Μητσοτάκης σε Τασούλα για μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: «Να διαφυλάξουμε τον χαρακτήρα του»

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα συνάντησε στις 10:00, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μετά την ανάρτησή του με την εβδομαδιαία ανασκόπηση, η οποία προκάλεσε σειρά αντιδράσεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έχει συμβολικό βάρος, είναι ταυτισμένο με την ιστορία του έθνους». Πρόσθεσε πως «για τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έσπευσαν να επενδύσουν σε επαναστατική γυμναστική, πρέπει να ομονοούμε στα προφανή και αυτονόητα και να διαφυλάξουμε τον χαρακτήρα του μνημείου. Η διαφύλαξη της τάξης παραμένει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενώ η συντήρηση και ο καθαρισμός του μνημείου στο υπουργείο Άμυνας».

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στo Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου όπου θα συμμετάσχει στη «Σύνοδο Κορυφής Ειρήνης Sharm El-Sheikh».

«Η Ελλάδα είναι παρούσα στις εξελίξεις. Συνομιλούμε με όλους τους εταίρους και συμμάχους στην περιοχή και είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε ενεργά, ώστε αυτή η συμφωνία να προχωρήσει και να μη μείνει στα λόγια. Η ελπίδα δεν πρέπει να ξεφτίσει. Πρέπει να λάβει τη μορφή μιας βιώσιμης ειρήνης στην περιοχή, σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη ανασκόπηση της Κυριακής.