Θέσεις μάχης για τον Άγνωστο Στρατιώτη μέσα και έξω από τη Βουλή

Εκρηκτική αναμένεται η σημερινή ημέρα καθώς συζητιέται και ψηφίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η ιδιαιτέρως αμφιλεγόμενη τροπολογία της κυβέρνησης για τον Άγνωστο Στρατιώτη.



Η τροπολογία κατατέθηκε χθες έχοντας σημαντικές διαφορές από τα όσα είχαν αρχικά ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό, και προβλέπει η διαφύλαξη της δημόσιας τάξης να παραμένει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενώ η συντήρηση, η φροντίδα και η ανάδειξη του μνημείου να περάσει από το υπ. Πολιτισμού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ανοίγοντας μάλιστα τον δρόμο και για την ανάθεση αυτών των αρμοδιοτήτων σε ιδιωτικές εταιρείες. Σαφής αναφορά στον καθαρισμό του χώρου δεν υπάρχει, ενώ προβλέπονται ποινές φυλάκισης μέχρι ενός έτους ή χρηματική ποινή, από 300€ έως 40.000€ ανάλογα με το παράπτωμα όπως ορίζει ο ΠΚ.

Μάχη... κορυφής στη Βουλή

Στο Κοινοβούλιο όλοι είναι έτοιμοι για μια σκληρή μάχη σήμερα. Αν και η συζήτηση επισήμως διεξάγεται επί νομοσχεδίου του υπ. Μεταφορών, όλη η προσοχή αναμένεται να στραφεί στη συγκεκριμένη τροπολογία. Αυτό άλλωστε δείχνει και το γεγονός ότι την υπεράσπιση της τροπολογίας αναλαμβάνει, όχι ο αρμόδιος υπουργός, αλλά ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το γεγονός αυτό από μόνο του αναβαθμίζει το επίπεδο της συζήτησης, με αποτέλεσμα να αλλάζει το πρόγραμμά του και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος διακόπτει νωρίτερα από το προγραμματισμένο την περιοδεία του στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, προκειμένου να λάβει τον λόγο στη Βουλή. Αντίστοιχα, αναμένεται τον λόγο να λάβουν σχεδόν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί.



Σε κάθε περίπτωση, αυτό που δεν είναι γνωστό μέχρι αυτή τη στιγμή είναι το αν τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης θα παραμείνουν στην ψηφοφορία καταψηφίζοντας, ή αν θα αποχωρήσουν. Στον ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται πως και οι δύο επιλογές παραμένουν ανοιχτές, ενώ το ΠΑΣΟΚ κατευθύνεται προς την καταψήφιση της τροπολογίας.



Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι από χθες το βράδυ, στελέχη της η Ελληνικής Λύσης διαμηνύουν ότι το κόμμα θα καταψηφίσει, ωστόσο φαίνεται ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί σήμερα στη συνάντηση του προέδρου του κόμματος με την ΚΟ.

Σε θέσεις μάχης και «εκτός Βουλής»

Το Μαξίμου επιχειρεί με κάθε τρόπο να αποσυνδέσει τη συζήτηση για την τροπολογία του Αγνώστου Στρατιώτη, από την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και ευρύτερα με τον αγώνα των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών. Αυτή όμως η πρόθεση δε φαίνεται να πείθει τους συγγενείς.



Τις τελευταίες ημέρες, ο Πάνος Ρούτσι, επισκέπτεται σχεδόν κάθε βράδυ το αυτοσχέδιο μνημείο που έχει στηθεί μπροστά στη Βουλή, ενώ το βράδυ της Κυριακής, ο ίδιος και άλλοι συγγενείς ανανέωσαν το βάψιμο των ονομάτων των θυμάτων των Τεμπών. Η αυριανή ημέρα όμως αναμένεται διαφορετική.



Αφενός, ο σύλλογος «Μέχρι Τέλους», στον οποίο ανήκει και η πρωτοβουλία της παραμονής στο Σύνταγμα μέχρι να καταδικαστούν οι υπεύθυνοι, απευθύνει κάλεσμα για δυναμική συγκέντρωση την Τρίτη έξω από τη Βουλή, ενάντια στην κυβερνητική τροπολογία. Όπως τονίζει, «την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025, μέσα στη Βουλή θα ψηφίζουν την τροπολογία που θέλει να απαγορεύσει τις συγκεντρώσεις στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Εκείνη τη μέρα, εμείς θα βρισκόμαστε έξω από τη Βουλή, μπροστά στο ίδιο Μνημείο, για να διαδηλώσουμε ενάντια σε αυτή την προσπάθεια φίμωσης. Καλούμε φοιτητικούς συλλόγους, εργατικά σωματεία, συλλογικότητες γειτονιάς, κινήματα αλληλεγγύης και κάθε οργανωμένη δύναμη του αγώνα να είναι εκεί μαζί μας».



Αυτό το κάλεσμα, μαζί με την αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου πριν λίγες ημέρες ότι «από τη στιγμή της ψήφισης και μετά ούτε νέα σπρέι θα επιτρέπονται ούτε νέα πανό θα επιτρέπονται», δημιουργούν την αίσθηση ότι ενδεχομένως οι πρώτες συνέπειες του νομοσχεδίου θα ιδωθούν ήδη από τις πρώτες ώρες μετά την ψήφιση.

