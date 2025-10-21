Βουλή - Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη: Με ενστάσεις αντισυνταγματικότητας ξεκίνησε η συζήτηση

Στιγμιότυπο από το σημείο που είναι γραμμένα τα ονόματα των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025.

Με μπαράζ ενστάσεων αντισυνταγματικότητας και καλέσματα προς την κυβέρνηση να αποσύρει την τροπολογία για τις συγκεντρώσεις στον χώρο μπροστά από τη Βουλή και το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης η συνεδρίαση της Ολομέλειας που το απόγευμα θα κληθεί να ψηφίσει επί της πολυσυζητημένης τροπολογίας της κυβέρνησης.

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας και ΝΕΑΡ ανακοίνωσαν μέσω των κοινοβουλευτικών τους εκπροσώπων ότι θα καταθέσουν ενστάσεις αντισυνταγματικότητας, ενώ κατά της τροπολογίας τοποθετήθηκαν ΚΚΕ και Νίκη.

Συγκεκριμένα, με παρέμβαση του στην αρχή της συζήτησης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης έσπευσε να στηλιτεύσει το γεγονός ότι στα υπουργικά έδρανα δεν έδωσε το «παρών» ούτε ο υπουργός, ούτε οι υφυπουργοί Εθνικής Άμυνας και ανακοίνωσε ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει ένσταση αντισυνταγματικότητας κατά της τροπολογίας που αφορά τις συγκεντρώσεις μπροστά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, είπε ότι η τροπολογία είναι καταφανώς αντισυνταγματική, αφού - όπως τόνισε - παραβιάζει το άρθρο 11 για την ελευθερία της συνάθροισης και το 25 για την αρχή της αναλογικότητας, ενώ υπενθύμισε ότι ήδη υπάρχει νομοθεσία που αφορά περιπτώσεις που δεν σέβονται το μνημείο. Τόνισε δε ότι είναι αδιανόητη η προσπάθεια αποσύνδεσης της τροπολογίας από την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι που έγινε στον χώρο μπροστά από τη Βουλή.

Καταγγελτικός κατά της τροπολογίας ήταν και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, ο οποίος ζήτησε από την κυβέρνηση να την αποσύρει, προειδοποιώντας ότι η τύχη της θα είναι «να μείνει στα χαρτιά όπως συνέβη και με άλλες αντίστοιχες, όπως για παράδειγμα με την πανεπιστημιακή αστυνομία».

Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Έλενα Καραγεωργοπούλου, ανακοίνωσε ότι και το δικό της κόμμα θα καταθέσει ένσταση αντισυνταγματικότητας, την οποία θα αναλύσει η πρόεδρος του κόμματος στη συνέχεια της συνεδρίασης.

«Η κυβέρνηση θέλει να εξαφανίσει τα Τέμπη από τον δημόσιο χώρο», είπε από την πλευρά της η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου. «Η κυβέρνηση προσπαθεί να ελέγξει την έννοια του δημόσιου χώρου», τόνισε η κυρία Αναγνωστοπούλου και τη χαρακτήρισε «διχαστική». Η Νέα Αριστερά θα καταθέσει επίσης ένσταση αντισυνταγματικότητας.

Την απόσυρση της τροπολογίας ζήτησε εκ μέρους της Νίκης ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Σπύρος Τσιρώνης, χαρακτηρίζοντας την κυβέρνηση «την πιο διχαστική που έχει περάσει». «Καταφέρατε με μια τροπολογία να μην σέβεστε δύο κατηγορίες νεκρών: τους πεσόντες υπέρ του Έθνους και τους νεκρούς της τραγωδίας των Τεμπών», κατέληξε.

Αναλυτικά η τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Η τροπολογία περιλαμβάνει ένα άρθρο με τέσσερις παραγράφους και έχει τίτλο: «Προστασία ακεραιότητας και κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη»

1. Στον χώρο μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας έναντι της Πλατείας Συντάγματος στην Αθήνα, με στοιχεία A, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Α όπως εμφαίνεται στο διάγραμμα κλίμακας 1:500 του Παραρτήματος του παρόντος, ως χώρο ιδιαίτερης ιστορικής και εθνικής σημασίας, και για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου απαγορεύονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος:

α) Η χρήση ή κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του,

β) η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου,

γ) η πραγματοποίηση της οποιοσδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης υπό την έννοια της περ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4703/2020 (Α' 131), συμπεριλαμβανομένων και της αυθόρμητης και της έκτακτης υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης υπό την έννοια των περ. 4 και 5 του ανωτέρω άρθρου 2.

2. Όσοι παραβιάζουν την παρ. 1 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους ή με χρηματική ποινή, εφόσον δεν τιμωρούνται βαρύτερα από άλλη διάταξη.

3. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του Μνημείου και του χώρου της παρ. 1, είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω ανάθεσης σχετικών συμβάσεων.

4. Για την τήρηση της δημόσιας τάξης, συμπεριλαμβανόμενης της παραβίασης της παρ. 1, αρμόδια είναι η Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Μαρινάκης: «Οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται – Δεν θα κάνουμε a priori επιθετική ενέργεια»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σήμερα (20/10) σε ερώτηση για το αν θα σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών από το Σύνταγμα, μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, τόνισε ότι «όλα αυτά έχουν απαντηθεί και από εμένα και από διάφορα κυβερνητικά στελέχη».

Η πολυσυζητημένη τροπολογία που αφορά το Μνημείο, αναμένεται να κατατεθεί σήμερα το απόγευμα στη Βουλή και να τεθεί προς ψήφιση αύριο, κάτι που επιβεβαίωσε και ο κ. Μαρινάκης.

«Πολύ σύντομα, μέσα στην ημέρα, νομίζω ότι θα κατατεθεί η τροπολογία. Αύριο (20/10) θα υποστηριχθεί στη Βουλή, θα βγει και το σχετικό πρόγραμμα. Ως προς τα ονόματα, έχω επίσης απαντήσει πως για να μην κάνουμε τη χάρη στους γνωστούς – αγνώστους του πολιτικού συστήματος, δεν θα κάνουμε a priori επιθετική ενέργεια», επεσήμανε ακόμη.

«Γιατί ο στόχος δεν είναι διχαστικός, ο στόχος είναι ο σεβασμός. Από τη στιγμή που η τροπολογία αυτή ψηφιστεί θα αποτελεί νόμο του κράτους και η εφαρμογή του νόμου δεν είναι α λα καρτ, οφείλει το κράτος διά των αρμοδίων αρχών να εφαρμόζει τον νόμο. Άρα, ό,τι λέει η συγκεκριμένη διάταξη, την οποία θα την μάθετε σήμερα, θα είναι άμεσα εφαρμοστέα από τις αρμόδιες αρχές», προσέθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Διαβάστε επίσης