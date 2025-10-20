Μαρινάκης: «Οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται – Δεν θα κάνουμε a priori επιθετική ενέργεια»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σήμερα (20/10) σε ερώτηση για το αν θα σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών από το Σύνταγμα, μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, τόνισε ότι «όλα αυτά έχουν απαντηθεί και από εμένα και από διάφορα κυβερνητικά στελέχη».

Η πολυσυζητημένη τροπολογία που αφορά το Μνημείο, αναμένεται να κατατεθεί σήμερα το απόγευμα στη Βουλή και να τεθεί προς ψήφιση αύριο, κάτι που επιβεβαίωσε και ο κ. Μαρινάκης.

«Πολύ σύντομα, μέσα στην ημέρα, νομίζω ότι θα κατατεθεί η τροπολογία. Αύριο (20/10) θα υποστηριχθεί στη Βουλή, θα βγει και το σχετικό πρόγραμμα. Ως προς τα ονόματα, έχω επίσης απαντήσει πως για να μην κάνουμε τη χάρη στους γνωστούς – αγνώστους του πολιτικού συστήματος, δεν θα κάνουμε a priori επιθετική ενέργεια», επεσήμανε ακόμη.

«Γιατί ο στόχος δεν είναι διχαστικός, ο στόχος είναι ο σεβασμός. Από τη στιγμή που η τροπολογία αυτή ψηφιστεί θα αποτελεί νόμο του κράτους και η εφαρμογή του νόμου δεν είναι α λα καρτ, οφείλει το κράτος διά των αρμοδίων αρχών να εφαρμόζει τον νόμο. Άρα, ό,τι λέει η συγκεκριμένη διάταξη, την οποία θα την μάθετε σήμερα, θα είναι άμεσα εφαρμοστέα από τις αρμόδιες αρχές», προσέθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Διαβάστε επίσης