Διαμάχη κυβέρνησης - ΠΑΣΟΚ για τον Άγνωστο Στρατιώτη με εκατέρωθεν ανακοινώσεις

Στο επίκεντρο της πολιτικής διαμάχης βρίσκεται η απόφαση της κυβέρνησης να αναθέσει τη συντήρηση, τη φύλαξη και την ανάδειξη του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη στο υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας.

Μετά τις δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως επιχειρεί να διαιρέσει στους Έλληνες με την απόφασή της. Σε νέα ανακοίνωσή του ωστόσο, ο Παύλος Μαρινάκης επισημαίνει πως το Μνημείο ενώνει τους Έλληνες και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για ευτελή παιχνίδια από την αντιπολίτευση.

Στιγμιότυπο από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στην Αθήνα, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Παύλος Μαρινάκης: Το Μνημείο ενώνει τους Έλληνες

Η θέση της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, επισημαίνοντας πως «ταυτίζεται με το αυτονόητο αίτημα της κοινωνίας», πως ο «μοναδικός σκοπός του ιερού αυτού Μνημείου είναι η απόδοση τιμών σε όσους θυσιάστηκαν για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι»

Η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη:

Αδυνατούμε να καταλάβουμε με ποια λογική ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ «συμπέρανε», σε ανακοίνωσή του, ότι η Κυβέρνηση δήθεν προσπαθεί να διχάσει τον ελληνικό λαό για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Η θέση της Κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη και ταυτίζεται με το αυτονόητο αίτημα της κοινωνίας: Ο μοναδικός σκοπός του ιερού αυτού Μνημείου είναι η απόδοση τιμών σε όσους θυσιάστηκαν για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι και αυτό πρέπει να διαφυλαχθεί πέρα και πάνω από κόμματα.

Το Μνημείο ενώνει τους Έλληνες και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για ευτελή παιχνίδια από την αντιπολίτευση.

Σε κάθε περίπτωση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος για άλλη μία φορά επιχειρεί να πατήσει σε δύο βάρκες, θα κληθεί την επόμενη εβδομάδα να τοποθετηθεί στη Βουλή επί της σχετικής τροπολογίας και να απαντήσει, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές, σε ένα και μοναδικό ερώτημα:

Θα συμφωνήσει εκείνος και το κόμμα του στο να διαφυλαχθεί ο ιερός συμβολισμός του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη μακριά από διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες;

Στιγμιότυπο από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στην Αθήνα, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση προσπαθεί να διαιρέσει την κοινωνία

«Τα εθνικά μνημεία είναι ζωτικά σύμβολα των κοινωνιών, που ανήκουν σε όλον τον λαό και είναι για να ενώνουν, όχι για να διχάζουν όπως η κυβέρνηση προσπαθεί», ανέφερε νωρίτερα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως με τη στάση της επιχειρεί να διαιρέσει την κοινωνία.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

Η κυβέρνηση, με την παρέμβασή της για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, πέραν των συνεχών μπρος-πίσω και των υποχωρήσεων, προσπαθεί να κάνει επικοινωνιακή διαχείριση της πολιτικής της ήττας.

Έπαιξαν τα ρέστα τους για να μη δικαιωθεί το αίτημα του κ. Ρούτσι, αλλά η δικαιοσύνη τούς διέψευσε εκκωφαντικά.

Τώρα προσπαθούν και πάλι να διαιρέσουν την κοινωνία για να συνομιλήσουν με τα ακροατήρια της κυρίας Λατινοπούλου.

Τα εθνικά μνημεία είναι ζωτικά σύμβολα των κοινωνιών, που ανήκουν σε όλον τον λαό και είναι για να ενώνουν, όχι για να διχάζουν όπως η κυβέρνηση προσπαθεί.

Τι θέλει να πετύχει με την υπαγωγή στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας; Τι θέλει να μας πει; Ότι αν ήταν το Υπουργείο Άμυνας, θα είχε συλλάβει τον κ. Ρούτσι;

Μέλη της Προεδρικής Φρουράς παρελαύνουν μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, 27 Οκτωβρίου 2023 SOOC

Μαρινάκης: Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη θα είναι μόνο για την τιμή των νεκρών

Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη θα είναι μόνο για την τιμή των νεκρών και όχι για όποια εκδήλωση διαμαρτυρίας, είχε δηλώσει εμφατικά το πρωί, σήμερα Τετάρτη (15/10) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας για την τροπολογία που ετοιμάζει η κυβέρνηση σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως και όπως σε όλη την ελληνική επικράτεια, την επιβολή της τάξης, θα έχει η Ελληνική Αστυνομία.

«Θα έρθει μια τροπολογία η οποία θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα, για να γνωρίζει και ο κόσμος το ακριβές χρονοδιάγραμμα, η οποία θα λέει το εξής πάρα πολύ απλό: Τη συντήρηση, τη φύλαξη και την ανάδειξη του Μνημείου θα την έχει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όμως, όπως σε όλη την ελληνική επικράτεια, την επιβολή της τάξης, αν δηλαδή γίνει κάτι, το οτιδήποτε, θα έχει η Ελληνική Αστυνομία, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Με λίγα λόγια, για να μην κουράζουμε τον κόσμο, μετά την ψήφιση της συγκεκριμένης τροπολογίας το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη θα είναι μόνο για την τιμή των νεκρών. Για τίποτε άλλο. Καμία εκδήλωση διαμαρτυρίας, καμία πορεία, τίποτα», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο υπουργός επισήμανε επίσης πως με την τροπολογία αυτή, η κυβέρνηση ακούει το κοινό αίσθημα: «Νομίζω ότι επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο είπα προχθές στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών, ότι η κυβέρνηση εναρμονίζεται με αυτονόητα αιτήματα της κοινωνίας, της συντριπτικής πλειονότητας των πολιτών -που δεν είναι ούτε ακροδεξιοί, ούτε ακραίοι εν γένει, λέγοντας ‘παιδιά, επιτέλους, και αργήσατε'- και η αντιπολίτευση είναι εντελώς αντίθετη με αυτό το οποίο λέει η κοινωνία», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας για το θέμα της προστασίας του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη σε τηλεοπτική συνέντευξή του στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Τόνισε επίσης ότι η αντιπολίτευση ακολουθεί μια στρατηγική δημιουργίας «τεχνητών διλημμάτων που οξύνουν τα πνεύματα και δημιουργούν πόλωση στην κοινωνία. Εγώ δεν θεωρώ ότι μπορεί να μπει στο ζύγι ο αυτονόητος σεβασμός και η τιμή στους ήρωές μας με τον αυτονόητο σεβασμό και το πένθος στους νεκρούς ενός τραγικού δυστυχήματος, είτε μιλάμε για τα Τέμπη, είτε μιλάμε για οποιαδήποτε άλλη εθνική τραγωδία, όπως είναι το Μάτι, η Μάνδρα, το Σάμινα ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπαίνουν αυτά στο ζύγι. Και τα δύο είναι αυτονόητα. Και δεν πρόκειται η κυβέρνηση να κάνει τη χάρη σε όλους αυτούς τους επισπεύδοντες αυτής της έντασης από το πολιτικό σύστημα, να τα βάλει στο ζύγι».

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε στο σημείο αυτό ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να προχωρήσει σε καμία «επιθετική» κίνηση, να σβήσει τα ονόματα «για να έρθουν οι γνωστοί - άγνωστοι προβοκάτορες ‘αλληλέγγυοι' οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον πόνο των συγγενών και να δημιουργηθεί μία ακόμα ένταση». Όπως εξήγησε «τα ονόματα αυτά γράφτηκαν προηγουμένως, ήταν μια κίνηση η οποία βγαίνει μέσα από την ψυχή των γονιών, η κυβέρνηση δεν αντιπαρατίθεται με πονεμένους ανθρώπους, δεν είμαστε ‘ή εμείς ή αυτοί', είναι μια κίνηση ενωτική, είναι μια κίνηση για τους ήρωές μας, γι' αυτούς οι οποίοι έπεσαν υπέρ πατρίδος, δεν είναι οι ήρωές μας ή οι νεκροί μας, τους σεβόμαστε όλους… Ούτως ή άλλως υπάρχει μνημείο το οποίο έχει δημιουργηθεί για τους νεκρούς στα Τέμπη, υπάρχει ήδη. Το μνημείο του 'Αγνωστου Στρατιώτη μετατρέπεται στο αυτονόητο αποκλειστικό μνημείο τιμής των ηρώων μας και τίποτα άλλο».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέθεσε μάλιστα στοιχεία για μία σειρά μνημείων στο εξωτερικό μεταξύ αυτών της Αψίδας του Θριάμβου στο Παρίσι, του Μνημείου του 'Αγνωστου Στρατιώτη στη Ρώμη, του κενοταφίου Γουάιτχολ στο Λονδίνο αλλά και του μνημείου στο Εθνικό Κοιμητήριο 'Αρλινγκτον στην Ουάσιγκτον όπου αντιστοίχως απαγορεύεται οποιαδήποτε πολιτική ή άλλη εκδήλωση διαμαρτυρίας.

«Πρέπει να είμαστε από τις ελάχιστες πολιτισμένες χώρες στον κόσμο που ακόμα ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος, μία παράνομη πράξη, μία φασιστική ενέργεια, γιατί το να εμποδίζεις το φοιτητή και τον καθηγητή να πάει στο πανεπιστήμιό του, πέραν από παράνομο είναι και μία κορυφαία πράξη φασισμού, την δικαιολογούμε ως πράξη επαναστατική. Εγώ προσωπικά στο προεκλογικό μου φυλλάδιο, φαντάζομαι και συνολικά θα το έχουμε, τέτοια πρωτοσέλιδα, όπως αυτό της "Εφημερίδας των Συντακτών", που λέει ότι η κυβέρνηση κάνει τη δουλειά της μετά από τόσα χρόνια απραξίας του ελληνικού κράτους, θα το έβαζα σε περίοπτη θέση». Με αυτά τα λόγια σχολίασε ο κ. Μαρινάκης το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας που αναφέρεται στην εκκένωση της κατάληψης στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο υπό τον τίτλο «Χειροπέδες στην Παιδεία».

Διαβάστε επίσης