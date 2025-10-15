Διαμάχη κυβέρνησης - ΠΑΣΟΚ για τον Άγνωστο Στρατιώτη με εκατέρωθεν ανακοινώσεις

«Το Μνημείο ενώνει τους Έλληνες και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για ευτελή παιχνίδια από την αντιπολίτευση», λέει η ΝΔ - «Τα εθνικά μνημεία είναι ζωτικά σύμβολα των κοινωνιών, που ανήκουν σε όλον τον λαό», απαντά το ΠΑΣΟΚ

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Διαμάχη κυβέρνησης - ΠΑΣΟΚ για τον Άγνωστο Στρατιώτη με εκατέρωθεν ανακοινώσεις

Στιγμιότυπο από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στην Αθήνα, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο επίκεντρο της πολιτικής διαμάχης βρίσκεται η απόφαση της κυβέρνησης να αναθέσει τη συντήρηση, τη φύλαξη και την ανάδειξη του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη στο υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας.

Μετά τις δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως επιχειρεί να διαιρέσει στους Έλληνες με την απόφασή της. Σε νέα ανακοίνωσή του ωστόσο, ο Παύλος Μαρινάκης επισημαίνει πως το Μνημείο ενώνει τους Έλληνες και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για ευτελή παιχνίδια από την αντιπολίτευση.

ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ

Στιγμιότυπο από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στην Αθήνα, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Παύλος Μαρινάκης: Το Μνημείο ενώνει τους Έλληνες

Η θέση της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, επισημαίνοντας πως «ταυτίζεται με το αυτονόητο αίτημα της κοινωνίας», πως ο «μοναδικός σκοπός του ιερού αυτού Μνημείου είναι η απόδοση τιμών σε όσους θυσιάστηκαν για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι»

Η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη:

Αδυνατούμε να καταλάβουμε με ποια λογική ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ «συμπέρανε», σε ανακοίνωσή του, ότι η Κυβέρνηση δήθεν προσπαθεί να διχάσει τον ελληνικό λαό για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Η θέση της Κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη και ταυτίζεται με το αυτονόητο αίτημα της κοινωνίας: Ο μοναδικός σκοπός του ιερού αυτού Μνημείου είναι η απόδοση τιμών σε όσους θυσιάστηκαν για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι και αυτό πρέπει να διαφυλαχθεί πέρα και πάνω από κόμματα.

Το Μνημείο ενώνει τους Έλληνες και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για ευτελή παιχνίδια από την αντιπολίτευση.

Σε κάθε περίπτωση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος για άλλη μία φορά επιχειρεί να πατήσει σε δύο βάρκες, θα κληθεί την επόμενη εβδομάδα να τοποθετηθεί στη Βουλή επί της σχετικής τροπολογίας και να απαντήσει, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές, σε ένα και μοναδικό ερώτημα:

Θα συμφωνήσει εκείνος και το κόμμα του στο να διαφυλαχθεί ο ιερός συμβολισμός του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη μακριά από διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες;

ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Στιγμιότυπο από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στην Αθήνα, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση προσπαθεί να διαιρέσει την κοινωνία

«Τα εθνικά μνημεία είναι ζωτικά σύμβολα των κοινωνιών, που ανήκουν σε όλον τον λαό και είναι για να ενώνουν, όχι για να διχάζουν όπως η κυβέρνηση προσπαθεί», ανέφερε νωρίτερα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως με τη στάση της επιχειρεί να διαιρέσει την κοινωνία.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

Η κυβέρνηση, με την παρέμβασή της για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, πέραν των συνεχών μπρος-πίσω και των υποχωρήσεων, προσπαθεί να κάνει επικοινωνιακή διαχείριση της πολιτικής της ήττας.

Έπαιξαν τα ρέστα τους για να μη δικαιωθεί το αίτημα του κ. Ρούτσι, αλλά η δικαιοσύνη τούς διέψευσε εκκωφαντικά.

Τώρα προσπαθούν και πάλι να διαιρέσουν την κοινωνία για να συνομιλήσουν με τα ακροατήρια της κυρίας Λατινοπούλου.

Τα εθνικά μνημεία είναι ζωτικά σύμβολα των κοινωνιών, που ανήκουν σε όλον τον λαό και είναι για να ενώνουν, όχι για να διχάζουν όπως η κυβέρνηση προσπαθεί.

Τι θέλει να πετύχει με την υπαγωγή στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας; Τι θέλει να μας πει; Ότι αν ήταν το Υπουργείο Άμυνας, θα είχε συλλάβει τον κ. Ρούτσι;

28η Οκτωβρίου; Άγνωστος στρατιώτης; προεδρική φρουρά; τσολιάδες;

Μέλη της Προεδρικής Φρουράς παρελαύνουν μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, 27 Οκτωβρίου 2023

SOOC

Μαρινάκης: Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη θα είναι μόνο για την τιμή των νεκρών

Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη θα είναι μόνο για την τιμή των νεκρών και όχι για όποια εκδήλωση διαμαρτυρίας, είχε δηλώσει εμφατικά το πρωί, σήμερα Τετάρτη (15/10) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας για την τροπολογία που ετοιμάζει η κυβέρνηση σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως και όπως σε όλη την ελληνική επικράτεια, την επιβολή της τάξης, θα έχει η Ελληνική Αστυνομία.

«Θα έρθει μια τροπολογία η οποία θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα, για να γνωρίζει και ο κόσμος το ακριβές χρονοδιάγραμμα, η οποία θα λέει το εξής πάρα πολύ απλό: Τη συντήρηση, τη φύλαξη και την ανάδειξη του Μνημείου θα την έχει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όμως, όπως σε όλη την ελληνική επικράτεια, την επιβολή της τάξης, αν δηλαδή γίνει κάτι, το οτιδήποτε, θα έχει η Ελληνική Αστυνομία, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Με λίγα λόγια, για να μην κουράζουμε τον κόσμο, μετά την ψήφιση της συγκεκριμένης τροπολογίας το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη θα είναι μόνο για την τιμή των νεκρών. Για τίποτε άλλο. Καμία εκδήλωση διαμαρτυρίας, καμία πορεία, τίποτα», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο υπουργός επισήμανε επίσης πως με την τροπολογία αυτή, η κυβέρνηση ακούει το κοινό αίσθημα: «Νομίζω ότι επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο είπα προχθές στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών, ότι η κυβέρνηση εναρμονίζεται με αυτονόητα αιτήματα της κοινωνίας, της συντριπτικής πλειονότητας των πολιτών -που δεν είναι ούτε ακροδεξιοί, ούτε ακραίοι εν γένει, λέγοντας ‘παιδιά, επιτέλους, και αργήσατε'- και η αντιπολίτευση είναι εντελώς αντίθετη με αυτό το οποίο λέει η κοινωνία», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας για το θέμα της προστασίας του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη σε τηλεοπτική συνέντευξή του στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Τόνισε επίσης ότι η αντιπολίτευση ακολουθεί μια στρατηγική δημιουργίας «τεχνητών διλημμάτων που οξύνουν τα πνεύματα και δημιουργούν πόλωση στην κοινωνία. Εγώ δεν θεωρώ ότι μπορεί να μπει στο ζύγι ο αυτονόητος σεβασμός και η τιμή στους ήρωές μας με τον αυτονόητο σεβασμό και το πένθος στους νεκρούς ενός τραγικού δυστυχήματος, είτε μιλάμε για τα Τέμπη, είτε μιλάμε για οποιαδήποτε άλλη εθνική τραγωδία, όπως είναι το Μάτι, η Μάνδρα, το Σάμινα ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπαίνουν αυτά στο ζύγι. Και τα δύο είναι αυτονόητα. Και δεν πρόκειται η κυβέρνηση να κάνει τη χάρη σε όλους αυτούς τους επισπεύδοντες αυτής της έντασης από το πολιτικό σύστημα, να τα βάλει στο ζύγι».

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε στο σημείο αυτό ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να προχωρήσει σε καμία «επιθετική» κίνηση, να σβήσει τα ονόματα «για να έρθουν οι γνωστοί - άγνωστοι προβοκάτορες ‘αλληλέγγυοι' οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον πόνο των συγγενών και να δημιουργηθεί μία ακόμα ένταση». Όπως εξήγησε «τα ονόματα αυτά γράφτηκαν προηγουμένως, ήταν μια κίνηση η οποία βγαίνει μέσα από την ψυχή των γονιών, η κυβέρνηση δεν αντιπαρατίθεται με πονεμένους ανθρώπους, δεν είμαστε ‘ή εμείς ή αυτοί', είναι μια κίνηση ενωτική, είναι μια κίνηση για τους ήρωές μας, γι' αυτούς οι οποίοι έπεσαν υπέρ πατρίδος, δεν είναι οι ήρωές μας ή οι νεκροί μας, τους σεβόμαστε όλους… Ούτως ή άλλως υπάρχει μνημείο το οποίο έχει δημιουργηθεί για τους νεκρούς στα Τέμπη, υπάρχει ήδη. Το μνημείο του 'Αγνωστου Στρατιώτη μετατρέπεται στο αυτονόητο αποκλειστικό μνημείο τιμής των ηρώων μας και τίποτα άλλο».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέθεσε μάλιστα στοιχεία για μία σειρά μνημείων στο εξωτερικό μεταξύ αυτών της Αψίδας του Θριάμβου στο Παρίσι, του Μνημείου του 'Αγνωστου Στρατιώτη στη Ρώμη, του κενοταφίου Γουάιτχολ στο Λονδίνο αλλά και του μνημείου στο Εθνικό Κοιμητήριο 'Αρλινγκτον στην Ουάσιγκτον όπου αντιστοίχως απαγορεύεται οποιαδήποτε πολιτική ή άλλη εκδήλωση διαμαρτυρίας.

«Πρέπει να είμαστε από τις ελάχιστες πολιτισμένες χώρες στον κόσμο που ακόμα ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος, μία παράνομη πράξη, μία φασιστική ενέργεια, γιατί το να εμποδίζεις το φοιτητή και τον καθηγητή να πάει στο πανεπιστήμιό του, πέραν από παράνομο είναι και μία κορυφαία πράξη φασισμού, την δικαιολογούμε ως πράξη επαναστατική. Εγώ προσωπικά στο προεκλογικό μου φυλλάδιο, φαντάζομαι και συνολικά θα το έχουμε, τέτοια πρωτοσέλιδα, όπως αυτό της "Εφημερίδας των Συντακτών", που λέει ότι η κυβέρνηση κάνει τη δουλειά της μετά από τόσα χρόνια απραξίας του ελληνικού κράτους, θα το έβαζα σε περίοπτη θέση». Με αυτά τα λόγια σχολίασε ο κ. Μαρινάκης το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας που αναφέρεται στην εκκένωση της κατάληψης στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο υπό τον τίτλο «Χειροπέδες στην Παιδεία».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Διαψεύδει για πρόταση 2.500.000 στην Κηφισιά για Τεττέη και Παντελίδη

18:09LIFESTYLE

Βρισηίδα Ανδριώτου: «Έχω στόχο να παίξω στο HollyWood, όχι στην Επίδαυρο»

18:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Το εντυπωσιακό elite Member Club στο Telekom Center Athens

18:08LIFESTYLE

Άννα Φόνσου για Άλκη Γιαννακά: «Ήταν δίπλα μου και στις εύκολες και στις δύσκολες στιγμές Δεν ήταν απλώς φίλος μου»

18:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική

17:59ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Θρίλερ με την τέταρτη σορό ομήρου - Παλαιστίνιος άγνωστων στοιχείων λέει το Τελ Αβίβ, στρατιώτης των IDF υποστηρίζει η Χαμάς

17:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη στη Βοιωτία ο Αλβανός δραπέτης των φυλακών Κασσάνδρας – Οδηγούσε κλεμμένο όχημα και έφερε πιστόλι replica

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανός υπουργός Άμυνας προς συμμάχους στο ΝΑΤΟ: Αυξήστε τις αμυντικές δαπάνες - Προειδοποίησε τη Ρωσία για αντίποινα «με τρόπους που μόνο οι ΗΠΑ μπορούν»

17:34ΕΘΝΙΚΑ

Συνάντηση Αρχηγών ΓΕΝ Ελλάδας-ΗΠΑ: Στο επίκεντρο η πρόοδος των εξοπλιστικών προγραμμάτων του Πολεμικού Ναυτικού

17:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαμάχη ΝΔ - ΠΑΣΟΚ για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Το Μνημείο ενώνει τους Έλληνες, λέει η κυβέρνηση - Προσπαθείτε να διαιρέσετε την κοινωνία, απαντά η Χαριλάου Τρικούπη

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Διακόπηκε η δίκη για τα βίντεο των Τεμπών - Απέρριψε το αίτημα για αναβολή το δικαστήριο - Επίθεση Κωνσταντοπούλου σε Φλωρίδη

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωκίδα: Συνελήφθη άνδρας για ναρκωτικά - Εντοπίστηκαν 11 δενδρύλλια κάνναβης σε γλαστράκια

17:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Τούρτα έκπληξη για Σορτς και Χολμς στον Παναθηναϊκό AKTOR

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός 11χρονου σε σχολείο – «Η διευθύντρια μου είπε να του μάθω να μην δίνει σημασία στο bullying» καταγγέλλει η μητέρα του

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ινδονησία: 10 νεκροί σε ναυπηγείο από φωτιά σε δεξαμενόπλοιο - Τυλίχθηκε στις φλόγες κατά την επισκευή του

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Δεν έφερε και δεν χρησιμοποίησε όπλο» λέει ο δικηγόρος του συλληφθέντα - Γνωρίζονταν από το κατηχητικό με τον «συνεργό»

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Με τον Πούτιν συναντήθηκε ο Άχμεντ αλ Σάρα: Η Δαμασκός θα «τιμήσει όλες τις προηγούμενες συμφωνίες» - Στο επίκεντρο και ο Μπασάρ αλ Άσαντ

16:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας στην παραλαβή 51 οχημάτων του Λιμενικού: Επόμενο βήμα η προμήθεια drones για ΑΟΖ

16:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Επιστρέφουν Ρέτσος και Γιάρεμτσουκ - Τα δεδομένα για Στρεφέτσα και Ροντινέι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Δεν έφερε και δεν χρησιμοποίησε όπλο» λέει ο δικηγόρος του συλληφθέντα - Γνωρίζονταν από το κατηχητικό με τον «συνεργό»

13:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αυτός είναι ο δολοφόνος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Σε αυτές τις περιοχές δεν υπάρχει ραντεβού ούτε για δείγμα το επόμενο τρίμηνο! - Αναλυτικός χάρτης

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ-καρέ άγριο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Νέο Ηράκλειο: Πατέρας εισέβαλε σε κατάστημα και ξυλοκόπησε την κόρη του

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Ισόβια για τον δράστη της επίθεσης με τσεκούρι στην Εφορία - Αμετανόητος για τη δολοφονία ενός υπαλλήλου και τον τραυματισμό άλλων δύο

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανός υπουργός Άμυνας προς συμμάχους στο ΝΑΤΟ: Αυξήστε τις αμυντικές δαπάνες - Προειδοποίησε τη Ρωσία για αντίποινα «με τρόπους που μόνο οι ΗΠΑ μπορούν»

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Κυριακού: Τα τελευταία λόγια της ηθοποιού - «Τώρα ας φύγω»

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Οι φράσεις που μισούν περισσότερο οι ταμίες των σούπερ μάρκετ και τις ακούν κάθε μέρα

07:17ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζουν τα πάντα με τις εκδρομές - Πώς θα πηγαίνουν οι μαθητές

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Οι 8 κυρίαρχες χώρες στον κόσμο - Όχι με στρατό ή τεχνολογία, αλλά με τεράστια αποθέματα χρυσού

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Διακόπηκε η δίκη για τα βίντεο των Τεμπών - Απέρριψε το αίτημα για αναβολή το δικαστήριο - Επίθεση Κωνσταντοπούλου σε Φλωρίδη

09:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός; Συνεχόμενα κύματα κακοκαιρίας - Ποια μέρα θα είναι η πιο δύσκολη

07:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων - Η «Ισλανδική Ύφεση» φέρνει ανατροπή τη νέα εβδομάδα

16:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική μεταβολή του σκηνικού τα επόμενα 24ωρα - Πού θα «χτυπήσει» το πρώτο κύμα κακοκαιρίας

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Κυριακού: Το τελευταίο αντίο στην ηθοποιό

07:04LIFESTYLE

Το μεγαλύτερο μυστήριο στην παγκόσμια μουσική λύθηκε: Αυτοί είναι οι Daft Punk χωρίς τις μάσκες

16:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δημοσίευση διαθηκών online - Τέλος στην ταλαιπωρία στα δικαστήρια

15:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Σχολιάζει όλη η Ευρώπη τη διαιτησία του ντέρμπι - «Αυτό είναι τρελό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ