστηκε σε 21 χρόνια κάθειρξης

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Νικολά Σαρκοζί: Πώς υποδέχτηκαν στις φυλακές οι κρατούμενοι τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός για τον ξυλοδαρμό της πρώην συντρόφου του - Του αφαίρεσαν το όπλο

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νικολά Σαρκοζί στη φυλακή: Το αποχαιρετιστήριο φιλί στη Μπρούνι και η συμπαράσταση του κόσμου

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα είναι το κελί του Νικολά Σαρκοζί στις φυλακές La Santé του Παρισιού

10:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με βροχές την 28η Οκτωβρίου - Πού αναμένονται μπόρες στην παρέλαση

08:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι τι ώρα θα έχουμε κακοκαιρία στην Αττική - Πότε έρχεται το νέο κύμα βροχών

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Ταχτσής: Η ανεξιχνίαστη δολοφονία - Μια υπόθεση που «στοιχειώνει» μέχρι σήμερα

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο δολοφόνος του Τζον Λένον αποκαλύπτει μετά από 45 χρόνια γιατί τον σκότωσε

10:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Περιστέρι: Παραδόθηκε ο δράστης της δολοφονίας του 37χρονου Βούλγαρου

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Μπαράζ ενστάσεων αντισυνταγματικότητας από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση, ΝΕΑΡ στη συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη

12:01ΕΘΝΙΚΑ

Γιατί οι Τούρκοι απαγόρευσαν την είσοδο στον δημοσιογράφο Νίκο Ασλανίδη: Η άρνηση της Γενοκτονίας και η «εκδίκηση» του DNA - Τι λέει ο ίδιος στο Newsbomb

10:30ΚΟΣΜΟΣ

«Η μάνα σου»: Η απίστευτη απάντηση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου σε ερώτηση δημοσιογράφου

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Γιατί η αστυνομία μπορεί να συλλάβει τους κλέφτες, αλλά δεν θα βρει ποτέ τα λάφυρα - Οι «Πουαρό» που δίνουν μάχη με τον χρόνο

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: Βίντεο ντοκουμέντο από τη φονική παράσυρση 85χρονης - «Ούτε φρενάρισμα δεν ακούστηκε»

14:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε ξεκινάει το τρίτο κύμα κακοκαιρίας - Έρχεται θεαματική άνοδος της θερμοκρασίας

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Ανήλικη Ρομά έκλεβε κινητά στην πλατεία Αγίας Ειρήνης – Βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης

11:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: «Μην με ρωτάτε για τον Τσίπρα, θα αποχωρήσω» - Η... μπηχτή για την Κωνσταντοπούλου

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Τι ισχύει με τα ραντεβού

10:44LIFESTYLE

Μάιλι Σάιρους: Αγνώριστη, με νέο look στο εξώφυλλο της γαλλικής Vogue

10:48LIFESTYLE

Πρίγκιπας Άντριου: 22 χρόνια δεν πλήρωνε ενοίκιο για την έπαυλή του - Δεν μπορεί να του κάνει έξωση ο Κάρολος

11:59LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Πέφτουν κορμιά» στη βραδινή ζώνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ