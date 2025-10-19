Συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τα Τέμπη: Ξαναγράφτηκαν με κόκκινη μπογιά τα ονόματα των θυμάτων
Συγγενείς των θυμάτων έγραψαν ξανά τα ονόματα των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, μπροστά από τη Βουλή
Συγκέντρωση στο Σύνταγμα ενάντια στα κυβερνητικά σχέδια για την αλλαγή καθεστώτος φύλαξης του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι.
Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, οι συγγενείς των θυμάτων έγραψαν ξανά με κόκκινη μπογιά τα ονόματα των ανθρώπων που χάθηκαν στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, μπροστά από το μνημείο.
Παρούσα στη συγκέντρωση, στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι και των άλλων συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, ήταν και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
