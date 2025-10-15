Μαρινάκης: Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη θα είναι μόνο για την τιμή των νεκρών

Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη θα είναι μόνο για την τιμή των νεκρών και όχι για όποια εκδήλωση διαμαρτυρίας, δήλωσε εμφατικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, το πρωί της Τετάρτης.

Μιλώντας για την τροπολογία που ετοιμάζει η κυβέρνηση σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως τη συντήρηση, τη φύλαξη και την ανάδειξη του Μνημείου θα την έχει το υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας, και όπως σε όλη την ελληνική επικράτεια, την επιβολή της τάξης, θα έχει η Ελληνική Αστυνομία.

«Θα έρθει μια τροπολογία η οποία θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα, για να γνωρίζει και ο κόσμος το ακριβές χρονοδιάγραμμα, η οποία θα λέει το εξής πάρα πολύ απλό: Τη συντήρηση, τη φύλαξη και την ανάδειξη του Μνημείου θα την έχει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όμως, όπως σε όλη την ελληνική επικράτεια, την επιβολή της τάξης, αν δηλαδή γίνει κάτι, το οτιδήποτε, θα έχει η Ελληνική Αστυνομία, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Με λίγα λόγια, για να μην κουράζουμε τον κόσμο, μετά την ψήφιση της συγκεκριμένης τροπολογίας το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη θα είναι μόνο για την τιμή των νεκρών. Για τίποτε άλλο. Καμία εκδήλωση διαμαρτυρίας, καμία πορεία, τίποτα», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Στιγμιότυπο από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στην Αθήνα, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Μαρινάκης: Η κυβέρνηση ακούει το κοινό αίσθημα για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Ο υπουργός επισήμανε επίσης πως με την τροπολογία αυτή, η κυβέρνηση ακούει το κοινό αίσθημα: «Νομίζω ότι επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο είπα προχθές στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών, ότι η κυβέρνηση εναρμονίζεται με αυτονόητα αιτήματα της κοινωνίας, της συντριπτικής πλειονότητας των πολιτών -που δεν είναι ούτε ακροδεξιοί, ούτε ακραίοι εν γένει, λέγοντας ‘παιδιά, επιτέλους, και αργήσατε'- και η αντιπολίτευση είναι εντελώς αντίθετη με αυτό το οποίο λέει η κοινωνία», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας για το θέμα της προστασίας του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη σε τηλεοπτική συνέντευξή του στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Τόνισε επίσης ότι η αντιπολίτευση ακολουθεί μια στρατηγική δημιουργίας «τεχνητών διλημμάτων που οξύνουν τα πνεύματα και δημιουργούν πόλωση στην κοινωνία. Εγώ δεν θεωρώ ότι μπορεί να μπει στο ζύγι ο αυτονόητος σεβασμός και η τιμή στους ήρωές μας με τον αυτονόητο σεβασμό και το πένθος στους νεκρούς ενός τραγικού δυστυχήματος, είτε μιλάμε για τα Τέμπη, είτε μιλάμε για οποιαδήποτε άλλη εθνική τραγωδία, όπως είναι το Μάτι, η Μάνδρα, το Σάμινα ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπαίνουν αυτά στο ζύγι. Και τα δύο είναι αυτονόητα. Και δεν πρόκειται η κυβέρνηση να κάνει τη χάρη σε όλους αυτούς τους επισπεύδοντες αυτής της έντασης από το πολιτικό σύστημα, να τα βάλει στο ζύγι».

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε στο σημείο αυτό ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να προχωρήσει σε καμία «επιθετική» κίνηση, να σβήσει τα ονόματα «για να έρθουν οι γνωστοί - άγνωστοι προβοκάτορες ‘αλληλέγγυοι' οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον πόνο των συγγενών και να δημιουργηθεί μία ακόμα ένταση». Όπως εξήγησε «τα ονόματα αυτά γράφτηκαν προηγουμένως, ήταν μια κίνηση η οποία βγαίνει μέσα από την ψυχή των γονιών, η κυβέρνηση δεν αντιπαρατίθεται με πονεμένους ανθρώπους, δεν είμαστε ‘ή εμείς ή αυτοί', είναι μια κίνηση ενωτική, είναι μια κίνηση για τους ήρωές μας, γι' αυτούς οι οποίοι έπεσαν υπέρ πατρίδος, δεν είναι οι ήρωές μας ή οι νεκροί μας, τους σεβόμαστε όλους… Ούτως ή άλλως υπάρχει μνημείο το οποίο έχει δημιουργηθεί για τους νεκρούς στα Τέμπη, υπάρχει ήδη. Το μνημείο του 'Αγνωστου Στρατιώτη μετατρέπεται στο αυτονόητο αποκλειστικό μνημείο τιμής των ηρώων μας και τίποτα άλλο».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέθεσε μάλιστα στοιχεία για μία σειρά μνημείων στο εξωτερικό μεταξύ αυτών της Αψίδας του Θριάμβου στο Παρίσι, του Μνημείου του 'Αγνωστου Στρατιώτη στη Ρώμη, του κενοταφίου Γουάιτχολ στο Λονδίνο αλλά και του μνημείου στο Εθνικό Κοιμητήριο 'Αρλινγκτον στην Ουάσιγκτον όπου αντιστοίχως απαγορεύεται οποιαδήποτε πολιτική ή άλλη εκδήλωση διαμαρτυρίας.

«Πρέπει να είμαστε από τις ελάχιστες πολιτισμένες χώρες στον κόσμο που ακόμα ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος, μία παράνομη πράξη, μία φασιστική ενέργεια, γιατί το να εμποδίζεις το φοιτητή και τον καθηγητή να πάει στο πανεπιστήμιό του, πέραν από παράνομο είναι και μία κορυφαία πράξη φασισμού, την δικαιολογούμε ως πράξη επαναστατική. Εγώ προσωπικά στο προεκλογικό μου φυλλάδιο, φαντάζομαι και συνολικά θα το έχουμε, τέτοια πρωτοσέλιδα, όπως αυτό της "Εφημερίδας των Συντακτών", που λέει ότι η κυβέρνηση κάνει τη δουλειά της μετά από τόσα χρόνια απραξίας του ελληνικού κράτους, θα το έβαζα σε περίοπτη θέση». Με αυτά τα λόγια σχολίασε ο κ. Μαρινάκης το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας που αναφέρεται στην εκκένωση της κατάληψης στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο υπό τον τίτλο «Χειροπέδες στην Παιδεία».

Ο κ. Μαρινάκης απαντώντας για την απεύθυνση στους «νοικοκυραίους» τόνισε ότι αυτοί δεν αποτελούν κομματικό κοινό. «Απευθυνόμαστε σε όλους εκείνους, αυτές τις σιωπηρές πλειοψηφίες που όλα αυτά τα χρόνια πληρώνουν φόρους και εισφορές, εκδηλώνονται μόνο διά της ψήφου τους, δεν κάνουν μπάχαλα, δεν έχουν μάθει να ζούνε μόνο με πορείες χωρίς αιτήματα, δεν έχουν εμποδίσει ποτέ κανέναν να πάει στη δουλειά του, στη σχολή του, στο σχολείο του και όλοι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν οι φόροι τους και οι εισφορές τους να πηγαίνουν σε ένα κράτος που τους σέβεται. Αυτοί δεν είναι Νεοδημοκράτες μόνο, ούτε «ΠΑΣΟΚογενείς», είναι πολίτες. Απευθυνόμαστε στους πολίτες».

Μαρινάκης: Έχουμε κάνει πάρα πολλά καλά, πρέπει να κάνουμε περισσότερα

Τόνισε επίσης ότι «οι εκλογές είναι για κάθε ψηφοφόρο ένα ζύγι. Βάζεις στη ζυγαριά τα θετικά, βάζεις στη ζυγαριά και τα αρνητικά. Κι αν θεωρήσει, για την κυβέρνηση, εν προκειμένω, ή για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι το ζύγι είναι θετικό, στηρίζει μία επιλογή. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε κάνει πάρα πολλά καλά, πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Έχουμε κάνει και λάθη και πρέπει να διορθώσουμε πολλά». Για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ απάντησε ότι «το τι συνέβη και το τι δεν συνέβη στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα το διερευνήσει η Δικαιοσύνη και σε πολιτικό επίπεδο η Εξεταστική Επιτροπή, που μια χαρά απαντήσεις παίρνουμε, ακούμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα από τους μάρτυρες και θα συνεχίσουμε να ακούμε και δεν θα εξαιρέσουμε και κανέναν που έχει ουσία να καταθέσει. Το έχω ξαναπεί, το λέω και σήμερα».

Συμπλήρωσε ότι «η κυβέρνηση αυτή σπάει δεσμά δεκαετιών και έχει το πολιτικό θάρρος να πει ότι και στον ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να ‘τρέξει' πιο γρήγορα» αλλά και ότι πέραν της αυτονόητης ανάγκης κάθαρσης και σύλληψης των παραβατικών «πρέπει να πληρωθεί και η συντριπτική πλειονότητα των υγιών αγροτών και κτηνοτρόφων». Όπως είπε «δεν θα αργήσουν οι πληρωμές. Θα ξεκινήσουν οι περισσότερες πληρωμές τις επόμενες ημέρες της εβδομάδας. Εγώ θέλω πάντα όταν λέω κάτι, να είναι ακριβές. Μιλάμε, λοιπόν, για τις επόμενες εβδομάδες. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν δίκιο που φωνάζουν, έχουν δίκιο που αγωνιούν. Αλλά, από εδώ και στο εξής, έτσι όπως είναι το πρόγραμμα και έτσι όπως έχει περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, θα περνάει και από ένα φίλτρο, ούτως ώστε αυτοί να παίρνουν πραγματικά τα λεφτά που αξίζουν».

Κλείνοντας ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «ανακοινώθηκε η ημερομηνία για τη δίκη των Τεμπών, 23 Μαρτίου. Να πούμε ότι η δικαιοσύνη απονέμεται στα δικαστήρια. Είναι η πρώτη μεγάλη εθνική τραγωδία που, επιτέλους, θα δούμε να δικάζονται κάποιοι -δεν ξέρω αν είναι αθώοι ή ένοχοι, μπορεί να μην είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ένοχοι- και για κακούργημα. Έχουμε 36 κατηγορούμενους, οι 33 εκ των οποίων για πολύ σοβαρά αδικήματα - κακουργήματα […] Έχουν το τεκμήριο της αθωότητας. Όμως, σκεφτείτε και δύο πρώην υπουργοί παράλληλα πηγαίνουν στο Δικαστικό Συμβούλιο για να κριθούν. Εμείς δεν συγκαλύψαμε τίποτα. Το Δικαστικό Συμβούλιο θα αξιολογήσει και τα αδικήματα και τα πρόσωπα. 'Αρα, όλα, όλα θα τα δει η Δικαιοσύνη. Και να πω ότι είμαστε σε μία χώρα που πολλές άλλες μεγάλες τραγωδίες, γιατί έχουν χαθεί πολλοί συνάνθρωποί μας και στο Μάτι και στη Μάνδρα και με το «Σάμινα», πέρασαν τα χρόνια, δεν υπήρξε καν η λέξη, δεν ακούστηκε καν η λέξη ‘κακούργημα', ουδείς από εμάς, είτε άλλο μέρος του πολιτικού συστήματος είπε κάτι για τη Δικαιοσύνη, σεβαστήκαμε τις όποιες ετυμηγορίες. Ας αφήσουμε τη Δικαιοσύνη ψύχραιμα να κρίνει αυτή την εθνική τραγωδία, να αποδώσει ευθύνες. Και, όπως πάρα πολύ σωστά είχαμε πει, δεν τους βγήκε από την αντιπολίτευση να ‘παίξουν καθυστέρηση'. Σιωπή, σεβασμός σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πενθήσει όσο κανένας άλλος και η δικαιοσύνη από τη Δικαιοσύνη», κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

