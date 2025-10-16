Κυβέρνηση για Άγνωστο Στρατιώτη: Δεν σβήνουμε τα ονόματα, αλλά τέλος στις διαμαρτυρίες στο μνημείο

Λουλούδια και άλλα αντικείμενα, που αφήνει ο κόσμος στο σημείο που είναι γραμμένα τα ονόματα των θυμάτων της σύγκρουσης των αμαξοστοιχιών στα Τέμπη, μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στην Αθήνα

Αποφασισμένη να ξεκαθαρίσει το τοπίο με την προστασία του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη εμφανίζεται η κυβέρνηση χωρίς ωστόσο να επιθυμεί περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης

Όπως διαμηνύει το Μέγαρο Μαξίμου η τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη θα προχωρήσει κανονικά.

Όπως χαρακτηριστικά λένε γαλάζια στελέχη «η κυβέρνηση εναρμονίζεται με αυτονόητα αιτήματα της κοινωνίας, της συντριπτικής πλειονότητας των πολιτών, που δεν είναι ούτε ακροδεξιοί, ούτε ακραίοι εν γένει και λένε: επιτέλους, και αργήσατε».

Μάλιστα από την κυβέρνηση επιτίθενται και στην αντιπολίτευση κατηγορώντας την ότι είναι αντίθετη με αυτό το οποίο λέει ολόκληρη η κοινωνία.

«Χαρακτηρίζουν ακροδεξιούς τους συμπολίτες μας που θέλουν το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ένα κενοτάφιο απόδοσης τιμών σε όσους έχασαν τη ζωή τους, για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι, να είναι μόνο γι’ αυτόν το σκοπό» και τονίζουν ότι με αυτό τον τρόπο διχάζουν την κοινωνία.

Τι ορίζει η τροπολογία

Από το περιβάλλον της Ηρώδου Αττικού 19 υπογραμμίζουν ότι με την τροπολογία η οποία θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα θα συμβούν τα εξής:

*Τη συντήρηση, τη φύλαξη και την ανάδειξη του Μνημείου θα την έχει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

*Την επιβολή της τάξης όπως σε όλη την ελληνική επικράτεια θα την έχει η Ελληνική Αστυνομία, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Πρακτικά δηλαδή δεν αλλάζει τίποτα σε επίπεδο δημόσιας τάξης.

*Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη θα είναι μόνο για την τιμή των νεκρών. Για τίποτε άλλο. Καμία εκδήλωση διαμαρτυρίας, καμία πορεία, τίποτα.

Τι ισχύει σε αντίστοιχα μνημεία σε άλλες χώρες

Παραθέτουν μάλιστα και συγκεκριμένα παραδείγματα μνημείων στον κόσμο όπου απαγορεύονται οι διαδηλώσεις:

1) Η Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι. Από το 1923 απαγορεύεται η οποιαδήποτε πολιτική ή οποιαδήποτε άλλη διαδήλωση

2) Altare della Patria, στην Ρώμη. Φυλάσσεται 24 ώρες το 24ωρο, η πρόσβαση είναι ελεύθερη όμως κάθε πολιτική εκδήλωση, πανό ή διαμαρτία απαγορεύονται.

3) Λονδίνο, Cenotaph του Whitehall. Από το 1919, συμβολίζει όλους τους αγνοούμενος και ανώνυμους στρατιώτες των Βρετανικών εκστρατειών. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εκδήλωση, διαδήλωση

4) Στις ΗΠΑ, The Unknown Soldier στο Arlington National Cemetery, κοντά στην Ουάσιγκτον αντιστοίχως, όλα αυτά απαγορεύονται.

«Δεν θα σβήσουμε τα ονόματα των νεκρών στα Τέμπη»

Από την κυβέρνηση είναι απολύτως ξεκάθαροι ότι δεν θα πέσουν στην παγίδα και δεν θα δώσουν τροφή σε «μπαχαλάκηδες» σβήνοντας τα ονόματα των νεκρών.

«Δεν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε μια «επιθετική» κίνηση, μια ενέργεια, να σβήσουμε τα ονόματα, για να έρθουν οι γνωστοί – άγνωστοι προβοκάτορες «αλληλέγγυοι» οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον πόνο των συγγενών και να δημιουργηθεί μία ακόμα ένταση».

Από τη στιγμή της ψήφισης της τροπολογίας και μετά, δεν θα επιτρέψουν όμως στο ιερό αυτό σημείο «να γίνει οτιδήποτε έχει να κάνει με έκφραση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας. Μπορεί να γίνει πιο πέρα, πιο δίπλα.

Δεν μπορεί να μπει στο ζύγι ο αυτονόητος σεβασμός και η τιμή στους ήρωές μας με τον αυτονόητο σεβασμό και το πένθος στους νεκρούς ενός τραγικού δυστυχήματος, είτε μιλάμε για τα Τέμπη, είτε μιλάμε για οποιαδήποτε άλλη εθνική τραγωδία, όπως είναι το Μάτι, η Μάνδρα, το Σάμινα ή οτιδήποτε άλλο», σημειώνουν στελέχη της κυβέρνησης.

Από τη στιγμή λοιπόν που θα ψηφιστεί η τροπολογία και μετά, τελειώνει οτιδήποτε διαφορετικό στον Άγνωστο Στρατιώτη, διαφορετικό από τον αυτονόητο σεβασμό στους ήρωές μας.

Μάλιστα στην κυβέρνηση εξαπολύουν επίθεση και προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη κατηγορώντας τον ότι πατάει σε δύο βάρκες.

«Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος για άλλη μία φορά επιχειρεί να πατήσει σε δύο βάρκες, θα κληθεί την επόμενη εβδομάδα να τοποθετηθεί στη Βουλή επί της σχετικής τροπολογίας και να απαντήσει, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές, σε ένα και μοναδικό ερώτημα: Θα συμφωνήσει εκείνος και το κόμμα του στο να διαφυλαχθεί ο ιερός συμβολισμός του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη μακριά από διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες;», τονίζουν από το Μέγαρο Μαξίμου.

