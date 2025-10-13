Πώς ο «Άγνωστος Στρατιώτης» έδωσε ευκαιρία αλλαγής ατζέντας στην αντιπολίτευση

Είναι γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης βρίσκονται σε θέση άμυνας, καθώς όλες οι πολιτικές συζητήσεις κινούνται γύρω από την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα και τις ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει ένα δικό του κόμμα στα εκλογικά και δημοσκοπικά ποσοστά κομμάτων όπως το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΕΑΡ.



Παρά την προσπάθεια όλων να εμφανιστούν ότι ελέγχουν την κατάσταση, η πραγματικότητα είναι ότι επικρατούσε αναστάτωση σε όλα τα επιτελεία, τα οποία προσπαθούσαν, το καθένα ξεχωριστά, να σχηματίσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική αντιμετώπισης της αυξημένης μεν, αλλά αρνητικής, προσοχής που λάμβαναν.



Στελέχη ορισμένων από τα κόμματα αυτά πάντως, φαίνεται πως αντιμετωπίζουν την κατάσταση που δημιουργήθηκε χθες με την ανακοίνωση του πρωθυπουργού για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ως μια ευκαιρία «να φύγουμε από τα σχοινιά» και να αντεπιτεθούν σε μια πρωθυπουργική εξαγγελία που σε πρώτο χρόνο χαρακτηρίζουν προβληματική, ενώ σε δεύτερο χρόνο φαίνεται πως και το Μαξίμου μετασχημάτισε τη στάση του, δίνοντας ακόμη περισσότερο χώρο για κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης.



Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του προς τους πολίτες ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση, «με νομοθετική ρύθμιση την επόμενη εβδομάδα, αναθέτει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία και σωστή λειτουργία του Αγνώστου Στρατιώτη εκεί όπου ανήκει: στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας», συνδέοντας μάλιστα την απόφαση αυτή με την πολυήμερη διαμαρτυρία του Πάνου Ρούτσι στην πλατεία Συντάγματος.



Η ανακοίνωση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση του αρμόδιου τομεάρχη Μιχάλη Κατρίνη αναφέρει ότι «οι Ένοπλες Δυνάμεις εγγυώνται την ασφάλεια της χώρας από εξωτερικές απειλές. Η διασφάλιση της τάξης στο εσωτερικό της χώρας και στο κέντρο της Αθήνας είναι δουλειά της Αστυνομίας. Οτιδήποτε άλλο ακροβατεί ανάμεσα στη θεσμική και αντιδημοκρατική εκτροπή».



Από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για «επίδειξη ακροδεξιάς ρητορικής» και τονίζει μεταξύ άλλων: «Ντροπή του! Η εμπλοκή του Στρατού πάνω από την πλατεία Συντάγματος και κάτω από την Βουλή των Ελλήνων είναι απαράδεκτη. Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανήκει στον λαό, στους ανώνυμους αγωνιστές των πολέμων, αλλά των αγωνιστών για δημοκρατία, ισονομία και δικαιοσύνη. Η προαναγγελθείσα νομοθέτηση συνιστά ευθεία βολή στη δημοκρατία από μια κυβέρνηση που έχει χάσει κάθε λαϊκό έρεισμα, κάθε νομιμοποίηση.



Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης σε ανάρτησή του αναφέρει σε έντονο ύφος: «Ντροπή! Κύριε Μητσοτάκη απαντήστε: Θα βάλετε τον Στρατό να φυλάει δημόσιο χώρο στο πιο κεντρικό σημείο της Αθήνας; Θα βάλετε τον Στρατό να φυλάει τον ιστορικότερο και σημαντικότερο χώρο λαϊκής κινητοποίησης και διεκδίκησης της χώρας; Ο επίσημος εκπρόσωπος του πιο ακραίου Τραμπισμού στην Ευρώπη έχει πλέον ονοματεπώνυμο: Κυριάκος Μητσοτάκης. Η απάντηση είναι μία και είναι σαφής: Ούτε να το σκέφτεστε!»



Οι άμεσες και μαζικές αντιδράσεις, σε συνδυασμό με τις εύθραυστες εσωκομματικές ισορροπίες στη ΝΔ που επηρεάστηκαν από την ανακοίνωση του πρωθυπουργού, φαίνεται πως έφεραν μια αλλαγή στάσης στη ρύθμιση που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, αφού αργότερα, κυβερνητικές πηγές ξεκαθάριζαν ότι τα μέτρα τάξης παραμένουν αρμοδιότητα της ΕΛ.ΑΣ., ενώ το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα έχει την αρμοδιότητα προστασίας, συντήρησης και καθαριότητας του Μνημείου.



Τα ομαδικά πυρά που εκτοξεύτηκαν από την αντιπολίτευση κατά της κυβέρνησης για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά και η μετατόπιση του Μεγάρου Μαξίμου μέσα στη μέρα, «διαβάζονται» από στελέχη της αντιπολίτευσης και ως μια ευκαιρία να αλλάξει η ατζέντα της συζήτησης και να φύγουν τα ίδια τα κόμματα της αντιπολίτευσης από την πρώτη θέση της πολιτικής επικαιρότητας.



Μάλιστα, το γεγονός ότι την ερχόμενη εβδομάδα εισάγεται το νομοσχέδιο για τη 13ωρη εργασία (Τρίτη και Τετάρτη στην Ολομέλεια), ενώ την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, δίνει στην αντιπολίτευση αρκετό χώρο να ξεδιπλώσει την κριτική της προς την κυβέρνηση, αφήνοντας πίσω τις άβολες συζητήσεις για την παραίτηση Τσίπρα, τη συνέντευξή του τις εσωκομματικές τους αναταράξεις και τις αρνητικές προβλέψεις για τις πορείες τους.



Από χθες λοιπόν με αφορμή τον Άγνωστο Στρατιώτη, και τις επόμενες ημέρες με τη βαριά ατζέντα του κοινοβουλίου, τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιχειρούν να ανακτήσουν τον έλεγχο της πολιτικής συζήτησης και να αφήσουν πίσω τους, τουλάχιστον προσωρινά, την ενασχόληση με τα εσωτερικά τους ζητήματα.

