«Πόλεμος» για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Τι θα αλλάξει στο μνημείο

Στην κυριακάτικη ανάρτησή του στα social media ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι αρμοδιότητες συντήρησης και καθαριότητας του χώρου στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη θα περάσουν στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δήλωση που προκάλεσε αντιδράσεις στελεχών της αντιπολίτευσης οι οποίοι προέβησαν σε λεκτικές ακροβασίες του τύπου «ο Μητσοτάκης θα κατεβάσει το στρατό στους δρόμους» και ότι η κυβέρνηση εμπλέκει τις ένοπλες δυνάμεις στη δημόσια τάξη.

Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του γραμματέα της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ Στεργίου Καλπάκη που άφησε υπονοούμενα για «στρατιωτικό νόμο» της κυβέρνησης για να καταπνίξει προκαταβολικά κάθε νέα διεκδίκηση στο Σύνταγμα.

Η αλήθεια όπως διαμηνύουν από το πρωθυπουργικό περιβάλλον είναι διαφορετική.

Τα ζητήματα ασφάλειας και δημόσιας τάξης στον χώρο του μνημείου ήταν και παραμένουν στην ελληνική αστυνομία. Αυτό που διευκρινίζεται είναι πως μόνο η συντήρηση του μνημείου περνάει στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να μην υπάρχει θολό τοπίο και πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων.

Μέχρι σήμερα εμπλέκονται αρκετοί φορείς (υπουργείο Πολιτισμού, δήμος κλπ) και υπάρχει σύγχυση αρμοδιοτήτων. Αυτό όπως λένε από την κυβέρνηση πρέπει να τελειώσει.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο πρωθυπουργός με αφορμή τη διαμαρτυρία του Πάνου Ρούτσι στο Μνημείο, είχε αναφέρει σχέση: «… Για μερικές μέρες το κέντρο της πρωτεύουσας αναστατώθηκε. Τώρα όμως, εγείρεται ένα εύλογο ερώτημα: μπορεί ένα ιστορικό μνημείο όπως του Αγνώστου Στρατιώτη να γίνεται πεδίο εκδηλώσεων άσχετων με την αποστολή του; Η δική μου απάντηση είναι όχι. Πολύ περισσότερο, όταν όλοι οι πολίτες μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα σε χιλιάδες άλλους χώρους με συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις».

Γαλάζια στελέχη επιμένουν ότι πρέπει με κάθε τρόπο να προστατευθεί η ιερή ιστορική μνήμη η οποία όπως λένε δεν έχει σχέση με εκδηλώσεις διαμαρτυρίας.

Αυτό άλλωστε είναι κάτι που ακουμπά και τα πατριωτικά αισθήματα της εκλογικής δεξαμενής της ΝΔ.

Σε κάθε περίπτωση όμως τα μέτρα φύλαξης του χώρου παραμένουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΛΑΣ.

