Πώς ο «Άγνωστος Στρατιώτης» έδωσε ευκαιρία αλλαγής ατζέντας στην αντιπολίτευση

Η αντιπολίτευση επιχειρεί να ανακτήσει τον έλεγχο της πολιτικής ατζέντας και να αφήσουν πίσω τους, τουλάχιστον προσωρινά, την ενασχόληση με ζητήματα όπως η παραίτηση Τσίπρα, οι εσωκομματικές τους αναταράξεις και οι αρνητικές προβλέψεις για τις πορείες τους.

Αντώνης Ρηγόπουλος

Πώς ο «Άγνωστος Στρατιώτης» έδωσε ευκαιρία αλλαγής ατζέντας στην αντιπολίτευση
Αρχείου - Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Είναι γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης βρίσκονται σε θέση άμυνας, καθώς όλες οι πολιτικές συζητήσεις κινούνται γύρω από την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα και τις ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει ένα δικό του κόμμα στα εκλογικά και δημοσκοπικά ποσοστά κομμάτων όπως το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΕΑΡ.

Παρά την προσπάθεια όλων να εμφανιστούν ότι ελέγχουν την κατάσταση, η πραγματικότητα είναι ότι επικρατούσε αναστάτωση σε όλα τα επιτελεία, τα οποία προσπαθούσαν, το καθένα ξεχωριστά, να σχηματίσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική αντιμετώπισης της αυξημένης μεν, αλλά αρνητικής, προσοχής που λάμβαναν.

Στελέχη ορισμένων από τα κόμματα αυτά πάντως, φαίνεται πως αντιμετωπίζουν την κατάσταση που δημιουργήθηκε χθες με την ανακοίνωση του πρωθυπουργού για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ως μια ευκαιρία «να φύγουμε από τα σχοινιά» και να αντεπιτεθούν σε μια πρωθυπουργική εξαγγελία που σε πρώτο χρόνο χαρακτηρίζουν προβληματική, ενώ σε δεύτερο χρόνο φαίνεται πως και το Μαξίμου μετασχημάτισε τη στάση του, δίνοντας ακόμη περισσότερο χώρο για κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του προς τους πολίτες ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση, «με νομοθετική ρύθμιση την επόμενη εβδομάδα, αναθέτει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία και σωστή λειτουργία του Αγνώστου Στρατιώτη εκεί όπου ανήκει: στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας», συνδέοντας μάλιστα την απόφαση αυτή με την πολυήμερη διαμαρτυρία του Πάνου Ρούτσι στην πλατεία Συντάγματος.

Η ανακοίνωση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση του αρμόδιου τομεάρχη Μιχάλη Κατρίνη αναφέρει ότι «οι Ένοπλες Δυνάμεις εγγυώνται την ασφάλεια της χώρας από εξωτερικές απειλές. Η διασφάλιση της τάξης στο εσωτερικό της χώρας και στο κέντρο της Αθήνας είναι δουλειά της Αστυνομίας. Οτιδήποτε άλλο ακροβατεί ανάμεσα στη θεσμική και αντιδημοκρατική εκτροπή».

Από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για «επίδειξη ακροδεξιάς ρητορικής» και τονίζει μεταξύ άλλων: «Ντροπή του! Η εμπλοκή του Στρατού πάνω από την πλατεία Συντάγματος και κάτω από την Βουλή των Ελλήνων είναι απαράδεκτη. Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανήκει στον λαό, στους ανώνυμους αγωνιστές των πολέμων, αλλά των αγωνιστών για δημοκρατία, ισονομία και δικαιοσύνη. Η προαναγγελθείσα νομοθέτηση συνιστά ευθεία βολή στη δημοκρατία από μια κυβέρνηση που έχει χάσει κάθε λαϊκό έρεισμα, κάθε νομιμοποίηση.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης σε ανάρτησή του αναφέρει σε έντονο ύφος: «Ντροπή! Κύριε Μητσοτάκη απαντήστε: Θα βάλετε τον Στρατό να φυλάει δημόσιο χώρο στο πιο κεντρικό σημείο της Αθήνας; Θα βάλετε τον Στρατό να φυλάει τον ιστορικότερο και σημαντικότερο χώρο λαϊκής κινητοποίησης και διεκδίκησης της χώρας; Ο επίσημος εκπρόσωπος του πιο ακραίου Τραμπισμού στην Ευρώπη έχει πλέον ονοματεπώνυμο: Κυριάκος Μητσοτάκης. Η απάντηση είναι μία και είναι σαφής: Ούτε να το σκέφτεστε!»

Οι άμεσες και μαζικές αντιδράσεις, σε συνδυασμό με τις εύθραυστες εσωκομματικές ισορροπίες στη ΝΔ που επηρεάστηκαν από την ανακοίνωση του πρωθυπουργού, φαίνεται πως έφεραν μια αλλαγή στάσης στη ρύθμιση που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, αφού αργότερα, κυβερνητικές πηγές ξεκαθάριζαν ότι τα μέτρα τάξης παραμένουν αρμοδιότητα της ΕΛ.ΑΣ., ενώ το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα έχει την αρμοδιότητα προστασίας, συντήρησης και καθαριότητας του Μνημείου.

Τα ομαδικά πυρά που εκτοξεύτηκαν από την αντιπολίτευση κατά της κυβέρνησης για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά και η μετατόπιση του Μεγάρου Μαξίμου μέσα στη μέρα, «διαβάζονται» από στελέχη της αντιπολίτευσης και ως μια ευκαιρία να αλλάξει η ατζέντα της συζήτησης και να φύγουν τα ίδια τα κόμματα της αντιπολίτευσης από την πρώτη θέση της πολιτικής επικαιρότητας.

Μάλιστα, το γεγονός ότι την ερχόμενη εβδομάδα εισάγεται το νομοσχέδιο για τη 13ωρη εργασία (Τρίτη και Τετάρτη στην Ολομέλεια), ενώ την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, δίνει στην αντιπολίτευση αρκετό χώρο να ξεδιπλώσει την κριτική της προς την κυβέρνηση, αφήνοντας πίσω τις άβολες συζητήσεις για την παραίτηση Τσίπρα, τη συνέντευξή του τις εσωκομματικές τους αναταράξεις και τις αρνητικές προβλέψεις για τις πορείες τους.

Από χθες λοιπόν με αφορμή τον Άγνωστο Στρατιώτη, και τις επόμενες ημέρες με τη βαριά ατζέντα του κοινοβουλίου, τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιχειρούν να ανακτήσουν τον έλεγχο της πολιτικής συζήτησης και να αφήσουν πίσω τους, τουλάχιστον προσωρινά, την ενασχόληση με τα εσωτερικά τους ζητήματα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:52ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί ο νέος HEMI V8 των 9.400 κυβικών δεν χρειάζεται turbo

07:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Τιμές σταθερές, πρόστιμα «φωτιά» και καμία παράταση

07:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Τιμές… Μονακό σε 5 περιοχές της Ελλάδας - Αναλυτικοί πίνακες

07:40WHAT THE FACT

Ευρωπαϊκός συναγερμός για επικίνδυνο ψάρι που συνεχίζει να πωλείται - Μην το καταναλώσετε

07:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Αυτές είναι οι ημερομηνίες πληρωμής για όλους συνταξιούχους

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Η έρημος που εξαφανίζεται: Το φιλόδοξο ενεργειακό θαύμα που αλλάζει την

07:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς ο «Άγνωστος Στρατιώτης» έδωσε ευκαιρία αλλαγής ατζέντας στην αντιπολίτευση

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρός 18χρονος σε τροχαίο

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελαιόλαδο: Σε τι επίπεδα θα κινηθεί φέτος η τιμή του

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 13 Οκτωβρίου

06:47ΕΛΛΑΔΑ

Ο… αγροτικός γάμος της χρονιάς! Γαμπρός στα Φάρσαλα πήγε στην εκκλησία με… ενσιρομηχανή!

06:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Έκτος σερί αποκλεισμός από μεγάλη διοργάνωση - Η επόμενη ημέρα

06:40LIFESTYLE

Το Ημερολόγιο των Αυστραλών Πυροσβεστών επέστρεψε με 5 εκδόσεις

06:39ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

06:36LIFESTYLE

Δέκα σειρές βάζουν «φωτιά» το βράδυ της Δευτέρας – Από τον Άγιο Έρωτα στο Porto Leone

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σκηνικό αλλάζει ραγδαία από τις 20 Οκτωβρίου - Ανοίγει η «πύλη του Ατλαντικού»

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Βέλο Κορινθίας: Μαύρο υγρό αντί για νερό – Οι κάτοικοι ζουν με εμφιαλωμένα και τον φόβο κάθε φορά που ανοίγουν τη βρύση

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνα: Το υψηλό κόστος ανατροφής παιδιών στην Ελλάδα «επιταχύνει» τον δημογραφικό «εφιάλτη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σκηνικό αλλάζει ραγδαία από τις 20 Οκτωβρίου - Ανοίγει η «πύλη του Ατλαντικού»

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται αξιόλογες βροχές σε όλη την Ελλάδα - Η πρόβλεψη του Παναγιώτη Γιαννόπουλου

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς

07:40WHAT THE FACT

Ευρωπαϊκός συναγερμός για επικίνδυνο ψάρι που συνεχίζει να πωλείται - Μην το καταναλώσετε

13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό εγκατέλειψα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Τιμές… Μονακό σε 5 περιοχές της Ελλάδας - Αναλυτικοί πίνακες

06:47ΕΛΛΑΔΑ

Ο… αγροτικός γάμος της χρονιάς! Γαμπρός στα Φάρσαλα πήγε στην εκκλησία με… ενσιρομηχανή!

07:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελαιόλαδο: Σε τι επίπεδα θα κινηθεί φέτος η τιμή του

06:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απάτη μέσω TikTok: Πώς το κύκλωμα διακινούσε και εκμεταλλευόταν τους Νεπαλέζους εργάτες – Ο ρόλος της 29χρονης

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετά το «φθινόπωρο από τα παλιά» ο σιβηρικός αντικυκλώνας φέρνει «γεμάτο χειμώνα» - Πτώση της θερμοκρασίας σήμερα

06:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: «Ο δράστης της διπλής δολοφονίας είχε συνεργό» - Ανθρωποκυνηγητό από την ΕΛ.ΑΣ.

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Ποιοι θα συμμετάσχουν στην Σύνοδο Κορυφής στην Αίγυπτο για τη Γάζα

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το GFS - Τι «βλέπει» το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο

06:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Έκτος σερί αποκλεισμός από μεγάλη διοργάνωση - Η επόμενη ημέρα

17:18ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Άναψε πορτοκαλί: Περνάω ή όχι - Τι ορίζει ο νέος ΚΟΚ, και πόσο είναι το πρόστιμο

06:39ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Η έρημος που εξαφανίζεται: Το φιλόδοξο ενεργειακό θαύμα που αλλάζει την

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Βέλο Κορινθίας: Μαύρο υγρό αντί για νερό – Οι κάτοικοι ζουν με εμφιαλωμένα και τον φόβο κάθε φορά που ανοίγουν τη βρύση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ