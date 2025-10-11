Μαρινάκης για Τσίπρα: Ο δημιουργός της πολιτικής τερατογένεσης έρχεται να σώσει την Ελλάδα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολίασε το πρωί του Σαββάτου (10/10) στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.

Σχετικά με όσα είπε ο κ. Τσίπρας στους «Εφ.Συν.», ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «ο κόσμος δεν έχει ανάγκη από συζητήσεις με όρους προσωπολατρίας με επίκεντρο τον πρώην πρωθυπουργό, κ. Τσίπρα αλλά έχει ανάγκη από πολιτικές που βελτιώνουν τη ζωή τους».

Συγκρίνοντας την οικονομική πορεία επί των ημερών του κ. Τσίπρα με τη σημερινή κατάσταση, επισήμανε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ξαναγράψει την ιστορία. Σημείωσε ότι «επί των ημερών του κ. Τσίπρα ήταν η 27η χώρα στην Ευρώπη των 27 σε ρυθμούς ανάπτυξης, ήταν 6 με 7 θέσεις κάτω στον κατώτατο μισθό από ότι είναι σήμερα, είχε 35% χαμηλότερο κατώτατο μισθό και 30% μέσο μισθό. Η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μια χώρα που έχει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρώπη, σταθερά σε χρόνια που δε "βρέχει" ανάπτυξη στην Ευρώπη, τη χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 17 ετών, 35% πάνω των κατώτατο μισθό και 30% πάνω τον μέσο μισθό, το 2026 θα είμαστε η πρώτη χώρα σε αύξηση ρυθμού επενδύσεων».

Παράλληλα, ανέφερε ότι από 1/1/2026 η κυβέρνηση προχωρά σε μια σημαντική φορολογική μεταρρύθμιση και στη Δικαιοσύνη γίνονται μεγάλες αλλαγές.

Τόνισε τη διαφορά της σημερινής κυβέρνησης από την προηγούμενη, λέγοντας ότι «αυτή η κυβέρνηση έχει να διαχειριστεί τις περισσότερες κρίσεις του σύγχρονου ελληνικού κράτους που καμία από αυτές δεν δημιούργησε», ενώ η προηγούμενη «δημιούργησε κρίσεις λόγω των ιδεοληψιών της».

Σχολιάζοντας τα μέλη της κυβέρνησης Τσίπρα, σημείωσε ότι «τους έβαλε όλους στην πρώτη γραμμή και τώρα τους πετάει σαν τρίχα από το ζυμάρι για τους δικούς του λόγους και έρχεται ο δημιουργός όλης αυτής της πολιτικής τερατογένεσης ως ένας Ευρωπαίος σύγχρονος πολιτικός να σώσει την Ελλάδα».

Ο Παύλος Μαρινάκης επεσήμανε ότι η κυβέρνηση πρέπει να αποφύγει δύο λάθη: να θεωρεί δεδομένα τα λόγια του κόσμου και να μην απαντά σε ερωτήσεις, και να μην θέτει τον πήχη στον κ. Τσίπρα αλλά στα προβλήματα της κοινωνίας.

Αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την κόντρα Βορίδη - Βάρρα, σχολίασε ότι «τίποτα από όσα είπε ο κ. Βάρρας δεν είναι είδηση» και ότι ο κ. Βορίδης δεν φέρει ευθύνη, καθώς «κληρονόμησε μια κατάσταση, εφάρμοσε όσα οι προηγούμενοι είχαν ψηφίσει, συναίνεσε σε κάτι που του είχε υποδείξει η διοίκηση της προηγούμενης κυβέρνησης».

Για τις πληρωμές αγροτών και κτηνοτρόφων ανέφερε ότι «οι πρώτες πληρωμές θα γίνουν τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες και τον Νοέμβριο οι κύριες πληρωμές», ενώ στόχος είναι να εντοπιστούν οι «πραγματικοί μπαταχτσήδες».

Τέλος, για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, δήλωσε ότι η κυβέρνηση στάθηκε «ανθρώπινα δίπλα σε έναν πατέρα που ζητάει κάτι για το παιδί του», ενώ η δικαιοσύνη έδωσε τις απαντήσεις της «με τους χρόνους της που αξιολογούνται από τον κόσμο».

